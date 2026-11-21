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Milan-Frosinone è trasmessa in diretta in Italia. Di seguito i canali su cui seguire la partita in TV e in live streaming.
Il Milan torna a San Siro domenica 22 novembre 2026 per affrontare il Frosinone nella ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta per le nazionali. I rossoneri di Ruben Amorim occupano il quarto posto in classifica e cercano continuità dopo il successo esterno contro il Genoa.
Il Milan arriva all'appuntamento con qualche notizia positiva dal fronte infermeria. Mike Maignan ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo e sarà con ogni probabilità titolare tra i pali. Christian Pulisic rientrerà a Milanello solo alla vigilia della partita, ma Amorim non ha intenzione di rinunciare all'americano dal primo minuto.
Diego Moreira è l'uomo del momento in casa rossonera. Il belga ha chiuso la sosta con una prestazione straordinaria contro l'Italia in Nations League, segnando il gol del definitivo 4-1 e risultando il migliore in campo. In campionato conta già quattro reti e tre assist in sette presenze.
Yunus Musah si è ritagliato un ruolo da protagonista inaspettato sotto la gestione Amorim. L'americano ha collezionato 759 minuti in Serie A, più di Rabiot, e contro il Genoa è stato schierato da terzino sinistro adattato con risultati positivi.
Il Frosinone di Massimiliano Alvini arriva a Milano in buona forma, con tre vittorie nelle ultime cinque di campionato. I ciociari hanno subito una sola sconfitta in quel periodo, il 3-0 contro il Napoli, e occupano il sesto posto in classifica.
L'assenza di Antonio Raimondo pesa sull'attacco ospite, anche se il giocatore dovrebbe recuperare entro fine anno. Il club si è già mosso sul mercato per ovviare al problema, con un'offerta concreta per un attaccante svedese.
Per seguire la partita in diretta TV o in live streaming, di seguito trovi tutte le informazioni sui canali disponibili.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Milan - Frosinone
Il Milan recupera Maignan, che tornerà titolare dopo il problema alla coscia accusato in Nazionale. Pulisic è atteso a Milanello alla vigilia e partirà dall'inizio. La situazione di Pavlovic è invece in dubbio: il difensore serbo ha ripreso ad allenarsi parzialmente, ma il suo impiego dal primo minuto dipenderà dall'allenamento del giorno prima, con Diawara pronto a sostituirlo. Restano fuori Saelemaekers, Gabbia, Loftus-Cheek, Tomori, Chukwueze e Terracciano. La formazione probabile del Milan è: Bouyer; De Winter, Diawara, Gila; Modric, Musah, Moreira, Rabiot; Pulisic; Ramos, Cisse.
Il Frosinone deve fare a meno di Raimondo, Grillitsch e Terzic per infortunio, mentre Bracaglia è squalificato. La formazione probabile degli ospiti è: Palmisani; Akpoguma, Oyono, Monterisi, Calvani; Kvernadze, Ghedjemis, Calo, Cichella; Schmid; Birligea.
Stato di forma
Il Milan ha ottenuto tre vittorie, zero pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è il successo per 1-2 in trasferta contro il Genoa in Serie A. In questo periodo i rossoneri hanno battuto l'Inter per 3-1 e vinto 2-0 contro l'Udinese, ma hanno subito una pesante sconfitta casalinga per 2-4 contro il Bologna e sono stati eliminati dall'Europa League dopo il ko per 0-2 contro il Ferencvaros. In cinque partite il Milan ha segnato sei reti e ne ha incassate nove.
Il Frosinone ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque di Serie A. La sconfitta più recente è arrivata contro il Cagliari per 1-0, ma prima di quel risultato i ciociari avevano vinto 2-0 contro il Torino e travolto il Lecce per 5-1. Il pareggio per 4-4 contro l'Atalanta testimonia la prolificità offensiva della squadra. In cinque partite il Frosinone ha segnato dodici reti e ne ha subite sette.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 3 febbraio 2024, quando il Frosinone vinse 2-3 in casa contro il Milan in Serie A. Nelle cinque sfide più recenti il Milan ha ottenuto tre vittorie, contro una del Frosinone e un pareggio. Tra i risultati nel dataset figurano anche il 3-1 del Milan a San Siro nel dicembre 2023 e lo 0-0 del dicembre 2018 al Benito Stirpe.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
V
D
V
V
V
|2
|12
|8
|4
|0
|32
|11
|+21
|28
D
V
V
V
D
|3
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
S
V
V
V
|4
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
S
V
V
V
|5
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
S
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
S
V
V
D
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
D
V
S
V
S
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
S
|9
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
S
V
S
S
S
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
D
S
V
D
S
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
D
S
S
V
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
S
D
D
S
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
S
V
V
V
S
|14
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
S
D
S
S
S
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
D
V
D
S
S
|16
|12
|2
|3
|7
|10
|18
|-8
|9
D
S
V
D
S
|17
|11
|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
S
S
S
S
S
|18
|11
|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
S
S
S
S
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
S
S
S
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
S
S
D
S
S
In Serie A il Milan occupa attualmente il quarto posto, mentre il Frosinone è sesto in classifica.