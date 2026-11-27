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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 08:30

Novara e Alcione Milano si affrontano nel Girone A di Serie C in una sfida tra due squadre che cercano continuità. Il fischio d'inizio e lo stadio non sono ancora stati comunicati nei dati ufficiali.

Il Novara occupa il quattordicesimo posto e vive un periodo senza vittorie facili. Nell'ultimo turno i piemontesi hanno pareggiato 1-1 con la Pro Vercelli, dopo un altro 1-1 con il Lecco.

Il bilancio recente dice una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'unico successo è il 1-0 sul Desenzano, mentre contro Treviso e Arzignano Valchiampo sono arrivati due ko per 2-0.

L'Alcione Milano è ottavo e arriva con il morale più alto. Nell'ultimo turno ha battuto l'Ospitaletto per 3-1, ritrovando i tre punti dopo le sconfitte con Arzignano Valchiampo e Lumezzane.

La squadra lombarda segna con regolarità, ma concede molto: nelle ultime cinque gare ha realizzato nove reti e ne ha subite otto. Il peso offensivo sarà un tema per la difesa del Novara.

I precedenti sorridono ai piemontesi, che nell'ultimo incontro hanno vinto 3-0 nel marzo 2026. L'Alcione cerca un risultato diverso e un salto in classifica.

Ecco tutte le informazioni per seguire Novara-Alcione Milano in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per il Novara non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortunati o squalificati.

Lo stesso vale per l'Alcione Milano, senza dati confermati su assenze o undici titolare. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Novara ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C, con tre gol segnati e sei subiti. L'ultimo risultato è l'1-1 contro la Pro Vercelli, preceduto dall'altro 1-1 sul campo del Lecco. L'unico successo è il 1-0 sul Desenzano, mentre contro Treviso e Arzignano Valchiampo sono arrivate due sconfitte per 2-0.

L'Alcione Milano ha vinto due volte e perso tre, senza pareggi, con nove reti fatte e otto incassate. Nell'ultimo turno ha battuto l'Ospitaletto per 3-1 e in precedenza ha vinto 3-1 sul campo della Giana Erminio. Le sconfitte sono arrivate contro Arzignano Valchiampo (3-2), Lumezzane (0-1) e Carpi (1-2).

Precedenti

L'ultimo precedente in Serie C risale al 22 marzo 2026, quando il Novara ha vinto in casa 3-0 sull'Alcione Milano. Nei quattro incontri disponibili il Novara ha ottenuto due vittorie, l'Alcione una e c'è stato un pareggio. I gol sono sei per i piemontesi e tre per i lombardi.

Classifica

Nel Girone A di Serie C il Novara è al quattordicesimo posto, mentre l'Alcione Milano occupa l'ottava posizione.