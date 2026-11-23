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Serie B - Game Week 13 24 nov 2026 - 14:00 Stadio Romeo Menti, Vicenza

Lo stadio Romeo Menti ospita Vicenza-Carrarese, sfida del campionato di Serie B tra due squadre che cercano continuità e punti pesanti nella parte bassa della graduatoria.

Il Vicenza di Fabio Gallo arriva da un periodo complicato. Nelle ultime cinque gare i biancorossi hanno raccolto una sola vittoria, quella per 2-0 sul campo dell'Empoli, e l'ultimo turno ha portato un 2-2 contro l'Ascoli.

Il pareggio con la terza forza del torneo è un segnale utile dopo le sconfitte contro Modena, Palermo e Cremonese. Resta il problema della fase difensiva: 11 gol subiti in cinque partite sono un dato che pesa.

La Carrarese di Guido Pagliuca ha ritrovato un po' di ossigeno. Il successo per 1-0 sulla Virtus Entella, nell'ultima giornata, ha interrotto la serie di due sconfitte contro Sampdoria e Hellas Verona.

I toscani hanno segnato solo quattro reti nelle ultime cinque, ma hanno mostrato di saper stringere i denti quando serve. Il blocco difensivo ha tenuto in due occasioni su cinque.

Per il Vicenza è l'occasione di fermare la caduta davanti al proprio pubblico, per la Carrarese di dare seguito alla vittoria sull'Entella. Ecco tutte le informazioni su come seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Nel Vicenza Fabio Gallo non ha ancora indicato la probabile formazione e al momento non risultano infortunati o squalificati. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Stesso quadro in casa Carrarese: Guido Pagliuca non ha comunicato la formazione e non sono segnalate assenze. Nuove informazioni sulla rosa saranno aggiunte più vicino alla gara.

Stato di forma

Il Vicenza ha messo insieme una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato. L'ultima uscita è stata il 2-2 contro l'Ascoli, preceduta dal 4-1 subito dalla Cremonese e dal 3-1 incassato a Palermo. Il bilancio dice 7 gol fatti e 11 subiti.

La Carrarese ha vinto due volte e perso tre, senza pareggi. Arriva dal 1-0 sulla Virtus Entella, dopo i ko contro Sampdoria (0-1) e Hellas Verona (0-3). Nelle cinque gare gli uomini di Pagliuca hanno segnato 4 reti e ne hanno subite 7, con due vittorie arrivate senza troppi problemi tra cui il 2-1 sull'Arezzo.

Precedenti

L'ultimo incontro risale al 9 giugno 2024, quando la Carrarese batté 1-0 il Vicenza in Serie C. Pochi giorni prima, il 5 giugno, il match in casa biancorossa era finito 0-0. Nei cinque precedenti disponibili i toscani hanno vinto tre volte, il Vicenza una e c'è stato un pareggio, con un bilancio gol di 4-2 per la Carrarese.

Classifica

In Serie B il Vicenza occupa il 18° posto, mentre la Carrarese è 14ª: la sfida mette di fronte una squadra che vuole risalire dalla zona calda e una che cerca di allungare sulle inseguitrici.