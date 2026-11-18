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Serie A - Game Week 12 21 nov 2026 - 14:45 Diego Armando Maradona

Napoli-Torino sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky Sport e NOW. Di seguito i dettagli per seguire la partita in TV e in live streaming.

Il Napoli ospita il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

Gli azzurri di Massimiliano Allegri attraversano una fase difficile: una sola vittoria nelle ultime cinque partite tra campionato e Champions League, con la squadra che stenta a trovare continuità e solidità difensiva. Le assenze pesano, il morale non è dei migliori, e il distacco dalla vetta si fa sentire.

Non mancano le polemiche interne. Kevin De Bruyne, alle prese con un ambientamento mai decollato, è al centro di voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Napoli già a gennaio. Il PSV Eindhoven ha presentato un'offerta ufficiale, respinta dal club azzurro. La situazione resta in evoluzione.

Anche il Torino di Ignazio Abate non naviga in acque tranquille: due sconfitte nelle ultime cinque giornate, tra cui il pesante 0-2 subito a Frosinone, hanno frenato una squadra che pure aveva mostrato segnali incoraggianti nelle settimane precedenti.

In classifica le due squadre sono separate da un solo punto, con il Napoli decimo e il Torino undicesimo: un confronto diretto che vale più di quanto la carta suggerisca.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Il Napoli deve fare i conti con un'emergenza infortuni significativa: out Costantino Favasuli, Stanislav Lobotka, Alisson Santos, David Neres, Leonardo Spinazzola e Alessandro Buongiorno. Allegri dovrà costruire la formazione attingendo alle risorse disponibili, in attesa di aggiornamenti più precisi sulle condizioni dei giocatori in avvicinamento alla partita.

Anche il Torino arriva con qualche defezione: Niccolò Fortini, Franco Israel, Nikola Vlasic e Rafik Belghali sono tutti indisponibili per Abate. Le probabili formazioni saranno aggiornate con ulteriori dettagli nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Napoli ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro la Lazio in Serie A, mentre in precedenza la squadra aveva subito una pesante sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League e un 2-0 contro la Juventus in campionato. L'unica vittoria nel periodo è arrivata per 4-1 in casa del Monza. Complessivamente, il Napoli ha segnato dodici reti e ne ha incassate undici in queste cinque gare.

Il Torino ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque giornate di Serie A. L'ultimo risultato è il pareggio per 1-1 a Lecce, preceduto dalla sconfitta per 2-0 a Frosinone e dal 3-1 subito in casa contro il Como. Nelle vittorie del periodo spiccano il 3-2 sul Monza e il 3-0 a Parma. La squadra di Abate ha segnato sei reti e ne ha concesse sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 6 marzo 2026, quando il Napoli si impose 2-1 al Maradona in Serie A. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Napoli ha vinto tre volte, il Torino una, con un pareggio: il bilancio dei goal è di sette per gli azzurri e tre per i granata.

Classifica

In Serie A, il Napoli occupa attualmente il decimo posto, mentre il Torino è undicesimo.