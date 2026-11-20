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Serie A - Game Week 8 21 nov 2026 - 06:30

Parma Calcio 1913 vs Napoli Femminile sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire il match in live streaming.

Il Parma Calcio 1913 ospita il Napoli Femminile in Serie A Femminile, una sfida tra due squadre che lottano per migliorare la propria posizione nella seconda metà della classifica.

Le ducali di Stefano Sottili arrivano a questa partita con un momento di forma altalenante. Nelle ultime cinque gare di campionato, il Parma ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte, con la più recente — una pesante sconfitta per 6-5 contro la Roma — che ha messo in luce le difficoltà difensive della squadra.

Il Napoli Femminile di Alessandro Spugna ha mostrato maggiore solidità nelle ultime uscite. Le partenopee arrivano da un pareggio per 3-3 contro il Milan, un risultato che conferma una certa capacità di reagire anche nelle situazioni difficili.

In termini di rendimento complessivo, il Napoli ha ottenuto due pareggi e una vittoria nelle ultime tre gare, mentre il Parma ha alternato risultati positivi e negativi senza trovare continuità.

Una vittoria per il Parma sarebbe fondamentale per allontanarsi dalla zona bassa della classifica, mentre il Napoli cerca punti per consolidare il nono posto. Per seguire la partita in diretta TV e in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni necessarie.

Notizie sulle squadre

Per il Parma Calcio 1913, Stefano Sottili non ha comunicato indisponibilità per infortuni o squalifiche, né ha reso nota la probabile formazione. Gli aggiornamenti sulla rosa saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Sul fronte Napoli Femminile, anche Alessandro Spugna non ha diffuso indicazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Ulteriori notizie sulle partenopee verranno aggiunte nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

Il Parma Calcio 1913 presenta un ruolino di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A. Il risultato più recente è la sconfitta per 6-5 contro la Roma, una partita ricca di gol ma che ha evidenziato fragilità difensive. In precedenza, le ducali avevano battuto il Como Women per 1-0 e pareggiato 0-0 con il Sassuolo. Nelle cinque gare considerate, il Parma ha segnato cinque reti e ne ha subite undici.

Il Napoli Femminile ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite di campionato. L'ultimo risultato è il pareggio per 3-3 contro il Milan, mentre in precedenza le partenopee avevano pareggiato 0-0 con la Lazio e perso 2-1 contro la Roma. La nota più positiva del periodo è il netto 4-1 rifilato al Sassuolo. Nelle cinque partite considerate, il Napoli ha segnato nove reti e ne ha subite sette.

Precedenti

L'ultimo precedente diretto tra le due squadre risale al 21 febbraio 2026, quando la sfida si concluse 0-0 in casa del Napoli Femminile in Serie A. Guardando agli ultimi cinque scontri diretti, il bilancio è di una vittoria per il Napoli, una per il Parma e tre pareggi, con le due squadre che si sono dimostrate equilibrate nella serie recente.

Classifica

In Serie A Femminile, il Napoli Femminile occupa attualmente il nono posto in classifica, mentre il Parma Calcio 1913 si trova al decimo.