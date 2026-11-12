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Serie C - Game Week 14 13 nov 2026 - 14:30

Ospitaletto-Dolomiti Bellunesi sarà trasmessa in diretta su Sky Go Italia e in live streaming su NOW TV. Di seguito i canali disponibili per seguire il match.

Ospitaletto e Dolomiti Bellunesi si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida che racconta due momenti di stagione profondamente diversi.

I lombardi occupano la quarta posizione in classifica e arrivano a questo appuntamento con un recente successo esterno per 0-1 sul campo del Desenzano, risultato che conferma la loro solidità e le ambizioni di vertice.

I bellunesi attraversano invece un momento di crisi acuta. La squadra ha perso tutte e cinque le ultime partite di campionato, subendo 14 reti e segnandone soltanto 9, con la sconfitta per 4-2 contro il Pro Vercelli come ultimo risultato disponibile.

Per l'Ospitaletto si tratta di una partita da gestire con attenzione: tre punti consentirebbero di consolidare il quarto posto e restare agganciati al gruppo di testa del girone.

Il Dolomiti Bellunesi, fanalino di coda al diciannovesimo posto, ha bisogno urgente di invertire la rotta. Ogni punto perso rischia di rendere la risalita ancora più difficile.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Ospitaletto non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte del Dolomiti Bellunesi la situazione è analoga: non risultano dati comunicati su indisponibili né sulla probabile formazione. Le ultime notizie verranno integrate non appena rese note dagli staff tecnici delle due squadre.

Stato di forma

L'Ospitaletto presenta un bilancio di 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pareggio nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è la vittoria esterna per 0-1 sul campo del Desenzano, preceduta dal pareggio per 0-0 contro il Trento. Nelle cinque gare la squadra ha segnato 4 gol e ne ha subiti 6.

Il Dolomiti Bellunesi arriva a questa sfida con cinque sconfitte consecutive. L'ultima è stata la pesante sconfitta per 4-2 contro il Pro Vercelli, preceduta dal ko per 0-4 contro il Lecco. Nelle ultime cinque gare i bellunesi hanno segnato 9 reti e ne hanno subite 14.

Precedenti

Nell'ultimo scontro diretto, disputato il 7 marzo 2026 in Serie C, il Dolomiti Bellunesi si impose per 4-1 in casa contro l'Ospitaletto. Nel precedente del novembre 2025, sempre in Serie C, fu invece l'Ospitaletto a vincere per 3-1 tra le proprie mura. Nei tre precedenti disponibili il bilancio è di una vittoria per l'Ospitaletto, una per il Dolomiti Bellunesi e una vittoria ospite in Serie D.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, l'Ospitaletto occupa la quarta posizione, mentre il Dolomiti Bellunesi si trova al diciannovesimo posto.