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Serie C - Game Week 12 1 nov 2026 - 11:30

Livorno-Ostia Mare sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Livorno e Ostia Mare si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi in questo momento della stagione.

I labronici arrivano a questa partita dopo un periodo altalenante: la sconfitta interna contro la Sambenedettese nell'ultimo turno ha frenato le ambizioni di risalita, e ora la squadra cerca risposte concrete davanti al proprio pubblico.

L'Ostia Mare, dal canto suo, sta attraversando un momento di evidente difficoltà. I laziali non vincono da diverse settimane e la zona retrocessione pesa sul morale del gruppo.

Tra le due formazioni esiste una rivalità recente alimentata dai precedenti in Serie D, dove il Livorno ha quasi sempre avuto la meglio. Quella storia recente aggiunge un filo di tensione in più a una sfida già significativa per entrambe le classifiche.

Per il Livorno è un'occasione da non sprecare per consolidare la propria posizione e riprendere slancio. Per l'Ostia Mare, invece, i tre punti potrebbero valere molto più del semplice risultato sportivo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Livorno-Ostia Mare in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Livorno, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Le eventuali novità saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Sulla sponda dell'Ostia Mare la situazione è analoga: nessun dato confermato su assenze o diffidati. Anche per i laziali, ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

Il Livorno ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I labronici hanno segnato sette gol subendone nove, con la sconfitta per 2-1 contro la Sambenedettese come risultato più recente. In precedenza, il pareggio per 4-4 contro il Grosseto aveva evidenziato una fase difensiva porosa. L'unico successo nel periodo risale al 3-2 contro il Pianese.

L'Ostia Mare ha totalizzato zero vittorie nelle ultime cinque uscite: tre pareggi e due sconfitte. I romani hanno perso l'ultima gara per 2-1 contro il Vado e in precedenza erano stati battuti 2-0 dal Pescara. Il dato sui gol segnati è modesto, con tre reti all'attivo e cinque subite nel periodo considerato.

Precedenti

Il precedente più recente tra le due squadre risale al febbraio 2025, quando l'Ostia Mare ospitò il Livorno in Serie D: finì 0-2 per gli amaranto. Nei quattro incontri disponibili, il Livorno ha vinto tre volte, con un solo pareggio e nessuna vittoria per l'Ostia Mare. Il bilancio complessivo dei gol vede i toscani nettamente avanti.

Classifica

In Serie C, il Livorno occupa la decima posizione nel Gruppo B, una collocazione di metà classifica che rende questa partita utile per provare ad avvicinarsi alla zona playoff. L'Ostia Mare è diciassettesima, una posizione che richiede punti con urgenza per allontanarsi dalle acque agitate della parte bassa della graduatoria.