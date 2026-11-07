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Serie A - Game Week 11 7 nov 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Parma-Bologna è trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguire la partita è necessario un abbonamento alla piattaforma, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o computer. I clienti con abbonamento sia DAZN che Sky potranno seguire il match anche su DAZN 1, disponibile al canale 214 del satellite.

Al Tardini di Parma va in scena il derby emiliano tra Parma e Bologna, valido per l'11ª giornata di Serie A 2026/27. Le due squadre arrivano all'appuntamento con il morale alto dopo aver conquistato tre punti nel turno precedente.

Il Parma di Alberto Gilardino ha ottenuto una vittoria storica sul campo dell'Atalanta, imponendosi per 3-0 a Bergamo. Un successo che ha permesso ai gialloblù di abbandonare la zona retrocessione e salire a quota 8 punti in classifica.

Protagonista assoluto della serata bergamasca è stato Simone Lontani, attaccante classe 2008 già al quinto gol stagionale. Il giovane ex Milan ha firmato la rete del 3-0 con un tunnel su Pasalic e un destro preciso nell'angolino basso di Carnesecchi.

Il Bologna di Raffaele Palladino arriva invece da tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali per 2-1 contro il Monza. I rossoblù hanno cambiato marcia da quando Palladino ha preso il posto di Domenico Tedesco in panchina, e ora puntano a confermare la continuità di risultati.

Per entrambe le squadre si tratta di una partita importante per consolidare la propria posizione in classifica. Il Parma vuole dare seguito alla prima vittoria di Gilardino sulla panchina crociata; il Bologna punta al quarto successo di fila.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e streaming.

Notizie sulle squadre

Gilardino dovrebbe confermare gran parte dell'undici che ha battuto l'Atalanta. Tra i probabili titolari figurano Daffara in porta, Delprato, N'Diaye e Troilo in difesa, con Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita e Valeri a centrocampo. In attacco spazio ancora a Lontani, con Romero in ballottaggio con Touré. Out Drobnic e Bernabé.

Palladino risponde con Skorupski tra i pali e una difesa a tre composta da Casale, Darmian e Theate. A centrocampo dovrebbero agire Miranda, Amondarain, Ferguson e Pobega, mentre Bernardeschi e Cambiaghi supporteranno il centravanti Odgaard, chiamato a sostituire l'infortunato Piccoli. Indisponibili Holm, Enem e De Silvestri.

Stato di forma

Il Parma ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, con 6 gol segnati e 9 subiti. Il risultato più recente è il 3-0 rifilato all'Atalanta, prima vittoria in Serie A per Gilardino da quando ha preso il posto di Cuesta. In precedenza i gialloblù avevano pareggiato 0-0 con l'Udinese e perso contro Lazio (1-2), Torino (0-3) e Inter (0-3).

Il Bologna ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare, segnando 11 gol e subendone 6. I rossoblù vengono dal 2-1 contro il Monza e prima ancora avevano battuto il Milan per 4-2 in trasferta e il Cagliari per 2-0. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro l'Inter per 3-1.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'8 febbraio 2026, quando il Bologna ospitò il Parma e si impose per 1-0. Guardando agli ultimi cinque incroci ufficiali, il bilancio è favorevole al Bologna: tre vittorie rossoblù contro una del Parma, con un pareggio. Da segnalare il 3-1 del novembre 2025, quando il Bologna si impose al Tardini, e il 2-0 del febbraio 2025, con il Parma vincente in casa.

Classifica

In classifica di Serie A, il Bologna occupa la nona posizione, mentre il Parma si trova al quindicesimo posto.