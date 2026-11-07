Come vedere Manchester United-Aston Villa con una VPN

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Presentazione della partita

Premier League - Game Week 10 8 nov 2026 - 11:30 Old Trafford

Domenica il Manchester United ospita l’Aston Villa a Old Trafford in una sfida di Premier League importante per entrambe le squadre prima della sosta per le nazionali.

Lo United arriva dalla rocambolesca vittoria per 3-2 sulla Roma in Champions League a metà settimana, un risultato che ha interrotto una serie di nove partite senza successi iniziata a settembre. La squadra di Michael Carrick resta però in seria difficoltà in campionato: è 17ª in classifica di Premier League e non può permettersi un altro passo falso in casa.

La vittoria sulla Roma ha risollevato il morale a Old Trafford, ma ha avuto un costo. Carlos Baleba, acquistato in estate dal Brighton per 70 milioni di sterline, è uscito zoppicando nel secondo tempo per un sospetto problema ai muscoli posteriori della coscia. Carrick ha poi confermato che il 22enne resterà fuori per diverse settimane, saltando questa partita e l’intera sosta per le nazionali.

L’Aston Villa arriva a Manchester da decima in classifica, anche se il suo rendimento recente è stato altalenante. La squadra di Unai Emery ha perso 3-0 contro il Barcellona in Champions League martedì scorso, ma a inizio ottobre ha ottenuto una vittoria di rilievo per 2-1 sul campo del Manchester City.

Zion Suzuki, acquistato in estate dal Villa, ha attirato l’attenzione di club di tutta Europa dopo un ottimo inizio di stagione tra i pali. Domenica, però, Emery sarà concentrato sulla conquista di punti in Premier League, più che sulle voci di mercato riguardanti il suo portiere.

Con lo United alla disperata ricerca di una vittoria per tenersi lontano dalla zona retrocessione e il Villa intenzionato a rientrare nella metà alta della classifica, nessuna delle due squadre può permettersi di sottovalutare la sfida. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguirla.

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