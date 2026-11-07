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Serie A
team-logoParma Calcio 1913
Stadio Ennio Tardini
team-logoBologna
Guarda su DAZN
Con il contributo di

Guarda Parma Calcio 1913 contro Bologna in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Parma Calcio 1913 vs Bologna
Parma Calcio 1913
Bologna
Serie A

Come vedere la partita di Serie A tra Parma Calcio 1913 e Bologna, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie A - Game Week 11
Stadio Ennio Tardini

Parma-Bologna è trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguire la partita è necessario un abbonamento alla piattaforma, accessibile tramite smart TV, smartphone, tablet o computer. I clienti con abbonamento sia DAZN che Sky potranno seguire il match anche su DAZN 1, disponibile al canale 214 del satellite.

Al Tardini di Parma va in scena il derby emiliano tra Parma e Bologna, valido per l'11ª giornata di Serie A 2026/27. Le due squadre arrivano all'appuntamento con il morale alto dopo aver conquistato tre punti nel turno precedente.

Il Parma di Alberto Gilardino ha ottenuto una vittoria storica sul campo dell'Atalanta, imponendosi per 3-0 a Bergamo. Un successo che ha permesso ai gialloblù di abbandonare la zona retrocessione e salire a quota 8 punti in classifica.

Protagonista assoluto della serata bergamasca è stato Simone Lontani, attaccante classe 2008 già al quinto gol stagionale. Il giovane ex Milan ha firmato la rete del 3-0 con un tunnel su Pasalic e un destro preciso nell'angolino basso di Carnesecchi.

Il Bologna di Raffaele Palladino arriva invece da tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali per 2-1 contro il Monza. I rossoblù hanno cambiato marcia da quando Palladino ha preso il posto di Domenico Tedesco in panchina, e ora puntano a confermare la continuità di risultati.

Per entrambe le squadre si tratta di una partita importante per consolidare la propria posizione in classifica. Il Parma vuole dare seguito alla prima vittoria di Gilardino sulla panchina crociata; il Bologna punta al quarto successo di fila.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire il match in diretta TV e streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Parma Calcio 1913 - Bologna

3-5-2
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Formazione
Bologna crest
Bologna
BOL
3-4-3
G. DaffaraG. DaffaraE. Del PratoE. Del PratoA. N'DiayeA. N'DiayeM. TroiloM. TroiloV. SierroV. SierroG. FabbianG. FabbianS. BritschgiS. BritschgiM. KeitaM. KeitaE. ValeriE. ValeriD. RomeroD. Romeroteam-logoS. LontaniL. SkorupskiL. SkorupskiN. CasaleN. CasaleM. DarmianM. DarmianA. TheateA. TheateJ. MirandaJ. MirandaM. AmondarainM. AmondarainL. FergusonL. FergusonT. PobegaT. PobegaF. BernardeschiF. BernardeschiN. CambiaghiN. CambiaghiJ. OdgaardJ. Odgaard
Bologna crest
Bologna
BOL
3-5-2
Parma Calcio 1913

Formazione titolare

Bologna

Allenatore

  • A. Gilardino
  • R. Palladino

Gilardino dovrebbe confermare gran parte dell'undici che ha battuto l'Atalanta. Tra i probabili titolari figurano Daffara in porta, Delprato, N'Diaye e Troilo in difesa, con Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita e Valeri a centrocampo. In attacco spazio ancora a Lontani, con Romero in ballottaggio con Touré. Out Drobnic e Bernabé.

Palladino risponde con Skorupski tra i pali e una difesa a tre composta da Casale, Darmian e Theate. A centrocampo dovrebbero agire Miranda, Amondarain, Ferguson e Pobega, mentre Bernardeschi e Cambiaghi supporteranno il centravanti Odgaard, chiamato a sostituire l'infortunato Piccoli. Indisponibili Holm, Enem e De Silvestri.

Stato di forma

PAR

PAR - Forma

INT
S3-0
TOR
S0-3
LAZ
S2-1
UDI
D0-0
ATA
V0-3
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5
BOL

BOL - Forma

LEC
V1-2
INT
S1-3
CGL
V0-2
MIL
V2-4
MON
V2-1
Gol segnato (subito)
11/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Parma ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato, con 6 gol segnati e 9 subiti. Il risultato più recente è il 3-0 rifilato all'Atalanta, prima vittoria in Serie A per Gilardino da quando ha preso il posto di Cuesta. In precedenza i gialloblù avevano pareggiato 0-0 con l'Udinese e perso contro Lazio (1-2), Torino (0-3) e Inter (0-3).

Il Bologna ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta nelle ultime cinque gare, segnando 11 gol e subendone 6. I rossoblù vengono dal 2-1 contro il Monza e prima ancora avevano battuto il Milan per 4-2 in trasferta e il Cagliari per 2-0. L'unica sconfitta del periodo è arrivata contro l'Inter per 3-1.

Precedenti

Testa a testa

Parma Calcio 1913PareggioBologna
2
1
2
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Coppa Italia
Bologna badge
Bologna
BOL
2
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
1
Bologna badge
Bologna
BOL
3
FIN
Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
2
Bologna badge
Bologna
BOL
0
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
0
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
FIN
5Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale all'8 febbraio 2026, quando il Bologna ospitò il Parma e si impose per 1-0. Guardando agli ultimi cinque incroci ufficiali, il bilancio è favorevole al Bologna: tre vittorie rossoblù contro una del Parma, con un pareggio. Da segnalare il 3-1 del novembre 2025, quando il Bologna si impose al Tardini, e il 2-0 del febbraio 2025, con il Parma vincente in casa.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
LazioLazioLAZ
10910248+1628
V
V
V
V
V
2
InterInterINT
108112613+1325
S
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
107302810+1824
V
V
D
V
D
4
ComoComoCOM
10721188+1023
V
V
V
V
D
5
MilanMilanMIL
106312112+921
V
S
V
V
D
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
V
V
D
V
S
7
JuventusJuventusJUV
105231310+317
V
S
V
S
D
8
NapoliNapoliNAP
104241713+414
S
V
D
S
V
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
S
V
10
TorinoTorinoTOR
104151416-213
S
S
V
V
V
11
GenoaGenoaGEN
104151014-413
V
V
V
S
V
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
S
S
S
S
D
13
AtalantaAtalantaATA
103251620-411
S
D
D
S
V
14
LecceLecceLEC
103071121-109
S
S
S
V
S
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
V
D
S
S
S
16
FiorentinaFiorentinaFIO
102261523-88
V
D
S
S
S
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
S
S
S
S
D
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
S
S
S
V
S
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
S
S
S
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
S
S
D
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In classifica di Serie A, il Bologna occupa la nona posizione, mentre il Parma si trova al quindicesimo posto.

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