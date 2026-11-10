Come guardare Oud-Heverlee Leuven-HB Koege con una VPN

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Presentazione della partita

Women's Champions League - Game Week 4 11 nov 2026 - 12:45 King Power at Den Dreef

L'Oud-Heverlee Leuven ospita l'HB Køge allo stadio King Power at Den Dreef di Lovanio nella fase a gironi della Champions League femminile.

Il Leuven sta attraversando un periodo difficile nella principale competizione europea per club. La squadra di Ster Habibzadeh ha perso le ultime due partite di Champions League con un punteggio complessivo di 10-1, subendo cinque gol sia contro il Servette sia contro il Paris Saint-Germain.

La squadra belga occupa il 18° posto nella classifica della Champions League femminile e ha un disperato bisogno di punti per tenere vive le speranze di proseguire il proprio cammino europeo. La sfida in casa contro una squadra fuori dalle prime dieci posizioni le offre l'occasione di interrompere la serie negativa.

L'HB Køge arriva in Belgio con un rendimento ben diverso in campionato. La squadra di Kristian Moerch Rasmussen ha vinto tre delle ultime quattro partite di campionato, compreso il 6-0 inflitto all'AGF nello scorso fine settimana, e affronta questa sfida con grande fiducia.

Il club danese occupa l'11° posto nella classifica della Champions League femminile, sette posizioni sopra il Leuven, e una vittoria consoliderebbe ulteriormente la sua posizione nella competizione.

Ecco tutto ciò che c'è da sapere su dove guardare Oud-Heverlee Leuven-HB Køge, compresi il canale TV e le informazioni sulla diretta streaming.

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