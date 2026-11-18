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Serie A - Game Week 12 21 nov 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Parma-Roma è trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2026/27. Di seguito il collegamento per abbonarsi e seguire la partita live.

La Roma di Gian Piero Gasperini fa visita al Parma di Alberto Gilardino sabato 21 novembre allo Stadio Ennio Tardini, in una sfida valida per la Serie A 2026/27.

I giallorossi arrivano a Parma da terzi in classifica, con un organico che torna gradualmente al completo dopo un periodo travagliato sul fronte infortuni. Il grande atteso è Paulo Dybala, che martedì 17 novembre ha ripreso ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere disponibile per questa trasferta.

Il Parma occupa la sedicesima posizione in classifica e arriva all'appuntamento con qualche certezza in meno rispetto agli avversari. La vittoria per 3-0 sull'Atalanta nell'ultimo turno ha però ridato fiducia a Gilardino, che dovrà fare a meno dell'attaccante David Romero, out per un infortunio alla spalla rimediato nel derby contro il Bologna.

Tra le due squadre i precedenti recenti sorridono alla Roma: i giallorossi hanno vinto tre delle ultime quattro sfide dirette, compreso il memorabile 2-3 al Tardini dello scorso maggio. Il Parma cercherà di invertire questa tendenza davanti al proprio pubblico.

La gara è anche un banco di prova importante per Gasperini, impegnato su tre fronti tra campionato, Champions League e Coppa Italia, con un ciclo di partite ravvicinato che richiede una rosa quanto più possibile al completo.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Parma-Roma in TV e in diretta streaming.

Notizie sulle squadre

Il Parma dovrà fare a meno di David Romero, Adrian Bernabé e Diego Carlos per infortunio, mentre Abdoulaye N'Diaye è squalificato. Gilardino cercherà soluzioni alternative in attacco dopo lo stop del centravanti argentino.

In casa Roma, Gasperini recupera Paulo Dybala e Gianluca Mancini, entrambi tornati ad allenarsi in gruppo. Restano invece indisponibili Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini e Devyne Rensch. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Parma ha ottenuto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, con cinque gol segnati e nove subiti. Il risultato più recente è la sconfitta per 2-1 contro il Bologna, preceduta però dal netto 3-0 rifilato all'Atalanta. Il rendimento dei crociati è stato altalenante: tre ko consecutivi contro Torino, Lazio e Bologna hanno interrotto una serie positiva.

La Roma ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, segnando 17 gol e incassandone 13. L'ultima uscita è il 3-0 sul Sassuolo in Serie A, mentre la sconfitta per 3-2 contro il Manchester United in Champions League rimane l'unico passo falso recente. I giallorossi hanno vinto 5-2 in trasferta contro l'Udinese e 4-2 contro il Cagliari, mostrando una spiccata vena offensiva.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 10 maggio 2026, quando la Roma vinse 3-2 al Tardini in Serie A. Considerando gli ultimi cinque precedenti, la Roma ha la meglio con tre vittorie contro una del Parma, con un pareggio che completa il quadro. L'unico successo dei crociati in questo periodo è il 2-0 casalingo del marzo 2021.

Classifica

In Serie A, la Roma occupa attualmente la terza posizione, mentre il Parma si trova al sedicesimo posto in classifica.