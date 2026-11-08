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Serie A
team-logoParma Calcio 1913
team-logoComo Women
Guarda su DAZN
Con il contributo di

Guarda Parma Calcio 1913 contro Como Women in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Parma Calcio 1913 vs Como Women
Parma Calcio 1913
Como Women
Serie A

Come vedere la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Como Women, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie A - Game Week 6

La partita è disponibile in diretta streaming su DAZN. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Il Parma Calcio ospita il Como Women in una sfida di Serie A Femminile che mette in palio punti preziosi per entrambe le formazioni nella corsa alla parte alta della classifica.

Il Parma di Stefano Sottili arriva all'appuntamento in un momento difficile. Le ducali hanno raccolto appena un punto nelle ultime cinque giornate, con tre sconfitte consecutive contro Inter, Fiorentina e, nella più recente, il pareggio per 0-0 contro il Sassuolo che ha interrotto una serie negativa senza vittorie.

Il Como di Paolo Tramezzani si presenta invece con il vento in poppa. Le lariane hanno battuto il Milan per 1-0 nell'ultimo turno, confermando una striscia di risultati positivi che le ha portate al quinto posto in classifica.

Il Como ha mostrato solidità difensiva nelle ultime settimane, con pareggi contro Lazio e Fiorentina prima della vittoria sul Milan. La squadra sa soffrire e colpire nei momenti giusti.

Il Parma, dal canto suo, ha bisogno di punti per risalire la classifica e uscire dalla zona di pericolo. La gara interna rappresenta un'occasione da non sprecare per ritrovare fiducia e continuità.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Como Women

Allenatore

  • S. Sottili

In casa Parma, il tecnico Stefano Sottili non ha ancora comunicato la probabile formazione né aggiornamenti su infortuni o squalifiche: ulteriori notizie saranno disponibili più vicino al fischio d'inizio. Stessa situazione per il Como Women, con Paolo Tramezzani che non ha diffuso indicazioni ufficiali sulle condizioni della rosa. Le formazioni ufficiali saranno rese note nei tempi pre-partita consueti.

Stato di forma

PAR

PAR - Forma

LAZ
D0-0
TER
S1-2
INT
S3-0
FIO
S1-2
SAS
D0-0
Gol segnato (subito)
2/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
COM

COM - Forma

TER
V1-2
INT
S0-2
FIO
D1-1
LAZ
D0-0
MIL
V1-0
Gol segnato (subito)
4/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Parma Calcio ha raccolto un solo punto nelle ultime cinque giornate di Serie A, con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Le ducali hanno pareggiato 0-0 contro il Sassuolo nell'ultimo turno, dopo aver perso 3-0 contro l'Inter e 1-2 contro la Fiorentina. In totale, il Parma ha segnato due gol e ne ha subiti sette nel periodo, con una difesa che ha faticato a tenere. Il Como Women presenta invece un ruolino di tre vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare. Le lariane hanno battuto il Milan per 1-0 nella più recente, dopo aver pareggiato 0-0 contro la Lazio e 1-1 contro la Fiorentina. Complessivamente, il Como ha segnato cinque reti e ne ha concesse tre, con un attacco che ha trovato la via del gol in quattro delle ultime cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

Parma Calcio 1913PareggioComo Women
1
2
2
Serie A
Como Women badge
Como Women
COM
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
Como Women badge
Como Women
COM
1
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Como Women badge
Como Women
COM
2
FIN
Serie A
Como Women badge
Como Women
COM
1
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Como Women badge
Como Women
COM
0
FIN
4Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 25 aprile 2026, quando il Como Women ospitò il Parma in casa propria: la gara terminò 1-1. In precedenza, nella gara del 7 dicembre 2025, il Parma aveva ceduto in casa per 0-1. Guardando agli ultimi cinque incroci in Serie A, il Como Women conta due vittorie contro una del Parma, con due pareggi a completare il bilancio. I gol complessivi nei cinque match sono stati cinque per il Como e cinque per il Parma.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
6600217+1418
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
6510130+1316
V
V
D
V
V
3
Calcio Como 1907Calcio Como 1907COM
63211311+211
S
D
D
V
V
4
JuventusJuventusJUV
63031214-29
V
V
S
S
S
5
Como WomenComo WomenCOM
52214408
V
D
D
S
V
6
FiorentinaFiorentinaFIO
52126607
S
V
D
V
S
7
Ternana FemminileTernana FemminileTER
521257-27
D
S
V
V
S
8
AC MilanAC MilanMIL
6204813-56
S
S
V
S
V
9
S.S.D. Napoli FemminileS.S.D. Napoli FemminileNAP
511378-14
S
D
V
S
S
10
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
502327-52
D
S
S
S
D
11
LazioLazioLAZ
502317-62
S
D
S
S
D
12
SassuoloSassuoloSAS
6024513-82
S
D
D
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
Retrocessione

In Serie A Femminile, il Parma Calcio occupa attualmente il decimo posto, mentre il Como Women si trova al quinto.

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