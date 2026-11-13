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Pescara-Sambenedettese è trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.
Il Pescara ospita la Sambenedettese in un confronto del Girone B di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi. I biancazzurri, quarti in classifica, vogliono consolidare la propria posizione nella parte alta del girone. La Sambenedettese, diciassettesima, ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione.
Il Pescara arriva a questa sfida in un momento di forma convincente. I biancazzurri hanno vinto tre delle ultime cinque partite di campionato, compresa la vittoria per 3-1 in casa del Grosseto nell'ultimo turno, un risultato che certifica la solidità del gruppo.
La Sambenedettese sta attraversando un periodo più difficile. I rossoblu hanno perso due delle ultime cinque uscite, inclusa la sconfitta per 2-0 contro il Guidonia Montecelio nel turno più recente, e cercano una reazione immediata per non perdere ulteriore terreno.
Lo scontro diretto ha un peso specifico chiaro per entrambe le squadre. Il Pescara punta a restare agganciato al podio del girone, mentre la Sambenedettese ha bisogno dei tre punti per rilanciarsi e uscire dalla zona calda della classifica.
Per seguire la partita in diretta, di seguito tutte le informazioni su canali TV, live streaming e orario di calcio d'inizio.
Notizie sulle squadre
Per il Pescara non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Lo staff tecnico non ha ancora comunicato indisponibilità o la lista dei convocati.
Anche per la Sambenedettese la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o diffidati è stato reso noto. Gli aggiornamenti sulle formazioni di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.
Stato di forma
Il Pescara presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta. I biancazzurri vengono dalla vittoria per 3-1 in casa del Grosseto nell'ultimo turno, risultato che segue il pareggio per 0-0 contro la Torres e il successo per 2-1 sul Perugia in trasferta. Nelle cinque gare considerate, il Pescara ha segnato sette gol e ne ha subiti tre, con un rendimento difensivo solido.
La Sambenedettese ha raccolto nelle ultime cinque uscite una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I rossoblu vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Guidonia Montecelio, che segue il ko per 2-0 contro la Reggiana. L'unica vittoria nel periodo è arrivata per 2-1 contro il Livorno. Nelle cinque partite, la Sambenedettese ha segnato sei gol e ne ha subiti sei.
Precedenti
Testa a testa
Il confronto diretto tra le due squadre è dominato dal Pescara nei precedenti disponibili. L'incontro più recente registrato risale al 16 settembre 2007, quando il Pescara ha battuto la Sambenedettese per 4-1 in casa in Serie C. Guardando all'insieme dei quattro precedenti disponibili, il Pescara ha vinto due incontri contro una vittoria della Sambenedettese, con un pareggio a completare il quadro.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|13
|11
|2
|0
|25
|6
|+19
|35
V
V
D
V
V
|2
|13
|9
|2
|2
|25
|8
|+17
|29
V
V
V
S
V
|3
|13
|6
|5
|2
|26
|18
|+8
|23
S
D
V
D
V
|4
|13
|6
|4
|3
|18
|14
|+4
|22
V
D
V
V
D
|5
|13
|6
|4
|3
|15
|12
|+3
|22
V
D
V
S
V
|6
|13
|6
|2
|5
|19
|15
|+4
|20
S
V
S
S
V
|7
|13
|5
|5
|3
|17
|14
|+3
|20
V
D
S
V
D
|8
|13
|5
|5
|3
|18
|17
|+1
|20
D
V
S
D
D
|9
|13
|5
|4
|4
|19
|21
|-2
|19
D
V
V
S
S
|10
|13
|6
|0
|7
|18
|21
|-3
|18
V
S
V
S
V
|11
|13
|4
|5
|4
|11
|13
|-2
|17
V
S
V
V
D
|12
|13
|5
|2
|6
|18
|21
|-3
|17
S
D
S
V
S
|13
|13
|4
|4
|5
|15
|16
|-1
|16
S
D
V
D
V
|14
|13
|3
|6
|4
|17
|18
|-1
|15
V
S
D
S
D
|15
|13
|3
|6
|4
|12
|14
|-2
|15
S
D
D
V
V
|16
|13
|2
|7
|4
|10
|13
|-3
|13
V
D
D
D
D
|17
|13
|2
|4
|7
|17
|22
|-5
|10
S
S
V
D
D
|18
|13
|2
|3
|8
|10
|19
|-9
|9
S
S
S
S
D
|19
|13
|2
|2
|9
|10
|22
|-12
|8
S
D
S
S
S
|20
|13
|1
|2
|10
|11
|27
|-16
|5
S
D
S
S
S
Nel Girone B di Serie C, il Pescara occupa la quarta posizione mentre la Sambenedettese si trova al diciassettesimo posto in classifica.