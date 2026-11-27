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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 08:30

Il Pescara ospita la Pianese in una gara del Girone B di Serie C. Il dato ufficiale sullo stadio non è al momento disponibile.

I biancazzurri arrivano alla sfida da terzi in classifica e con un cammino solido. Nelle ultime settimane hanno vinto per 3-1 contro la Sambenedettese e per 3-1 in casa del Grosseto, e hanno pareggiato 1-1 con il Pineto nell'ultimo turno.

La Pianese si presenta invece in una posizione più scomoda, al quindicesimo posto. La squadra toscana ha battuto il Gubbio per 3-1 nell'ultima uscita e ha così riportato il sorriso dopo il 4-2 subito dalla Vis Pesaro.

Il Pescara ha perso terreno solo a tratti e in questo periodo non ha mai conosciuto la sconfitta. Per i padroni di casa il pareggio con il Pineto è stato il quarto risultato utile consecutivo.

La Pianese ha mostrato due volti nelle ultime settimane, capace di battere il Perugia per 3-2 ma anche di concedere quattro reti alla Vis Pesaro. Una vittoria in trasferta darebbe ulteriore slancio a una classifica da migliorare.

Ecco tutte le informazioni su dove vedere Pescara-Pianese in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Pescara non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione, infortuni o squalifiche. Nessun dato è stato reso noto nemmeno per la Pianese. Gli aggiornamenti saranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Pescara ha raccolto tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare di Serie C, senza sconfitte. L'ultimo risultato è l'1-1 con il Pineto, preceduto dal 3-1 alla Sambenedettese. Completano il quadro il 3-1 a Grosseto, lo 0-0 con la Torres e il successo per 2-1 a Perugia. In totale i biancazzurri hanno segnato otto reti e ne hanno subite cinque.

La Pianese ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. Nell'ultima partita ha battuto il Gubbio per 3-1, mentre il 4-2 contro la Vis Pesaro resta l'unico stop del periodo. In mezzo ci sono il 3-2 al Perugia, l'1-1 con il Latina e lo 0-0 con il Forlì. Il bilancio dei toscani è di undici gol segnati e sette subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 7 maggio 2025, quando il Pescara ha battuto la Pianese per 2-1 in Serie C. Nei tre incontri disponibili il Pescara ha vinto due volte e la Pianese una, con il 3-2 del gennaio 2025. Il totale dei gol è di sette per il Pescara e sei per la Pianese.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Pescara occupa la terza posizione, mentre la Pianese è quindicesima.