Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 08:30

Pescara-Sambenedettese è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Il Pescara ospita la Sambenedettese in un confronto del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi. I biancazzurri, quarti in classifica, vogliono consolidare la propria posizione nella parte alta del girone. La Sambenedettese, diciassettesima, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Pescara arriva a questa sfida in un momento di forma convincente. I biancazzurri hanno vinto tre delle ultime cinque partite di campionato, compresa la vittoria per 3-1 in casa del Grosseto nell'ultimo turno, un risultato che certifica la solidità del gruppo.

La Sambenedettese sta attraversando un periodo più difficile. I rossoblu hanno perso due delle ultime cinque uscite, inclusa la sconfitta per 2-0 contro il Guidonia Montecelio nel turno più recente, e cercano una reazione immediata per non perdere ulteriore terreno.

Lo scontro diretto ha un peso specifico chiaro per entrambe le squadre. Il Pescara punta a restare agganciato al podio del girone, mentre la Sambenedettese ha bisogno dei tre punti per rilanciarsi e uscire dalla zona calda della classifica.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canali TV, live streaming e orario di calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre

Per il Pescara non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Anche per la Sambenedettese la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o diffidati è stato reso noto. Gli aggiornamenti sulle formazioni di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Pescara presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. I biancazzurri vengono dalla vittoria per 3-1 in casa del Grosseto nell'ultimo turno, risultato che segue il pareggio per 0-0 contro la Torres e il successo per 2-1 sul Perugia in trasferta. Nelle cinque gare considerate, il Pescara ha segnato sette gol e ne ha subiti tre, con un rendimento difensivo solido.

La Sambenedettese ha raccolto nelle ultime cinque uscite una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I rossoblu vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Guidonia Montecelio, che segue il ko per 2-0 contro la Reggiana. L'unica vittoria nel periodo è arrivata per 2-1 contro il Livorno. Nelle cinque partite, la Sambenedettese ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Il confronto diretto tra le due squadre è dominato dal Pescara nei precedenti disponibili. L'incontro più recente registrato risale al 16 settembre 2007, quando il Pescara ha battuto la Sambenedettese per 4-1 in casa in Serie C. Guardando all'insieme dei quattro precedenti disponibili, il Pescara ha vinto due incontri contro una vittoria della Sambenedettese, con un pareggio a completare il quadro.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, il Pescara occupa la quarta posizione mentre la Sambenedettese si trova al diciassettesimo posto in classifica.