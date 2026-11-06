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Ligue 3
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Guarda Paris 13 Atletico-La Roche VF in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in streaming?

Paris 13 Atletico vs La Roche VF
Paris 13 Atletico
La Roche VF
Ligue 3

Tutto quello che c’è da sapere per vedere in diretta Paris 13 Atletico-La Roche VF, partita di Ligue 3 in programma oggi.

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Presentazione della partita

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Ligue 3 - Game Week 12

Il Paris 13 Atletico ospita La Roche VF in una sfida di Ligue 3 che mette di fronte una squadra di metà classifica e l'attuale capolista.

Il Paris 13 Atletico arriva alla partita al decimo posto in classifica, dopo aver ottenuto risultati altalenanti nelle ultime cinque uscite. La vittoria per 3-1 sul Rouen ha mostrato il suo potenziale, ma la sconfitta contro il Concarneau e il pareggio con l'FC Fleury 91 lo hanno mantenuto nella metà bassa della classifica.

La Roche VF si presenta a questo incontro in una forma decisamente migliore. La squadra ospite guida la Ligue 3 e ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, compreso il successo per 2-0 sul Bourg en Bresse Peronnas nella sua più recente gara di campionato.

La differenza di posizione in classifica parla chiaro alla vigilia della sfida. La Roche è stata finora la squadra più costante del campionato in questa stagione e cercherà di proseguire su questa strada in trasferta.

Per il Paris 13 Atletico, una vittoria in casa aiuterebbe molto a ridurre il distacco dalle squadre che lo precedono e rappresenterebbe un risultato importante contro una delle formazioni più in forma del campionato.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere Paris 13 Atletico-La Roche VF.

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