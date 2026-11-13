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Serie C
team-logoPescara
team-logoSambenedettese
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Guarda Pescara contro Sambenedettese in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Pescara vs Sambenedettese
Serie C
Pescara
Sambenedettese

Come vedere la partita di Serie C tra Pescara e Sambenedettese, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Pescara-Sambenedettese è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Il Pescara ospita la Sambenedettese in un confronto del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi. I biancazzurri, quarti in classifica, vogliono consolidare la propria posizione nella parte alta del girone. La Sambenedettese, diciassettesima, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Il Pescara arriva a questa sfida in un momento di forma convincente. I biancazzurri hanno vinto tre delle ultime cinque partite di campionato, compresa la vittoria per 3-1 in casa del Grosseto nell'ultimo turno, un risultato che certifica la solidità del gruppo.

La Sambenedettese sta attraversando un periodo più difficile. I rossoblu hanno perso due delle ultime cinque uscite, inclusa la sconfitta per 2-0 contro il Guidonia Montecelio nel turno più recente, e cercano una reazione immediata per non perdere ulteriore terreno.

Lo scontro diretto ha un peso specifico chiaro per entrambe le squadre. Il Pescara punta a restare agganciato al podio del girone, mentre la Sambenedettese ha bisogno dei tre punti per rilanciarsi e uscire dalla zona calda della classifica.

Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canali TV, live streaming e orario di calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre

Per il Pescara non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.

Anche per la Sambenedettese la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o diffidati è stato reso noto. Gli aggiornamenti sulle formazioni di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

PES

PES - Forma

GUM
D1-1
OTM
V2-0
PER
V1-2
TOR
D0-0
GRO
V1-3
Gol segnato (subito)
8/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SAM

SAM - Forma

LAT
D1-1
VAD
D2-2
LIV
V2-1
ACR
S2-0
GUM
S1-2
Gol segnato (subito)
6/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Pescara presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. I biancazzurri vengono dalla vittoria per 3-1 in casa del Grosseto nell'ultimo turno, risultato che segue il pareggio per 0-0 contro la Torres e il successo per 2-1 sul Perugia in trasferta. Nelle cinque gare considerate, il Pescara ha segnato sette gol e ne ha subiti tre, con un rendimento difensivo solido.

La Sambenedettese ha raccolto nelle ultime cinque uscite una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I rossoblu vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Guidonia Montecelio, che segue il ko per 2-0 contro la Reggiana. L'unica vittoria nel periodo è arrivata per 2-1 contro il Livorno. Nelle cinque partite, la Sambenedettese ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.

Precedenti

Testa a testa

PescaraPareggioSambenedettese
2
1
1
Serie C
Sambenedettese badge
Sambenedettese
SAM
2
Pescara badge
Pescara
PES
0
FIN
Serie C
Pescara badge
Pescara
PES
4
Sambenedettese badge
Sambenedettese
SAM
1
FIN
Serie C
Pescara badge
Pescara
PES
0
Sambenedettese badge
Sambenedettese
SAM
0
FIN
Serie C
Sambenedettese badge
Sambenedettese
SAM
0
Pescara badge
Pescara
PES
1
FIN
5Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato1/4

Il confronto diretto tra le due squadre è dominato dal Pescara nei precedenti disponibili. L'incontro più recente registrato risale al 16 settembre 2007, quando il Pescara ha battuto la Sambenedettese per 4-1 in casa in Serie C. Guardando all'insieme dei quattro precedenti disponibili, il Pescara ha vinto due incontri contro una vittoria della Sambenedettese, con un pareggio a completare il quadro.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
131120256+1935
V
V
D
V
V
2
RavennaRavennaRAV
13922258+1729
V
V
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
136522618+823
S
D
V
D
V
4
PescaraPescaraPES
136431814+422
V
D
V
V
D
5
TorresTorresTOR
136431512+322
V
D
V
S
V
6
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
136251915+420
S
V
S
S
V
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
135531714+320
V
D
S
V
D
8
LivornoLivornoLIV
135531817+120
D
V
S
D
D
9
CampobassoCampobassoCAM
135441921-219
D
V
V
S
S
10
Atalanta U23Atalanta U23ATA
136071821-318
V
S
V
S
V
11
PinetoPinetoPIN
134541113-217
V
S
V
V
D
12
PerugiaPerugiaPER
135261821-317
S
D
S
V
S
13
VadoVadoVAD
134451516-116
S
D
V
D
V
14
ForliForliFOR
133641718-115
V
S
D
S
D
15
LatinaLatinaLAT
133641214-215
S
D
D
V
V
16
PianesePianesePNS
132741013-313
V
D
D
D
D
17
SambenedetteseSambenedetteseSAM
132471722-510
S
S
V
D
D
18
Ostia MareOstia MareOTM
132381019-99
S
S
S
S
D
19
GubbioGubbioGUB
132291022-128
S
D
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
1312101127-165
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone B di Serie C, il Pescara occupa la quarta posizione mentre la Sambenedettese si trova al diciassettesimo posto in classifica.

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