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Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Il Manchester City ospita il Napoli all'Etihad Stadium di Manchester per la Champions League. Martedì sera va in scena una sfida tra due squadre che arrivano al appuntamento con più dubbi che certezze.

Il City di Enzo Maresca attraversa un momento complicato in Premier League. Sabato i Citizens hanno pareggiato 1-1 contro il Fulham, e Maresca ha contestato la decisione di annullare un gol a Erling Haaland dopo il check del VAR.

Il pareggio ha lasciato la squadra senza vittorie in quattro gare di campionato. In difesa pesa anche l'assenza di un clean sheet da nove partite consecutive in tutte le competizioni.

Il Napoli di Massimiliano Allegri è tornato a vincere sabato, battendo il Torino 1-0 con un gol di Scott McTominay. Il successo ha interrotto una serie negativa iniziata con il pareggio contro la Lazio e la sconfitta con la Juventus.

Allegri ha invitato alla cautela e ha spiegato che la corsa europea del Napoli si deciderà soprattutto nelle ultime tre giornate della fase a campionato. Il tecnico ha però ribadito di voler cercare un risultato anche in casa del City.

A Manchester si profila una gara in cui gli episodi pesano, tra un City in cerca di solidità e un Napoli che ha ritrovato fiducia. Ecco tutte le informazioni su canali TV, diretta streaming e orario del calcio d'inizio.

Notizie sulle squadre

Per il Manchester City, Enzo Maresca dovrebbe schierare un XI iniziale con Donnarumma in porta, Guehi, Khusanov e O'Reilly in difesa, Cherki, Ndiaye e Foden alle spalle di Haaland. Al momento non risultano indisponibili né squalificati.

Il Napoli di Allegri si presenta con un probabile XI guidato da Contini in porta, con De Bruyne, McTominay e Hojlund tra i riferimenti offensivi. Non sono segnalati infortuni né squalifiche, ma Antonio Vergara è uscito presto dalla sfida con il Torino, quindi gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il City ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare, con 7 gol fatti e 9 subiti. L'ultimo risultato è l'1-1 contro il Fulham, mentre in Champions League i Citizens hanno vinto 3-2 a Lipsia.

Anche il Napoli ha un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con 7 gol segnati e 8 incassati. Dopo il 4-1 subito a Porto, Allegri ha riportato i suoi al successo con l'1-0 sul Torino, mentre il 4-1 esterno sul Monza resta la vittoria più larga del periodo.

Precedenti

Il City è in vantaggio nei precedenti recenti, con tre vittorie, una del Napoli e un pareggio nelle ultime cinque sfide, tutte in Champions League. L'ultimo incontro risale al 18 settembre 2025, quando i Citizens vinsero 2-0 all'Etihad. Nel complesso i gol sono 10 per il City e 6 per il Napoli.

Classifica

Nella classifica della Champions League il City occupa il settimo posto, mentre il Napoli è al 27° posto. Per gli azzurri la gara dell'Etihad pesa quindi in una zona di graduatoria ancora da difendere.