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Serie B - Game Week 11 8 nov 2026 - 13:30 Stadio Romeo Menti, Vicenza

La partita tra LR Vicenza e Cremonese sarà trasmessa in diretta. Di seguito trovate i canali su cui seguire il match in TV e in live streaming.

Lo Stadio Romeo Menti di Vicenza ospita il confronto tra LR Vicenza e Cremonese, valido per il campionato di Serie B. Due squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi diversi e stati di forma contrastanti.

Il Vicenza attraversa un momento difficile. La squadra di Fabio Gallo ha raccolto solo una vittoria nelle ultime cinque giornate, con tre sconfitte che pesano sulla classifica e sull'umore dell'ambiente.

La Cremonese, guidata da Fabio Pecchia, si presenta a Vicenza con maggiore fiducia. I grigiorossi hanno vinto due delle ultime tre partite e cercano continuità per consolidare la propria posizione in classifica.

Per il Vicenza, giocare in casa rappresenta un'occasione da non sprecare. Il pubblico del Menti può fare la differenza, ma servirà una prestazione concreta per interrompere un periodo negativo.

La Cremonese vorrà sfruttare il momento positivo per muovere ulteriormente la classifica. Pecchia chiederà solidità difensiva e la stessa efficacia vista nelle ultime uscite.

Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni, continuate a leggere.

Notizie sulle squadre

Il tecnico del Vicenza Fabio Gallo non ha fornito indicazioni ufficiali sulla formazione probabile, né sono stati comunicati infortunati o squalificati. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili avvicinandosi al calcio d'inizio.

In casa Cremonese, Fabio Pecchia non ha ancora reso note le sue scelte. Non risultano al momento indisponibili comunicati ufficialmente. Le formazioni definitive saranno diffuse prima del fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Vicenza arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie B. L'unico successo è arrivato contro l'Empoli per 2-0, mentre la sconfitta più recente è quella contro il Palermo per 3-1. Nelle cinque partite, la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite nove, con una tendenza difensiva che desta preoccupazione.

La Cremonese presenta un andamento più positivo, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I grigiorossi hanno battuto il Benevento per 2-0 nell'ultimo impegno e il Mantova per 2-0 in trasferta. Il totale di cinque gol segnati e quattro subiti nel periodo riflette una squadra in discreta salute.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2022, quando la sfida terminò 0-0 con la Cremonese in casa. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il Vicenza ha ottenuto due vittorie contro una della Cremonese, con due pareggi. L'ultimo successo del Vicenza nel testa a testa è datato novembre 2020, quando vinse 1-0 in casa della Cremonese.

Classifica

In Serie B, il Vicenza occupa attualmente la 17ª posizione, mentre la Cremonese si trova al 13º posto.