Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoOspitaletto
team-logoDolomiti Bellunesi
Guarda su Sky Go ItaliaGuarda su NOW TV
Con il contributo di

Guarda Ospitaletto contro Dolomiti Bellunesi in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Ospitaletto vs Dolomiti Bellunesi
Ospitaletto
Dolomiti Bellunesi
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie C - Game Week 14

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che racconta due momenti di stagione profondamente diversi.

I lombardi occupano la quarta posizione in classifica e arrivano a questo appuntamento con un recente successo esterno per 0-1 sul campo del Desenzano, risultato che conferma la loro solidità e le ambizioni di vertice.

I bellunesi attraversano invece un momento di crisi acuta. La squadra ha perso tutte e cinque le ultime partite di campionato, subendo 14 reti e segnandone soltanto 9, con la sconfitta per 4-2 contro il Pro Vercelli come ultimo risultato disponibile.

Per l'Ospitaletto si tratta di una partita da gestire con attenzione: tre punti consentirebbero di consolidare il quarto posto e restare agganciati al gruppo di testa del girone.

Il Dolomiti Bellunesi, fanalino di coda al diciannovesimo posto, ha bisogno urgente di invertire la rotta. Ogni punto perso rischia di rendere la risalita ancora più difficile.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Ospitaletto non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte del Dolomiti Bellunesi la situazione è analoga: non risultano dati comunicati su indisponibili né sulla probabile formazione. Le ultime notizie verranno integrate non appena rese note dagli staff tecnici delle due squadre.

Stato di forma

OSP

OSP - Forma

TRE
V0-1
PGT
S2-3
PRO
S2-1
TRE
D0-0
DES
V0-1
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
DBE

DBE - Forma

DES
S2-0
TRE
S0-3
TRE
S2-1
LEC
S0-4
PRO
S4-2
Gol segnato (subito)
3/15
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

L'Ospitaletto presenta un bilancio di 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la vittoria esterna per 0-1 sul campo del Desenzano, preceduta dal pareggio per 0-0 contro il Trento. Nelle cinque gare la squadra ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

Il Dolomiti Bellunesi arriva a questa sfida con cinque sconfitte consecutive. L'ultima è stata la pesante sconfitta per 4-2 contro il Pro Vercelli, preceduta dal ko per 0-4 contro il Lecco. Nelle ultime cinque gare i bellunesi hanno segnato 9 reti e ne hanno subite 14.

Precedenti

Testa a testa

OspitalettoPareggioDolomiti Bellunesi
2
0
1
Serie C
Dolomiti Bellunesi badge
Dolomiti Bellunesi
DBE
4
Ospitaletto badge
Ospitaletto
OSP
1
FIN
Serie C
Ospitaletto badge
Ospitaletto
OSP
3
Dolomiti Bellunesi badge
Dolomiti Bellunesi
DBE
1
FIN
Serie D
Dolomiti Bellunesi badge
Dolomiti Bellunesi
DBE
2
Ospitaletto badge
Ospitaletto
OSP
3
FIN
7Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal3/3
Entrambe le squadre hanno segnato3/3

Nell'ultimo scontro diretto, disputato il 7 marzo 2026 in Serie C, il Dolomiti Bellunesi si impose per 4-1 in casa contro l'Ospitaletto. Nel precedente del novembre 2025, sempre in Serie C, fu invece l'Ospitaletto a vincere per 3-1 tra le proprie mura. Nei tre precedenti disponibili il bilancio è di una vittoria per l'Ospitaletto, una per il Dolomiti Bellunesi e una vittoria ospite in Serie D.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
131012196+1331
D
V
S
V
V
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
136431911+822
V
D
S
S
V
5
TrevisoTrevisoTRE
13643149+522
V
S
V
V
S
6
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
7
LeccoLeccoLEC
135532211+1120
V
V
D
V
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
133461015-513
S
S
S
S
V
14
NovaraNovaraNOV
133461118-713
S
V
S
D
S
15
AC CarpiAC CarpiCAP
133461626-1013
D
S
V
V
S
16
Giana ErminioGiana ErminioGIA
132651317-412
D
S
V
V
D
17
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
132561223-1111
S
D
S
V
D
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
131571121-108
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, l'Ospitaletto occupa la quarta posizione, mentre il Dolomiti Bellunesi si trova al diciannovesimo posto.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google