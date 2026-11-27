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Il Pescara ospita la Pianese in una gara del Girone B di Serie C. Il dato ufficiale sullo stadio non è al momento disponibile.
I biancazzurri arrivano alla sfida da terzi in classifica e con un cammino solido. Nelle ultime settimane hanno vinto per 3-1 contro la Sambenedettese e per 3-1 in casa del Grosseto, e hanno pareggiato 1-1 con il Pineto nell'ultimo turno.
La Pianese si presenta invece in una posizione più scomoda, al quindicesimo posto. La squadra toscana ha battuto il Gubbio per 3-1 nell'ultima uscita e ha così riportato il sorriso dopo il 4-2 subito dalla Vis Pesaro.
Il Pescara ha perso terreno solo a tratti e in questo periodo non ha mai conosciuto la sconfitta. Per i padroni di casa il pareggio con il Pineto è stato il quarto risultato utile consecutivo.
La Pianese ha mostrato due volti nelle ultime settimane, capace di battere il Perugia per 3-2 ma anche di concedere quattro reti alla Vis Pesaro. Una vittoria in trasferta darebbe ulteriore slancio a una classifica da migliorare.
Ecco tutte le informazioni su dove vedere Pescara-Pianese in TV e in live streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Pescara non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione, infortuni o squalifiche. Nessun dato è stato reso noto nemmeno per la Pianese. Gli aggiornamenti saranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.
Stato di forma
Il Pescara ha raccolto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare di Serie C, senza sconfitte. L'ultimo risultato è l'1-1 con il Pineto, preceduto dal 3-1 alla Sambenedettese. Completano il quadro il 3-1 a Grosseto, lo 0-0 con la Torres e il successo per 2-1 a Perugia. In totale i biancazzurri hanno segnato otto reti e ne hanno subite cinque.
La Pianese ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultima partita ha battuto il Gubbio per 3-1, mentre il 4-2 contro la Vis Pesaro resta l'unico stop del periodo. In mezzo ci sono il 3-2 al Perugia, l'1-1 con il Latina e lo 0-0 con il Forlì. Il bilancio dei toscani è di undici gol segnati e sette subiti.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente risale al 7 maggio 2025, quando il Pescara ha battuto la Pianese per 2-1 in Serie C. Nei tre incontri disponibili il Pescara ha vinto due volte e la Pianese una, con il 3-2 del gennaio 2025. Il totale dei gol è di sette per il Pescara e sei per la Pianese.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|12
|3
|0
|29
|7
|+22
|39
D
V
V
V
D
|2
|15
|11
|2
|2
|29
|9
|+20
|35
V
V
V
V
V
|3
|15
|7
|5
|3
|22
|16
|+6
|26
D
V
V
D
V
|4
|15
|7
|5
|3
|17
|13
|+4
|26
D
V
V
D
V
|5
|15
|6
|6
|3
|21
|17
|+4
|24
V
D
V
D
S
|6
|15
|6
|5
|4
|29
|23
|+6
|23
S
S
S
D
V
|7
|15
|6
|4
|5
|20
|16
|+4
|22
D
D
S
V
S
|8
|15
|5
|6
|4
|17
|14
|+3
|21
V
V
S
D
D
|9
|15
|5
|6
|4
|19
|19
|0
|21
S
D
D
V
S
|10
|15
|6
|2
|7
|22
|23
|-1
|20
V
S
S
D
S
|11
|15
|6
|2
|7
|19
|22
|-3
|20
D
D
V
S
V
|12
|15
|5
|5
|5
|22
|28
|-6
|20
D
S
D
V
V
|13
|15
|4
|7
|4
|13
|15
|-2
|19
D
D
V
S
V
|14
|15
|3
|7
|5
|18
|21
|-3
|16
D
S
V
S
D
|15
|15
|3
|7
|5
|15
|18
|-3
|16
V
S
V
D
D
|16
|15
|4
|4
|7
|15
|20
|-5
|16
S
S
S
D
V
|17
|15
|2
|5
|8
|12
|21
|-9
|11
D
D
S
S
S
|18
|15
|3
|2
|10
|14
|27
|-13
|11
S
V
S
D
S
|19
|15
|2
|4
|9
|19
|29
|-10
|10
S
S
S
S
V
|20
|15
|2
|3
|10
|18
|32
|-14
|9
D
V
S
D
S
Nel Girone B di Serie C il Pescara occupa la terza posizione, mentre la Pianese è quindicesima.