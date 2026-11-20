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Serie C - Game Week 15 21 nov 2026 - 08:30

Ostia Mare vs Atalanta U23 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli su come seguire il match in TV e in streaming.

L'Ostia Mare ospita l'Atalanta U23 nel Girone B di Serie C, in una sfida che assume un peso specifico diverso per le due squadre. I romani cercano punti salvezza, mentre i bergamaschi puntano a consolidare la loro posizione nella parte alta della classifica.

Per l'Ostia Mare il momento è critico. La squadra è ultima nel girone con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, un dato che racconta le difficoltà di una rosa in piena emergenza classifica.

L'unico spiraglio recente è arrivato nel turno precedente: il pareggio per 2-2 contro il Guidonia Montecelio ha interrotto una striscia di tre ko consecutivi. Un punto strappato che non cambia la situazione di classifica, ma può valere qualcosa sul piano psicologico.

L'Atalanta U23 arriva con ben altro umore. I bergamaschi hanno vinto tre delle ultime cinque partite, incluso un convincente 4-3 contro il Reggiana che ha dimostrato la capacità di segnare e reagire nei momenti difficili.

La trasferta a Roma è un test di maturità per la formazione giovanile dell'Atalanta, che sa di poter fare punti contro una squadra in difficoltà. L'Ostia Mare, però, gioca in casa e ha bisogno disperato di una vittoria.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Ostia Mare non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno comunicati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per l'Atalanta U23 la situazione è analoga: nessun dato su indisponibili o diffidati è stato reso noto dallo staff tecnico. Le ultime notizie sulle rose di entrambe le squadre saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Ostia Mare presenta nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Il risultato più recente è il 2-2 contro il Guidonia Montecelio, che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. In precedenza, i romani avevano perso 0-4 contro lo Spezia e 1-0 contro il Livorno. Complessivamente, l'Ostia Mare ha segnato quattro gol e ne ha subiti undici nelle ultime cinque uscite.

L'Atalanta U23 ha raccolto tre vittorie, una sconfitta e un'altra sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultimo risultato è la vittoria per 4-3 contro il Reggiana, preceduta dalla sconfitta per 2-1 contro lo Spezia. I bergamaschi hanno anche battuto il Vis Pesaro per 2-1 e il Gubbio per 0-2. In cinque partite, l'Atalanta U23 ha segnato nove gol e ne ha subiti nove.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Ostia Mare e Atalanta U23. Gli aggiornamenti sugli scontri diretti tra le due squadre saranno aggiunti non appena disponibili.

Classifica

Nel Girone B di Serie C, l'Ostia Mare occupa la diciannovesima posizione, mentre l'Atalanta U23 è undicesima in classifica.