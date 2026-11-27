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La Pergolettese riceve la Giana Erminio in una gara del Girone A di Serie C. Le due squadre arrivano al match con un obiettivo comune: interrompere una serie di risultati negativi.
I padroni di casa occupano il decimo posto in classifica, ma il momento è complicato. La Pergolettese ha perso 1-0 contro il Treviso nell'ultimo turno, dopo lo 0-0 di Vercelli. In precedenza erano arrivate due sconfitte consecutive, contro Renate e AlbinoLeffe.
La Giana Erminio è diciassettesima e cerca una risposta dopo il 3-1 incassato dalla Juventus Next Gen. I biancazzurri hanno raccolto due pareggi nelle due gare precedenti, contro Carpi e Cittadella.
Il campionato è equilibrato e la distanza in classifica tra le due squadre è di sette posizioni. Per la Pergolettese è l'occasione di tornare a far punti davanti al proprio pubblico.
Per la Giana Erminio il match vale una possibile scossa verso la zona più tranquilla della graduatoria. Nell'ultimo confronto diretto, a marzo, i biancazzurri hanno vinto 2-0 in casa.
Di seguito trovate tutte le informazioni su canale TV, live streaming e orario per seguire la partita.
Notizie sulle squadre
Per la Pergolettese non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.
La situazione è identica per la Giana Erminio: nessun dato confermato su indisponibili, squalificati o undici titolare. Le novità arriveranno nelle ore precedenti la gara.
Stato di forma
La Pergolettese ha una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è lo 0-1 contro il Treviso, preceduto dallo 0-0 con il Pro Vercelli. Il successo per 2-1 sul Lumezzane resta l'unico acuto del periodo. In cinque gare i gialloblu hanno segnato cinque reti e ne hanno subite sette.
La Giana Erminio ha una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultima uscita è la sconfitta per 1-3 contro la Juventus Next Gen. Prima erano arrivati l'1-1 con il Carpi e lo 0-0 con il Cittadella, mentre a Desenzano è maturato un successo per 2-1. Il bilancio complessivo è di sei gol segnati e dieci subiti.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente risale al 21 marzo 2026, quando la Giana Erminio ha battuto la Pergolettese 2-0 in Serie C. Nei cinque incontri disponibili i biancazzurri hanno vinto quattro volte, mentre c'è stato un pareggio e nessun successo della Pergolettese. I gol sono sei per la Giana Erminio e uno per la Pergolettese.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|10
|4
|1
|30
|13
|+17
|34
V
V
V
V
V
|2
|15
|9
|6
|0
|22
|8
|+14
|33
V
V
V
D
V
|3
|15
|10
|2
|3
|21
|9
|+12
|32
S
D
D
V
S
|4
|15
|7
|4
|4
|21
|14
|+7
|25
S
V
V
D
S
|5
|15
|7
|4
|4
|15
|12
|+3
|25
V
S
V
S
V
|6
|15
|6
|6
|3
|24
|12
|+12
|24
V
D
V
V
D
|7
|15
|7
|3
|5
|23
|19
|+4
|24
S
V
S
D
V
|8
|15
|5
|6
|4
|26
|23
|+3
|21
V
S
S
V
S
|9
|15
|5
|5
|5
|27
|22
|+5
|20
V
S
S
V
D
|10
|15
|4
|6
|5
|14
|16
|-2
|18
S
D
S
S
V
|11
|15
|4
|6
|5
|16
|23
|-7
|18
D
D
V
D
V
|12
|15
|4
|5
|6
|18
|24
|-6
|17
V
V
S
D
S
|13
|15
|4
|4
|7
|15
|20
|-5
|16
S
S
V
D
S
|14
|15
|3
|6
|6
|13
|20
|-7
|15
D
D
S
V
S
|15
|15
|3
|6
|6
|18
|28
|-10
|15
D
D
D
S
V
|16
|15
|3
|5
|7
|14
|24
|-10
|14
S
D
S
S
S
|17
|15
|2
|7
|6
|15
|21
|-6
|13
S
D
D
S
V
|18
|15
|2
|6
|7
|21
|23
|-2
|12
S
D
V
V
D
|19
|15
|2
|6
|7
|15
|24
|-9
|12
V
D
D
S
D
|20
|15
|2
|5
|8
|11
|24
|-13
|11
D
S
S
S
S
Nel Girone A di Serie C la Pergolettese occupa il decimo posto, mentre la Giana Erminio è diciassettesima.