Livorno-Ravenna è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Serie C - Game Week 15 22 nov 2026 - 08:30

Il Ravenna fa visita al Livorno in un match di Serie C, Girone B, con i giallorossi che arrivano all'appuntamento in grande forma e con ambizioni da vertice della classifica.

Il Livorno occupa la nona posizione in classifica e cerca punti per risalire, ma il momento degli ospiti rende questo incontro tutt'altro che semplice per i padroni di casa.

Il Ravenna è reduce da una vittoria per 2-0 contro il Forlì, risultato che conferma la solidità della squadra nelle ultime settimane. Con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, gli ospiti si presentano a Livorno come la formazione più in forma del girone.

Il Livorno, dal canto suo, non vince da tre partite consecutive, con due pareggi e una sconfitta che hanno frenato la corsa dei labronici. L'ultimo successo risale alla vittoria per 1-0 sull'Ostia Mare.

Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali differenti: il Ravenna punta con decisione ai piani alti della classifica, mentre il Livorno ha bisogno di ritrovare continuità. Per seguire la partita in diretta TV e in streaming, di seguito tutte le informazioni.

Notizie sulle squadre

Per il Livorno non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, così come sulla probabile formazione: ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per il Ravenna la situazione è analoga, senza dati confermati su indisponibili o diffidati. Le formazioni ufficiali saranno rese note prima del fischio iniziale.

Stato di forma

Il Livorno ha ottenuto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro l'AC Reggiana 1919, mentre in precedenza la squadra aveva impattato 1-1 con il Campobasso. Il dato complessivo sui gol racconta di otto reti segnate e sette subite nelle ultime cinque uscite.

Il Ravenna arriva alla sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta rimediata contro lo Spezia per 1-0. Nell'ultima giornata gli ospiti hanno battuto il Forlì per 2-0, e nelle cinque gare hanno segnato undici gol subendone soltanto due, a conferma di una fase difensiva solida e di un attacco prolifico.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato il 21 marzo 2026 in Serie C con il Ravenna padrone di casa, il risultato finale fu 2-0 per i giallorossi. L'incontro precedente, giocato il 16 novembre 2025 con il Livorno in casa, si concluse sull'1-1. Nei due scontri diretti disponibili, il Ravenna ha ottenuto una vittoria contro un pareggio del Livorno, con quattro gol segnati e uno subito.

Classifica

In classifica nel Girone B di Serie C, il Livorno occupa la nona posizione, mentre il Ravenna si trova al secondo posto.