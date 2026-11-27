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Serie C - Game Week 16 28 nov 2026 - 11:30

Lumezzane e Desenzano si affrontano in una gara del Girone A di Serie C. Le due squadre arrivano all'appuntamento con la stessa urgenza di punti e con un periodo complicato alle spalle.

Il Lumezzane occupa il tredicesimo posto in classifica e ha perso le ultime due partite. Lunedì 23 novembre è arrivato il ko per 1-0 contro il Lecco, dopo la sconfitta per 2-1 con il Trento.

Il bilancio recente racconta di una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, quella per 1-0 sul campo dell'Alcione Milano. In mezzo c'è anche il pareggio per 1-1 con l'Arzignano Valchiampo.

Il Desenzano è sedicesimo e vive un momento ancora più delicato. Nell'ultimo turno ha incassato un pesante 6-1 dall'AlbinoLeffe, che ha aggiunto un'altra sconfitta a una serie negativa.

Prima di quel pesante ko, il Desenzano aveva ottenuto un pareggio per 3-3 contro il Renate. Nelle ultime cinque gare i gardesani hanno raccolto un solo punto e perso quattro volte.

Per entrambe le squadre i tre punti valgono parecchio, in un girone dove la classifica resta corta. Ecco tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Per il Lumezzane non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche.

La situazione è identica per il Desenzano, senza indicazioni su indisponibili o undici titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Lumezzane ha un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è la sconfitta per 1-0 contro il Lecco, preceduta dal 2-1 subito con il Trento. Il successo è arrivato per 1-0 sul campo dell'Alcione Milano. In cinque gare ha segnato 3 reti e ne ha subite 5.

Il Desenzano ha un record di zero vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. L'ultima partita è finita con il 6-1 per l'AlbinoLeffe, mentre il 3-3 contro il Renate resta l'unico punto raccolto. Le altre sconfitte sono state per 1-0 con l'Ospitaletto e il Novara e per 2-1 con la Giana Erminio. Il Desenzano ha segnato 6 reti e ne ha subite 12.

Precedenti

L'ultimo precedente nel dataset risale al 1° aprile 2023, in Serie D: il Desenzano ha vinto 1-0 a Lumezzane. Anche la gara del 20 novembre 2022, sempre in Serie D, era finita 1-0 per il Lumezzane, in casa del Desenzano. Nei due incontri registrati c'è una vittoria per parte, con un gol segnato per squadra.

Classifica

Nel Girone A di Serie C il Lumezzane occupa la tredicesima posizione, mentre il Desenzano è sedicesimo.