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Serie A - Game Week 12 23 nov 2026 - 14:45 Stadio Brianteo

Monza e Fiorentina si affrontano lunedì 23 novembre alle 20:45 allo stadio Brianteo, nel posticipo della 12ª giornata di Serie A. Due squadre in cerca di continuità, con classifiche che non permettono distrazioni.

Il Monza arriva da quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. L'ultima, per 1-0 contro l'Atalanta, ha confermato un momento complicato per la squadra brianzola. Il 4-0 al Cagliari di metà ottobre resta l'unica vittoria recente.

La Fiorentina ha vissuto un avvio di stagione faticoso, ma nelle ultime settimane ha trovato qualche segnale di ripresa. Il 4-2 a Sassuolo e il 2-2 con Atalanta e Juventus hanno portato punti pesanti. Il 2-2 contro i bianconeri è il risultato più recente.

Paolo Vanoli ha già dimostrato di saper cambiare assetto in corsa e a Brianza dovrà scegliere il modo migliore per sfruttare la qualità offensiva a disposizione. Il Monza, dal canto suo, ha bisogno di punti per smuovere una classifica diventata scomoda.

Il pronostico resta aperto: nessuna delle due squadre può permettersi un altro passo falso. Ecco tutte le informazioni su orario, canale TV e diretta streaming.

Notizie sulle squadre

Il Monza allenato da Matteo Paro dovrà fare a meno degli infortunati Yvan Kouadio Maye e Michael Folorunsho. Tra gli indisponibili figura anche Ivan Juric, inserito nell'elenco delle squalifiche. L'XI probabile prevede Toernqvist in porta, con Mota, Toure e Varela in avanti.

La Fiorentina di Paolo Vanoli ha due assenze, quelle di Marin Pongracic e Fabiano Parisi, e nessun squalificato. L'XI probabile parte da De Gea tra i pali e schiera Mastantuono, Njie e Pedro Gonçalves alle spalle di Pellegrino. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Monza ha ottenuto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A. L'ultima gara è stata persa 1-0 contro l'Atalanta, mentre il Napoli ha vinto 4-1 al Brianteo. Il successo per 4-0 sul Cagliari resta l'unica vittoria del periodo. In totale i brianzoli hanno segnato 8 gol e ne hanno subiti 10.

La Fiorentina ha una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Il risultato più recente è il 2-2 con la Juventus, preceduto dal 4-2 in casa del Sassuolo e dal 2-2 con l'Atalanta. Le sconfitte sono arrivate contro Inter (2-1) e Como (3-1). I viola hanno realizzato 10 reti e ne hanno incassate 11.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 13 gennaio 2025, quando il Monza ha battuto la Fiorentina 2-1 in Serie A. Negli ultimi cinque incontri il bilancio è in perfetta parità, con due vittorie a testa e un pareggio, il 2-2 del settembre 2024. Anche i gol sono pari: 8 per parte.

Classifica

In Serie A il Monza occupa il 18° posto, dentro la zona retrocessione, mentre la Fiorentina è 15ª, appena fuori dalle ultime tre. La distanza tra le due è corta e il risultato può cambiare l'umore di entrambe.