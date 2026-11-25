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Europa League - Game Week 5 26 nov 2026 - 12:45 Karaiskakis Stadium

Il Milan di Ruben Amorim va al Karaiskakis Stadium di Pireo per affrontare l'Olympiacos in Europa League. Una gara che pesa sul cammino europeo dei rossoneri.

Il Milan arriva dal 5-1 al Frosinone a San Siro. Gol di Ramos, Jashari, Cisse e Pulisic, più un autogol, e quarto posto in Serie A.

In Europa il quadro è diverso. I rossoneri sono 28esimi nella fase campionato e vengono dalla sconfitta per 2-0 contro il Ferencvaros. Amorim ha ammesso di avere poco tempo per recuperare e di non voler rischiare nessuno.

L'Olympiacos, allenato da Imanol Alguacil, occupa invece la sesta posizione. Domenica ha battuto l'Iraklis 6-2 in campionato, dopo lo 0-0 europeo contro il Rennes.

Per il Milan è un test in trasferta contro una squadra in fiducia. Servono punti per rimettere in carreggiata la classifica europea.

Ecco tutte le informazioni su canale TV e live stream per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Per l'Olympiacos in panchina siede Imanol Alguacil, mentre il Milan è guidato da Ruben Amorim. Al momento non sono stati comunicati infortuni, squalifiche né probabili formazioni per nessuna delle due squadre.

Gli aggiornamenti sulle assenze e sulle formazioni verranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Olympiacos ha ottenuto tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato è il 6-2 all'Iraklis in Super League, a cui si aggiungono il 3-2 in casa del Kifisia e lo 0-0 col Rennes in Europa League. In totale ha segnato 14 gol e ne ha subiti 7.

Il Milan ha vinto tre partite e ne ha perse due nelle ultime cinque. L'ultima è il 5-1 al Frosinone in Serie A, preceduto dal 2-1 sul campo del Genoa e dal 3-1 all'Inter. Le sconfitte sono arrivate contro il Ferencvaros (0-2) in Europa League e contro il Bologna (4-2) in campionato. Il bilancio è di 14 gol fatti e 9 subiti.

Precedenti

L'ultimo precedente nel dataset risale al 13 dicembre 2018, in Europa League: Olympiacos-Milan 3-1. Nella sfida d'andata, il 4 ottobre 2018, il Milan aveva vinto 3-1 a San Siro. Nei due incontri disponibili una vittoria a testa, con sei gol segnati da ciascuna squadra.

Classifica

Nella classifica di Europa League l'Olympiacos occupa la sesta posizione, mentre il Milan è al 28esimo posto.