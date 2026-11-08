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Serie C
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Guarda Monopoli contro Cosenza in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Monopoli vs Cosenza
Monopoli
Cosenza
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Monopoli e Cosenza, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Monopoli-Cosenza sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.

Monopoli e Cosenza si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi. I pugliesi cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante, mentre i calabresi hanno bisogno di punti per risalire la graduatoria.

Il Monopoli arriva a questo appuntamento con un rendimento recente complessivamente positivo, anche se non privo di imperfezioni. La vittoria esterna contro l'Inter U23 e il successo casalingo sull'Audace Cerignola hanno dato fiducia all'ambiente, ma la sconfitta subita contro la Casertana rimane un segnale da non ignorare.

Il Cosenza, invece, sta attraversando un momento più complicato. I rossoblu occupano la diciannovesima posizione in classifica e hanno bisogno di invertire la rotta per evitare di restare invischiati nelle zone pericolose della graduatoria.

La sfida è comunque equilibrata sulla carta: i precedenti recenti tra le due formazioni mostrano un testa a testa combattuto, con il Monopoli che ha saputo imporsi nell'ultimo incrocio stagionale in Serie C.

Per entrambe le panchine si tratta di una gara da non sbagliare. Tre punti avrebbero un peso specifico diverso a seconda della sponda: consolidamento per i padroni di casa, boccata d'ossigeno per gli ospiti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Monopoli-Cosenza in diretta TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Monopoli, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie verranno aggiornate non appena disponibili, in avvicinamento al fischio d'inizio.

Sul fronte Cosenza la situazione è analoga: nessun dato confermato su rosa, indisponibili o undici titolare. Anche per i calabresi gli aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

MON

MON - Forma

SAV
D0-0
CAS
S3-1
INT
V2-4
ACE
V2-0
BAR
D0-0
Gol segnato (subito)
7/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
COS

COS - Forma

FOG
S0-2
PIC
V1-2
ALT
S1-3
SAV
D1-1
INT
V1-0
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Monopoli nelle ultime cinque gare di Serie C ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I pugliesi hanno chiuso più recentemente con un pareggio per 0-0 contro il Barletta, dopo aver battuto l'Audace Cerignola per 2-0 e aver espugnato il campo dell'Inter U23 per 4-2. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro la Casertana, con un 1-3 interno che ha interrotto una striscia positiva. In cinque partite il Monopoli ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque.

Il Cosenza ha anch'esso due vittorie nelle ultime cinque uscite, ma con due sconfitte e un pareggio nel computo. I rossoblù sono reduci dal successo per 1-0 contro l'Inter U23, risultato che ha interrotto un periodo difficile. In precedenza avevano perso 3-1 contro il Team Altamura e 2-0 contro il Foggia. Nelle cinque gare considerate il Cosenza ha realizzato cinque reti e ne ha incassate sette.

Precedenti

Testa a testa

MonopoliPareggioCosenza
2
1
2
Serie C
Cosenza badge
Cosenza
COS
0
Monopoli badge
Monopoli
MON
2
FIN
Serie C
Monopoli badge
Monopoli
MON
2
Cosenza badge
Cosenza
COS
2
FIN
Coppa Italia
Cosenza badge
Cosenza
COS
2
Monopoli badge
Monopoli
MON
1
FIN
Coppa Italia
Monopoli badge
Monopoli
MON
1
Cosenza badge
Cosenza
COS
0
FIN
Serie C
Cosenza badge
Cosenza
COS
2
Monopoli badge
Monopoli
MON
0
FIN
6Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 5 gennaio 2026, quando il Cosenza ospitava il Monopoli in Serie C: finì 0-2 per i pugliesi. Nel match d'andata della stessa stagione, disputato il 24 agosto 2025, le due formazioni si erano divise la posta con un 2-2. Considerando i cinque incontri più recenti tra Monopoli e Cosenza in tutte le competizioni, i pugliesi contano due vittorie contro una dei calabresi, con due pareggi nel mezzo.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
129213217+1529
V
D
V
V
V
2
BariBariBAR
12642158+722
D
D
D
V
S
3
ScafateseScafateseSCA
135622217+521
V
D
S
V
D
4
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
136252015+520
S
V
S
V
V
5
SorrentoSorrentoSOR
126241613+320
S
D
D
S
V
6
Inter U23Inter U23INT
136252220+220
V
S
V
D
S
7
CasertanaCasertanaCAS
135531715+220
V
S
D
D
V
8
CataniaCataniaCAT
126152413+1119
S
V
S
V
V
9
MonopoliMonopoliMON
12543139+419
D
V
V
S
D
10
AZ PicernoAZ PicernoPIC
126062219+318
V
V
S
S
S
11
GiuglianoGiuglianoGIU
135171729-1216
V
V
S
V
S
12
CaveseCaveseCAV
124352120+115
S
S
V
D
V
13
SalernitanaSalernitanaSAL
133641517-215
S
D
S
D
D
14
FoggiaFoggiaFOG
124351315-215
D
V
S
S
V
15
CasaranoCasaranoCAS
134361521-615
S
D
V
S
D
16
Team AltamuraTeam AltamuraALT
124351117-615
V
D
V
S
D
17
BarlettaBarlettaBAR
122641316-312
D
S
V
D
S
18
SavoiaSavoiaSAV
122641318-512
D
D
S
V
D
19
CosenzaCosenzaCOS
122371023-139
V
D
S
V
S
20
CrotoneCrotoneCRO
131481221-91
S
S
S
D
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel girone C di Serie C, il Monopoli occupa attualmente la nona posizione, mentre il Cosenza si trova al diciannovesimo posto.

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