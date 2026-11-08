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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 08:30

Monopoli-Cosenza sarà trasmessa in diretta TV e in live streaming. Di seguito i canali e le piattaforme su cui seguire la partita.

Monopoli e Cosenza si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi. I pugliesi cercano continuità dopo un avvio di stagione altalenante, mentre i calabresi hanno bisogno di punti per risalire la graduatoria.

Il Monopoli arriva a questo appuntamento con un rendimento recente complessivamente positivo, anche se non privo di imperfezioni. La vittoria esterna contro l'Inter U23 e il successo casalingo sull'Audace Cerignola hanno dato fiducia all'ambiente, ma la sconfitta subita contro la Casertana rimane un segnale da non ignorare.

Il Cosenza, invece, sta attraversando un momento più complicato. I rossoblu occupano la diciannovesima posizione in classifica e hanno bisogno di invertire la rotta per evitare di restare invischiati nelle zone pericolose della graduatoria.

La sfida è comunque equilibrata sulla carta: i precedenti recenti tra le due formazioni mostrano un testa a testa combattuto, con il Monopoli che ha saputo imporsi nell'ultimo incrocio stagionale in Serie C.

Per entrambe le panchine si tratta di una gara da non sbagliare. Tre punti avrebbero un peso specifico diverso a seconda della sponda: consolidamento per i padroni di casa, boccata d'ossigeno per gli ospiti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Monopoli-Cosenza in diretta TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio e ultime notizie sulle formazioni.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Monopoli, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. Le ultime notizie verranno aggiornate non appena disponibili, in avvicinamento al fischio d'inizio.

Sul fronte Cosenza la situazione è analoga: nessun dato confermato su rosa, indisponibili o undici titolare. Anche per i calabresi gli aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Monopoli nelle ultime cinque gare di Serie C ha raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. I pugliesi hanno chiuso più recentemente con un pareggio per 0-0 contro il Barletta, dopo aver battuto l'Audace Cerignola per 2-0 e aver espugnato il campo dell'Inter U23 per 4-2. L'unica battuta d'arresto è arrivata contro la Casertana, con un 1-3 interno che ha interrotto una striscia positiva. In cinque partite il Monopoli ha segnato sette gol e ne ha subiti cinque.

Il Cosenza ha anch'esso due vittorie nelle ultime cinque uscite, ma con due sconfitte e un pareggio nel computo. I rossoblù sono reduci dal successo per 1-0 contro l'Inter U23, risultato che ha interrotto un periodo difficile. In precedenza avevano perso 3-1 contro il Team Altamura e 2-0 contro il Foggia. Nelle cinque gare considerate il Cosenza ha realizzato cinque reti e ne ha incassate sette.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 5 gennaio 2026, quando il Cosenza ospitava il Monopoli in Serie C: finì 0-2 per i pugliesi. Nel match d'andata della stessa stagione, disputato il 24 agosto 2025, le due formazioni si erano divise la posta con un 2-2. Considerando i cinque incontri più recenti tra Monopoli e Cosenza in tutte le competizioni, i pugliesi contano due vittorie contro una dei calabresi, con due pareggi nel mezzo.

Classifica

Nel girone C di Serie C, il Monopoli occupa attualmente la nona posizione, mentre il Cosenza si trova al diciannovesimo posto.