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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 11:30

Ospitaletto e Union Brescia si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che mette di fronte la quarta e la prima della classifica.

L'Ospitaletto arriva dopo la sconfitta per 3-1 contro l'Alcione Milano, arrivata il 22 novembre. Lo stop interrompe la breve serie di due successi di fila, costruita con le vittorie contro Dolomiti Bellunesi e Desenzano.

Il cammino casalingo e quello recente dei lombardi raccontano una squadra capace di restare in zona alta, ma ancora in cerca di continuità. Nelle ultime cinque gare sono arrivati due successi, un pareggio e due ko.

L'Union Brescia vive un momento opposto. Il successo per 2-1 sul Renate ha confermato la striscia di cinque vittorie consecutive e la leadership del girone.

Il reparto offensivo bresciano ha segnato tredici reti nelle ultime cinque uscite, incluso il 4-0 in casa della Folgore Caratese. La difesa ne ha incassate cinque.

I due precedenti più recenti, entrambi finiti 0-0, lasciano pensare a un confronto equilibrato. Ecco tutte le informazioni per seguire la partita in TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Ospitaletto non risultano al momento indisponibili, squalificati o probabile formazione ufficiale. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Lo stesso vale per l'Union Brescia: nessuna informazione ufficiale su assenze, squalifiche o formazione. Aggiungeremo le novità nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

L'Union Brescia ha vinto tutte e cinque le ultime partite di Serie C. L'ultima è il 2-1 sul Renate, preceduto dal 2-1 in casa dell'AlbinoLeffe e dal 3-2 sull'Arzignano Valchiampo. Nel periodo i bresciani hanno segnato 13 gol e ne hanno subiti 5, con un 4-0 sul campo della Folgore Caratese.

L'Ospitaletto ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. L'ultima gara è il ko per 3-1 contro l'Alcione Milano, dopo il 1-0 sul Dolomiti Bellunesi e il successo esterno sul Desenzano. In cinque partite i lombardi hanno segnato 4 gol e ne hanno incassati 5, con uno 0-0 contro il Trento.

Precedenti

L'ultimo confronto risale al 21 marzo 2026, quando Union Brescia e Ospitaletto hanno pareggiato 0-0 in Serie C. Anche la gara precedente, del 16 novembre 2025, si era chiusa sullo 0-0. Nei due incontri disponibili il bilancio è di due pareggi e nessun gol.

Classifica

Nel Girone A di Serie C l'Union Brescia comanda la classifica al primo posto, mentre l'Ospitaletto occupa la quarta posizione.