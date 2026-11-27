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Novara e Alcione Milano si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida tra due squadre che cercano continuità. Il fischio d'inizio e lo stadio non sono ancora stati comunicati nei dati ufficiali.
Il Novara occupa il quattordicesimo posto e vive un periodo senza vittorie facili. Nell'ultimo turno i piemontesi hanno pareggiato 1-1 con la Pro Vercelli, dopo un altro 1-1 con il Lecco.
Il bilancio recente dice una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'unico successo è il 1-0 sul Desenzano, mentre contro Treviso e Arzignano Valchiampo sono arrivati due ko per 2-0.
L'Alcione Milano è ottavo e arriva con il morale più alto. Nell'ultimo turno ha battuto l'Ospitaletto per 3-1, ritrovando i tre punti dopo le sconfitte con Arzignano Valchiampo e Lumezzane.
La squadra lombarda segna con regolarità, ma concede molto: nelle ultime cinque gare ha realizzato nove reti e ne ha subite otto. Il peso offensivo sarà un tema per la difesa del Novara.
I precedenti sorridono ai piemontesi, che nell'ultimo incontro hanno vinto 3-0 nel marzo 2026. L'Alcione cerca un risultato diverso e un salto in classifica.
Ecco tutte le informazioni per seguire Novara-Alcione Milano in diretta TV e in streaming.
Notizie sulle squadre
Per il Novara non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortunati o squalificati.
Lo stesso vale per l'Alcione Milano, senza dati confermati su assenze o undici titolare. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.
Stato di forma
Il Novara ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con tre gol segnati e sei subiti. L'ultimo risultato è l'1-1 contro la Pro Vercelli, preceduto dall'altro 1-1 sul campo del Lecco. L'unico successo è il 1-0 sul Desenzano, mentre contro Treviso e Arzignano Valchiampo sono arrivate due sconfitte per 2-0.
L'Alcione Milano ha vinto due volte e perso tre, senza pareggi, con nove reti fatte e otto incassate. Nell'ultimo turno ha battuto l'Ospitaletto per 3-1 e in precedenza ha vinto 3-1 sul campo della Giana Erminio. Le sconfitte sono arrivate contro Arzignano Valchiampo (3-2), Lumezzane (0-1) e Carpi (1-2).
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente in Serie C risale al 22 marzo 2026, quando il Novara ha vinto in casa 3-0 sull'Alcione Milano. Nei quattro incontri disponibili il Novara ha ottenuto due vittorie, l'Alcione una e c'è stato un pareggio. I gol sono sei per i piemontesi e tre per i lombardi.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|10
|4
|1
|30
|13
|+17
|34
V
V
V
V
V
|2
|15
|9
|6
|0
|22
|8
|+14
|33
V
V
V
D
V
|3
|15
|10
|2
|3
|21
|9
|+12
|32
S
D
D
V
S
|4
|15
|7
|4
|4
|21
|14
|+7
|25
S
V
V
D
S
|5
|15
|7
|4
|4
|15
|12
|+3
|25
V
S
V
S
V
|6
|15
|6
|6
|3
|24
|12
|+12
|24
V
D
V
V
D
|7
|15
|7
|3
|5
|23
|19
|+4
|24
S
V
S
D
V
|8
|15
|5
|6
|4
|26
|23
|+3
|21
V
S
S
V
S
|9
|15
|5
|5
|5
|27
|22
|+5
|20
V
S
S
V
D
|10
|15
|4
|6
|5
|14
|16
|-2
|18
S
D
S
S
V
|11
|15
|4
|6
|5
|16
|23
|-7
|18
D
D
V
D
V
|12
|15
|4
|5
|6
|18
|24
|-6
|17
V
V
S
D
S
|13
|15
|4
|4
|7
|15
|20
|-5
|16
S
S
V
D
S
|14
|15
|3
|6
|6
|13
|20
|-7
|15
D
D
S
V
S
|15
|15
|3
|6
|6
|18
|28
|-10
|15
D
D
D
S
V
|16
|15
|3
|5
|7
|14
|24
|-10
|14
S
D
S
S
S
|17
|15
|2
|7
|6
|15
|21
|-6
|13
S
D
D
S
V
|18
|15
|2
|6
|7
|21
|23
|-2
|12
S
D
V
V
D
|19
|15
|2
|6
|7
|15
|24
|-9
|12
V
D
D
S
D
|20
|15
|2
|5
|8
|11
|24
|-13
|11
D
S
S
S
S
Nel Girone A di Serie C il Novara è al quattordicesimo posto, mentre l'Alcione Milano occupa l'ottava posizione.