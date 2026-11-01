Come vedere Los Angeles FC-Minnesota United con una VPN

Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornarti utile una rete privata virtuale (VPN).

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore di servizi VP affidabile (per esempio ExpressVPN ) e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore di servizi VP affidabile (per esempio ) e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server . Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella delle coperture internazionali qui sopra).

. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella delle coperture internazionali qui sopra). Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l’emittente ufficiale. Vai sul sito o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi a quello che hai presso l’emittente ufficiale per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Major League Soccer - Game Week 33 1 nov 2026 - 20:30 BMO Stadium

Il Los Angeles FC ospita il Minnesota United al BMO Stadium in una sfida della Western Conference di MLS che ha un peso diverso per le due squadre. Il LAFC punta a migliorare il proprio piazzamento nel tabellone dei playoff. Il Minnesota United lotta per tenere vive le speranze di accedervi.

La squadra di Xavi Tamarit si è assicurata un posto nei playoff della MLS Cup dopo il rocambolesco 2-2 contro i LA Galaxy dello scorso fine settimana, centrando la quinta partecipazione consecutiva del club alla fase finale. Con due partite ancora da giocare nella stagione regolare, il LAFC ha bisogno di chiudere bene per ottenere il vantaggio del fattore campo nei playoff.

Nelle ultime settimane il LAFC ha avuto un rendimento altalenante, pareggiando tre delle ultime cinque partite di campionato. Le sue fragilità difensive sono emerse nell’El Trafico, quando il portiere Hugo Lloris si è lasciato sfuggire un tiro, regalando ai Galaxy il secondo goal. La squadra di Tamarit ha mostrato carattere nel rimontare, ma il modo in cui ha subito i goal preoccuperà lo staff tecnico.

Il Minnesota arriva a Los Angeles al 13° posto della Western Conference, fuori dalle posizioni che valgono i playoff. La squadra di Cameron Knowles ha conquistato un incoraggiante 3-1 contro lo Sporting Kansas City nell’ultima partita, ma nel complesso ha avuto un rendimento discontinuo: i tre pareggi nelle ultime cinque gare le hanno impedito di ridurre il distacco dalle posizioni che valgono l’accesso ai playoff.

Per il Minnesota United, una vittoria al BMO Stadium terrebbe vive le residue speranze di qualificazione ai playoff in vista dell’ultima settimana della stagione regolare. Per il LAFC, tre punti rappresenterebbero un passo importante verso la possibilità di giocare in casa una partita dei playoff.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c’è da sapere su come vedere LAFC-Minnesota United in diretta.

Notizie sulle squadre e rose