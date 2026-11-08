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Serie B
team-logoLR Vicenza
Stadio Romeo Menti, Vicenza
team-logoCremonese
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Guarda LR Vicenza contro Cremonese in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

LR Vicenza vs Cremonese
LR Vicenza
Cremonese
Serie B

Come vedere la partita di Serie B tra LR Vicenza e Cremonese, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie B - Game Week 11
Stadio Romeo Menti, Vicenza

La partita tra LR Vicenza e Cremonese sarà trasmessa in diretta. Di seguito trovate i canali su cui seguire il match in TV e in live streaming.

Lo Stadio Romeo Menti di Vicenza ospita il confronto tra LR Vicenza e Cremonese, valido per il campionato di Serie B. Due squadre che arrivano all'appuntamento con obiettivi diversi e stati di forma contrastanti.

Il Vicenza attraversa un momento difficile. La squadra di Fabio Gallo ha raccolto solo una vittoria nelle ultime cinque giornate, con tre sconfitte che pesano sulla classifica e sull'umore dell'ambiente.

La Cremonese, guidata da Fabio Pecchia, si presenta a Vicenza con maggiore fiducia. I grigiorossi hanno vinto due delle ultime tre partite e cercano continuità per consolidare la propria posizione in classifica.

Per il Vicenza, giocare in casa rappresenta un'occasione da non sprecare. Il pubblico del Menti può fare la differenza, ma servirà una prestazione concreta per interrompere un periodo negativo.

La Cremonese vorrà sfruttare il momento positivo per muovere ulteriormente la classifica. Pecchia chiederà solidità difensiva e la stessa efficacia vista nelle ultime uscite.

Per tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming, l'orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle formazioni, continuate a leggere.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni LR Vicenza - Cremonese

Allenatore

  • F. Gallo

Il tecnico del Vicenza Fabio Gallo non ha fornito indicazioni ufficiali sulla formazione probabile, né sono stati comunicati infortunati o squalificati. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili avvicinandosi al calcio d'inizio.

In casa Cremonese, Fabio Pecchia non ha ancora reso note le sue scelte. Non risultano al momento indisponibili comunicati ufficialmente. Le formazioni definitive saranno diffuse prima del fischio d'inizio.

Stato di forma

LRV

LRV - Forma

PIS
S0-3
BEN
D2-2
EMP
V0-2
MOD
S1-2
PAL
S3-1
Gol segnato (subito)
6/10
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
CRE

CRE - Forma

ARE
D0-0
PIS
S3-1
JUV
S0-1
MAN
V0-2
BEN
V2-0
Gol segnato (subito)
5/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Vicenza arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie B. L'unico successo è arrivato contro l'Empoli per 2-0, mentre la sconfitta più recente è quella contro il Palermo per 3-1. Nelle cinque partite, la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite nove, con una tendenza difensiva che desta preoccupazione.

La Cremonese presenta un andamento più positivo, con due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I grigiorossi hanno battuto il Benevento per 2-0 nell'ultimo impegno e il Mantova per 2-0 in trasferta. Il totale di cinque gol segnati e quattro subiti nel periodo riflette una squadra in discreta salute.

Precedenti

Testa a testa

LR VicenzaPareggioCremonese
2
2
1
Serie B
Cremonese badge
Cremonese
CRE
0
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
0
FIN
Serie B
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
0
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
FIN
Serie B
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
3
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
FIN
Serie B
Cremonese badge
Cremonese
CRE
0
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
1
FIN
Serie C
Cremonese badge
Cremonese
CRE
1
LR Vicenza badge
LR Vicenza
LRV
1
FIN
5Gol segnati3
Partite senza 2.5 goal1/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2022, quando la sfida terminò 0-0 con la Cremonese in casa. Guardando agli ultimi cinque incontri disponibili, il Vicenza ha ottenuto due vittorie contro una della Cremonese, con due pareggi. L'ultimo successo del Vicenza nel testa a testa è datato novembre 2020, quando vinse 1-0 in casa della Cremonese.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PalermoPalermoPAL
118302513+1227
D
V
D
V
V
2
Ascoli Calcio 1898 FCAscoli Calcio 1898 FCASC
11551177+1020
D
D
V
V
D
3
ModenaModenaMOD
106221810+820
D
V
V
S
V
4
MantovaMantovaMAN
115421511+419
D
D
S
V
S
5
Hellas VeronaHellas VeronaVER
114431913+616
D
V
V
D
D
6
AvellinoAvellinoAVE
114431611+516
D
V
D
S
D
7
BeneventoBeneventoBEN
114431511+416
D
S
D
V
D
8
PisaPisaPIS
114432017+316
D
S
D
D
V
9
SudtirolSudtirolSUD
113621312+115
D
D
S
D
S
10
Calcio PadovaCalcio PadovaBSP
114341213-115
D
D
V
V
S
11
CesenaCesenaCES
113621214-215
V
D
V
S
D
12
Juve StabiaJuve StabiaJUV
114431211+112
V
D
S
V
V
13
CremoneseCremoneseCRE
103341011-112
V
V
S
S
D
14
S.S. ArezzoS.S. ArezzoARE
11326920-1111
S
D
S
S
V
15
Virtus EntellaVirtus EntellaVEN
102441112-110
S
D
S
V
D
16
CarrareseCarrareseCAR
10316913-410
S
V
S
V
V
17
LR VicenzaLR VicenzaLRV
102351320-79
S
S
V
D
S
18
EmpoliEmpoliEMP
112361219-79
D
D
S
S
D
19
SampdoriaSampdoriaSAM
102261018-88
V
S
D
S
S
20
CatanzaroCatanzaroCAT
111371123-126
S
D
D
S
D
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie B, il Vicenza occupa attualmente la 17ª posizione, mentre la Cremonese si trova al 13º posto.

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