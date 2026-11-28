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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 08:30

Perugia e Livorno si affrontano nel Girone B di Serie C, in una sfida tra due squadre che viaggiano nella parte centrale della classifica. Gli umbri sono decimi, i toscani noni, e un risultato positivo può cambiare le gerarchie.

Il Perugia arriva dal successo più netto del suo periodo recente. Domenica 22 novembre ha battuto 4-1 la Sambenedettese in trasferta, interrompendo una serie in cui aveva raccolto un solo punto in tre partite.

Prima di quel risultato i biancorossi avevano perso 0-1 contro la Torres e 3-2 contro la Pianese. Il bilancio delle ultime cinque parla di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con una difesa che ha subito otto reti.

Il Livorno vive un momento meno brillante di quanto dica la classifica. Nell'ultimo turno ha perso 2-1 contro il Ravenna, e prima aveva pareggiato 0-0 con la Reggiana e 1-1 con il Campobasso.

I labronici hanno segnato appena quattro gol nelle ultime cinque gare e non sono andati oltre una rete in nessuna di queste. L'unico successo del periodo è l'1-0 sull'Ostia Mare di inizio novembre.

I precedenti recenti sorridono al Perugia, che ha vinto tutte le ultime cinque sfide con il Livorno comprese nei dati disponibili. Qui sotto trovate tutte le informazioni su canali TV, live streaming e orario del match.

Notizie sulle squadre

Per il Perugia non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortuni o squalifiche. Lo stesso vale per il Livorno, per cui non sono stati comunicati indisponibili né diffidati. Gli aggiornamenti sulle formazioni verranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Perugia ha ottenuto nelle ultime cinque partite una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'ultimo risultato è il 4-1 esterno contro la Sambenedettese, preceduto dal 3-2 subito dalla Pianese e dall'1-1 con il Guidonia Montecelio. In totale i biancorossi hanno segnato otto gol e ne hanno subiti otto.

Il Livorno ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultima gara è stata persa 2-1 contro il Ravenna, mentre lo 0-0 con la Reggiana e l'1-0 sull'Ostia Mare completano il quadro recente. Complessivamente i toscani hanno segnato quattro reti e ne hanno incassate cinque.

Precedenti

L'ultimo incontro risale al 4 marzo 2026, in Serie C, e il Perugia ha vinto 2-1 sul campo del Livorno. Nelle cinque sfide disponibili il Perugia ha ottenuto cinque vittorie, comprese quelle in Serie B tra il 2019 e il 2020, e il Livorno nessuna. Il computo dei gol è di nove a due per i biancorossi.

Classifica

Nel Girone B di Serie C il Perugia occupa la decima posizione, mentre il Livorno è nono.