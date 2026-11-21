Livorno-Ravenna è trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.
Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).
Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita
- VPN sicura e ultraveloce
- Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti.
- Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente
- Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente.
- Indirizzo IP dedicato
- Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.
- Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
- Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
- Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
- Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
- Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
Il Ravenna fa visita al Livorno in un match di Serie C, Girone B, con i giallorossi che arrivano all'appuntamento in grande forma e con ambizioni da vertice della classifica.
Il Livorno occupa la nona posizione in classifica e cerca punti per risalire, ma il momento degli ospiti rende questo incontro tutt'altro che semplice per i padroni di casa.
Il Ravenna è reduce da una vittoria per 2-0 contro il Forlì, risultato che conferma la solidità della squadra nelle ultime settimane. Con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate, gli ospiti si presentano a Livorno come la formazione più in forma del girone.
Il Livorno, dal canto suo, non vince da tre partite consecutive, con due pareggi e una sconfitta che hanno frenato la corsa dei labronici. L'ultimo successo risale alla vittoria per 1-0 sull'Ostia Mare.
Una sfida che mette di fronte due squadre con obiettivi stagionali differenti: il Ravenna punta con decisione ai piani alti della classifica, mentre il Livorno ha bisogno di ritrovare continuità. Per seguire la partita in diretta TV e in streaming, di seguito tutte le informazioni.
Notizie sulle squadre
Per il Livorno non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni o squalifiche, così come sulla probabile formazione: ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.
Anche per il Ravenna la situazione è analoga, senza dati confermati su indisponibili o diffidati. Le formazioni ufficiali saranno rese note prima del fischio iniziale.
Stato di forma
Il Livorno ha ottenuto nelle ultime cinque partite un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro l'AC Reggiana 1919, mentre in precedenza la squadra aveva impattato 1-1 con il Campobasso. Il dato complessivo sui gol racconta di otto reti segnate e sette subite nelle ultime cinque uscite.
Il Ravenna arriva alla sfida con quattro vittorie nelle ultime cinque partite, con l'unica sconfitta rimediata contro lo Spezia per 1-0. Nell'ultima giornata gli ospiti hanno battuto il Forlì per 2-0, e nelle cinque gare hanno segnato undici gol subendone soltanto due, a conferma di una fase difensiva solida e di un attacco prolifico.
Precedenti
Testa a testa
Nell'ultimo precedente diretto, disputato il 21 marzo 2026 in Serie C con il Ravenna padrone di casa, il risultato finale fu 2-0 per i giallorossi. L'incontro precedente, giocato il 16 novembre 2025 con il Livorno in casa, si concluse sull'1-1. Nei due scontri diretti disponibili, il Ravenna ha ottenuto una vittoria contro un pareggio del Livorno, con quattro gol segnati e uno subito.
Classifica
Grp. B
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|14
|12
|2
|0
|28
|6
|+22
|38
V
V
V
D
V
|2
|14
|10
|2
|2
|27
|8
|+19
|32
V
V
V
V
S
|3
|15
|7
|5
|3
|22
|16
|+6
|26
D
V
V
D
V
|4
|14
|7
|4
|3
|16
|12
|+4
|25
V
V
D
V
S
|5
|14
|6
|5
|3
|28
|21
|+7
|23
S
S
D
V
D
|6
|14
|6
|3
|5
|19
|15
|+4
|21
D
S
V
S
S
|7
|14
|5
|6
|3
|19
|16
|+3
|21
D
V
D
S
V
|8
|15
|5
|6
|4
|17
|14
|+3
|21
V
V
S
D
D
|9
|14
|5
|6
|3
|18
|17
|+1
|21
D
D
V
S
D
|10
|15
|5
|5
|5
|22
|28
|-6
|20
D
S
D
V
V
|11
|14
|6
|1
|7
|18
|21
|-3
|19
D
V
S
V
S
|12
|14
|4
|6
|4
|12
|14
|-2
|18
D
V
S
V
V
|13
|14
|5
|2
|7
|18
|22
|-4
|17
S
S
D
S
V
|14
|15
|4
|4
|7
|15
|20
|-5
|16
S
S
S
D
V
|15
|14
|3
|6
|5
|17
|20
|-3
|15
S
V
S
D
S
|16
|14
|2
|7
|5
|12
|17
|-5
|13
S
V
D
D
D
|17
|15
|2
|5
|8
|12
|21
|-9
|11
D
D
S
S
S
|18
|14
|3
|2
|9
|13
|24
|-11
|11
V
S
D
S
S
|19
|14
|2
|4
|8
|18
|25
|-7
|10
S
S
S
V
D
|20
|15
|2
|3
|10
|18
|32
|-14
|9
D
V
S
D
S
In classifica nel Girone B di Serie C, il Livorno occupa la nona posizione, mentre il Ravenna si trova al secondo posto.