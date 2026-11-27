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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 11:30

La Pergolettese riceve la Giana Erminio in una gara del Girone A di Serie C. Le due squadre arrivano al match con un obiettivo comune: interrompere una serie di risultati negativi.

I padroni di casa occupano il decimo posto in classifica, ma il momento è complicato. La Pergolettese ha perso 1-0 contro il Treviso nell'ultimo turno, dopo lo 0-0 di Vercelli. In precedenza erano arrivate due sconfitte consecutive, contro Renate e AlbinoLeffe.

La Giana Erminio è diciassettesima e cerca una risposta dopo il 3-1 incassato dalla Juventus Next Gen. I biancazzurri hanno raccolto due pareggi nelle due gare precedenti, contro Carpi e Cittadella.

Il campionato è equilibrato e la distanza in classifica tra le due squadre è di sette posizioni. Per la Pergolettese è l'occasione di tornare a far punti davanti al proprio pubblico.

Per la Giana Erminio il match vale una possibile scossa verso la zona più tranquilla della graduatoria. Nell'ultimo confronto diretto, a marzo, i biancazzurri hanno vinto 2-0 in casa.

Di seguito trovate tutte le informazioni su canale TV, live streaming e orario per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Per la Pergolettese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

La situazione è identica per la Giana Erminio: nessun dato confermato su indisponibili, squalificati o undici titolare. Le novità arriveranno nelle ore precedenti la gara.

Stato di forma

La Pergolettese ha una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è lo 0-1 contro il Treviso, preceduto dallo 0-0 con il Pro Vercelli. Il successo per 2-1 sul Lumezzane resta l'unico acuto del periodo. In cinque gare i gialloblu hanno segnato cinque reti e ne hanno subite sette.

La Giana Erminio ha una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultima uscita è la sconfitta per 1-3 contro la Juventus Next Gen. Prima erano arrivati l'1-1 con il Carpi e lo 0-0 con il Cittadella, mentre a Desenzano è maturato un successo per 2-1. Il bilancio complessivo è di sei gol segnati e dieci subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 21 marzo 2026, quando la Giana Erminio ha battuto la Pergolettese 2-0 in Serie C. Nei cinque incontri disponibili i biancazzurri hanno vinto quattro volte, mentre c'è stato un pareggio e nessun successo della Pergolettese. I gol sono sei per la Giana Erminio e uno per la Pergolettese.

Classifica

Nel Girone A di Serie C la Pergolettese occupa il decimo posto, mentre la Giana Erminio è diciassettesima.