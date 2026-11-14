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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 06:30

Novara-Lecco sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go Italia e NOW TV. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Il Novara ospita il Lecco nel Girone A di Serie C, un confronto tra due squadre con obiettivi di classifica ben diversi ma entrambe a caccia di punti.

I piemontesi arrivano a questo appuntamento in un momento complicato. Quattordicesimi in classifica, il Novara ha perso le ultime due partite consecutive, inclusa la sconfitta per 2-0 contro il Treviso nell'ultimo turno, e ha bisogno di una risposta immediata davanti al proprio pubblico.

Il Lecco si presenta invece in ottima condizione. I lariani hanno vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato, compreso il netto 4-0 contro la Juventus Next Gen nell'ultimo turno, e si confermano una delle squadre più in forma del girone.

Con sette reti segnate nelle ultime due partite, il Lecco porta in trasferta una vena realizzativa importante. La squadra occupa attualmente il settimo posto in classifica e punta a consolidare la propria posizione nella parte alta della graduatoria.

Per il Novara, invece, ogni punto diventa prezioso per allontanarsi dalla zona pericolosa. Giocare in casa rappresenta un'opportunità da non sprecare in questa fase della stagione.

Per sapere dove seguire Novara-Lecco in diretta TV e in live streaming, di seguito tutte le informazioni disponibili.

Notizie sulle squadre

Per il Novara non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Anche sul fronte Lecco la situazione è analoga: non risultano dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena rese note dallo staff tecnico.

Stato di forma

Il Novara ha collezionato una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è stata la sconfitta per 2-0 contro il Treviso, mentre la vittoria per 1-0 sul Desenzano rappresenta il momento migliore del periodo. Il pareggio per 2-2 contro l'AlbinoLeffe e le sconfitte contro l'Arzignano Valchiampo e il Cittadella completano il quadro. In questo arco di gare i piemontesi hanno segnato quattro reti e ne hanno subite sei.

Il Lecco arriva all'appuntamento con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. I lariani hanno battuto la Juventus Next Gen per 4-0 nell'ultimo turno, dopo il 4-0 esterno contro i Dolomiti Bellunesi e il netto 5-0 sul Pro Vercelli. L'unico passo falso è stato il pareggio per 2-2 contro la Folgore Caratese. Nelle cinque partite il Lecco ha segnato sedici reti e ne ha subite quattro.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al marzo 2026, quando la sfida tra Lecco e Novara si concluse sullo 0-0 in Serie C. Considerando i cinque scontri diretti disponibili, il Lecco ha vinto due volte, il Novara una volta, con due pareggi. L'unica vittoria del Novara nei precedenti è arrivata nel novembre 2025, quando i piemontesi si imposero per 1-0 in casa. Il primo confronto disponibile, nel febbraio 2023, vide il Lecco vincere per 3-1.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Novara occupa attualmente il quattordicesimo posto, mentre il Lecco si trova in settima posizione.