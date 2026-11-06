Come guardare Philadelphia Union-Toronto FC con una VPN

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Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 34 7 nov 2026 - 16:00 Subaru Park

Il Philadelphia Union ospita il Toronto FC al Subaru Park di Chester in una partita della stagione regolare della Major League Soccer che ha implicazioni concrete per la posizione di entrambe nella classifica della Eastern Conference.

Il Philadelphia Union di Ryan Richter arriva a questa partita dopo un periodo difficile. La sconfitta per 1-0 contro l’FC Cincinnati nell’ultima gara ha allungato una serie in cui ha vinto una sola volta nelle ultime cinque partite. Cresce la pressione su una squadra che vuole difendere la propria posizione in zona playoff.

Anche il Toronto FC arriva in Pennsylvania dopo aver attraversato un periodo complicato. La squadra di Robin Fraser ha perso 3-1 contro l’Atlanta United nell’ultima gara, un risultato particolarmente amaro date le circostanze di quella partita, e ha vinto soltanto due delle ultime cinque gare di campionato.

Il Philadelphia Union è sesto nella Eastern Conference, mentre il Toronto FC è dodicesimo. Questo divario in classifica rende la sfida ancora più importante: il Philadelphia Union deve tornare a vincere e il Toronto FC ha bisogno di punti per risalire da una posizione difficile.

Entrambe le squadre hanno qualità sufficienti per dar vita a una partita equilibrata, ma nessuna delle due ha mostrato la continuità necessaria per sentirsi tranquilla. In questa fase della stagione, forma e fiducia sono fragili.

Di seguito trovi tutte le informazioni necessarie per seguire la partita.

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