Come vedere London City Lionesses-Manchester City Women con una VPN

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Presentazione della partita

WSL - Game Week 8 1 nov 2026 - 07:00 Copperjax Community Stadium

Le London City Lionesses ospitano il Manchester City Women al Copperjax Community Stadium di Bromley, in una sfida di Women's Super League tra due delle migliori squadre del campionato.

Le London City Lionesses arrivano a questa partita in un ottimo momento di forma in campionato sotto la guida dell'allenatore Eder Maestre e occupano il terzo posto nella classifica della WSL. Nelle ultime gare hanno travolto il Tottenham Hotspur Women per 6-1 e battuto l'Everton Women per 2-1, anche se il 2-2 contro il Liverpool FC Women nell'ultima partita di campionato ha mostrato che non sono prive di punti deboli.

Il London City ha costruito un progetto davvero ambizioso e ora la sua rosa comprende Alexia Putellas, la centrocampista spagnola di 32 anni arrivata dal Barcellona nell'estate del 2026. Putellas si è ambientata subito nel calcio inglese, contribuendo con tre goal e un assist nelle sue prime sette presenze in WSL.

Il Manchester City arriva da secondo in classifica in WSL: è dunque una sfida tra due squadre con concrete possibilità di vincere il titolo. La formazione dell'allenatore Andree Jeglertz ha ottenuto due vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. I successi consecutivi in WSL contro Arsenal Women e Brighton and Hove Albion Women ne hanno messo in mostra la qualità offensiva.

L'ultima partita del City è stata quella di giovedì in UEFA Women's Champions League, conclusa sull'1-1 contro il Paris Saint-Germain. Khadija Shaw ha trasformato un rigore nel finale portando avanti il City, ma Tara Elimbi Gilbert ha pareggiato in contropiede a due minuti dalla fine. La squadra di Jeglertz ha tre punti nella fase campionato della Champions League e dovrà trasformare le buone prestazioni in vittorie nelle partite rimanenti.

Entrambi gli allenatori sanno quanto ci sia in palio per la classifica della WSL. Una vittoria dell'una o dell'altra squadra potrebbe incidere in modo significativo sui primi equilibri della corsa al titolo.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che devi sapere su come seguire la partita in diretta.

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