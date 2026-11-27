Ospitaletto-Union Brescia sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, mentre il live streaming è disponibile su NOW. Qui sotto trovate i canali per guardare la partita.
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Ospitaletto e Union Brescia si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte la quarta e la prima della classifica.
L'Ospitaletto arriva dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Alcione Milano, arrivata il 22 novembre. Lo stop interrompe la breve serie di due successi di fila, costruita con le vittorie contro Dolomiti Bellunesi e Desenzano.
Il cammino casalingo e quello recente dei lombardi raccontano una squadra capace di restare in zona alta, ma ancora in cerca di continuità. Nelle ultime cinque gare sono arrivati due successi, un pareggio e due ko.
L'Union Brescia vive un momento opposto. Il successo per 2-1 sul Renate ha confermato la striscia di cinque vittorie consecutive e la leadership del girone.
Il reparto offensivo bresciano ha segnato tredici reti nelle ultime cinque uscite, incluso il 4-0 in casa della Folgore Caratese. La difesa ne ha incassate cinque.
I due precedenti più recenti, entrambi finiti 0-0, lasciano pensare a un confronto equilibrato. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita in TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Per l'Ospitaletto non risultano al momento indisponibili, squalificati o probabile formazione ufficiale. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.
Lo stesso vale per l'Union Brescia: nessuna informazione ufficiale su assenze, squalifiche o formazione. Aggiungeremo le novità nelle ore precedenti alla gara.
Stato di forma
L'Union Brescia ha vinto tutte e cinque le ultime partite di Serie C. L'ultima è il 2-1 sul Renate, preceduto dal 2-1 in casa dell'AlbinoLeffe e dal 3-2 sull'Arzignano Valchiampo. Nel periodo i bresciani hanno segnato 13 gol e ne hanno subiti 5, con un 4-0 sul campo della Folgore Caratese.
L'Ospitaletto ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima gara è il ko per 3-1 contro l'Alcione Milano, dopo il 1-0 sul Dolomiti Bellunesi e il successo esterno sul Desenzano. In cinque partite i lombardi hanno segnato 4 gol e ne hanno incassati 5, con uno 0-0 contro il Trento.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo confronto risale al 21 marzo 2026, quando Union Brescia e Ospitaletto hanno pareggiato 0-0 in Serie C. Anche la gara precedente, del 16 novembre 2025, si era chiusa sullo 0-0. Nei due incontri disponibili il bilancio è di due pareggi e nessun gol.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|10
|4
|1
|30
|13
|+17
|34
V
V
V
V
V
|2
|15
|9
|6
|0
|22
|8
|+14
|33
V
V
V
D
V
|3
|15
|10
|2
|3
|21
|9
|+12
|32
S
D
D
V
S
|4
|15
|7
|4
|4
|21
|14
|+7
|25
S
V
V
D
S
|5
|15
|7
|4
|4
|15
|12
|+3
|25
V
S
V
S
V
|6
|15
|6
|6
|3
|24
|12
|+12
|24
V
D
V
V
D
|7
|15
|7
|3
|5
|23
|19
|+4
|24
S
V
S
D
V
|8
|15
|5
|6
|4
|26
|23
|+3
|21
V
S
S
V
S
|9
|15
|5
|5
|5
|27
|22
|+5
|20
V
S
S
V
D
|10
|15
|4
|6
|5
|14
|16
|-2
|18
S
D
S
S
V
|11
|15
|4
|6
|5
|16
|23
|-7
|18
D
D
V
D
V
|12
|15
|4
|5
|6
|18
|24
|-6
|17
V
V
S
D
S
|13
|15
|4
|4
|7
|15
|20
|-5
|16
S
S
V
D
S
|14
|15
|3
|6
|6
|13
|20
|-7
|15
D
D
S
V
S
|15
|15
|3
|6
|6
|18
|28
|-10
|15
D
D
D
S
V
|16
|15
|3
|5
|7
|14
|24
|-10
|14
S
D
S
S
S
|17
|15
|2
|7
|6
|15
|21
|-6
|13
S
D
D
S
V
|18
|15
|2
|6
|7
|21
|23
|-2
|12
S
D
V
V
D
|19
|15
|2
|6
|7
|15
|24
|-9
|12
V
D
D
S
D
|20
|15
|2
|5
|8
|11
|24
|-13
|11
D
S
S
S
S
Nel Girone A di Serie C l'Union Brescia comanda la classifica al primo posto, mentre l'Ospitaletto occupa la quarta posizione.