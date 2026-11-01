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Serie C
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Guarda Livorno contro Ostia Mare in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Livorno vs Ostia Mare
Livorno
Ostia Mare
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Livorno e Ostia Mare, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 12

Livorno-Ostia Mare sarà trasmessa in diretta su NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire il match in TV e in live streaming.

Livorno e Ostia Mare si affrontano in un match di Serie C che mette di fronte due squadre con obiettivi di classifica molto diversi in questo momento della stagione.

I labronici arrivano a questa partita dopo un periodo altalenante: la sconfitta interna contro la Sambenedettese nell'ultimo turno ha frenato le ambizioni di risalita, e ora la squadra cerca risposte concrete davanti al proprio pubblico.

L'Ostia Mare, dal canto suo, sta attraversando un momento di evidente difficoltà. I laziali non vincono da diverse settimane e la zona retrocessione pesa sul morale del gruppo.

Tra le due formazioni esiste una rivalità recente alimentata dai precedenti in Serie D, dove il Livorno ha quasi sempre avuto la meglio. Quella storia recente aggiunge un filo di tensione in più a una sfida già significativa per entrambe le classifiche.

Per il Livorno è un'occasione da non sprecare per consolidare la propria posizione e riprendere slancio. Per l'Ostia Mare, invece, i tre punti potrebbero valere molto più del semplice risultato sportivo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Livorno-Ostia Mare in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Livorno, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Le eventuali novità saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Sulla sponda dell'Ostia Mare la situazione è analoga: nessun dato confermato su assenze o diffidati. Anche per i laziali, ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti alla gara.

Stato di forma

LIV

LIV - Forma

PNS
V3-2
PES
S0-1
FOR
D1-1
GRO
D4-4
SAM
S2-1
Gol segnato (subito)
9/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
OTM

OTM - Forma

FOR
D1-1
LAT
D1-1
PNS
D0-0
PES
S2-0
VAD
S1-2
Gol segnato (subito)
3/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Livorno ha raccolto nelle ultime cinque partite di Serie C un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I labronici hanno segnato sette gol subendone nove, con la sconfitta per 2-1 contro la Sambenedettese come risultato più recente. In precedenza, il pareggio per 4-4 contro il Grosseto aveva evidenziato una fase difensiva porosa. L'unico successo nel periodo risale al 3-2 contro il Pianese.

L'Ostia Mare ha totalizzato zero vittorie nelle ultime cinque uscite: tre pareggi e due sconfitte. I romani hanno perso l'ultima gara per 2-1 contro il Vado e in precedenza erano stati battuti 2-0 dal Pescara. Il dato sui gol segnati è modesto, con tre reti all'attivo e cinque subite nel periodo considerato.

Precedenti

Testa a testa

LivornoPareggioOstia Mare
3
1
0
Serie D
Ostia Mare badge
Ostia Mare
OTM
0
Livorno badge
Livorno
LIV
2
FIN
Serie D
Livorno badge
Livorno
LIV
2
Ostia Mare badge
Ostia Mare
OTM
0
FIN
Serie D
Ostia Mare badge
Ostia Mare
OTM
1
Livorno badge
Livorno
LIV
1
FIN
Serie D
Livorno badge
Livorno
LIV
3
Ostia Mare badge
Ostia Mare
OTM
1
FIN
8Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/4
Entrambe le squadre hanno segnato2/4

Il precedente più recente tra le due squadre risale al febbraio 2025, quando l'Ostia Mare ospitò il Livorno in Serie D: finì 0-2 per gli amaranto. Nei quattro incontri disponibili, il Livorno ha vinto tre volte, con un solo pareggio e nessuna vittoria per l'Ostia Mare. Il bilancio complessivo dei gol vede i toscani nettamente avanti.

Classifica

Grp. B

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
SpeziaSpeziaSPE
11920195+1429
D
V
V
V
V
2
RavennaRavennaRAV
11722206+1423
V
S
V
S
V
3
GrossetoGrossetoGRO
126512515+1023
D
V
D
V
S
4
AC Reggiana 1919AC Reggiana 1919ACR
126241611+520
V
S
S
V
S
5
PescaraPescaraPES
125431513+219
D
V
V
D
V
6
TorresTorresTOR
125431312+119
D
V
S
V
D
7
Guidonia MontecelioGuidonia MontecelioGUM
124531513+217
D
S
V
D
V
8
PerugiaPerugiaPER
125251618-217
D
S
V
S
V
9
VadoVadoVAD
124441413+116
D
V
D
V
V
10
LivornoLivornoLIV
114431616016
S
D
D
S
V
11
Atalanta U23Atalanta U23ATA
115061316-315
V
S
V
S
S
12
CampobassoCampobassoCAM
114341620-415
V
S
S
D
V
13
LatinaLatinaLAT
113531111014
D
V
V
D
D
14
PinetoPinetoPIN
11353911-214
V
V
D
S
S
15
ForliForliFOR
112631616012
D
S
D
S
D
16
SambenedetteseSambenedetteseSAM
122461620-410
S
V
D
D
V
17
Ostia MareOstia MareOTM
112361014-49
S
S
D
D
D
18
PianesePianesePNS
11164610-49
D
D
D
V
S
19
GubbioGubbioGUB
112181021-117
S
S
S
S
S
20
Vis PesaroVis PesaroVIS
111191126-154
S
S
S
S
V
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

In Serie C, il Livorno occupa la decima posizione nel Gruppo B, una collocazione di metà classifica che rende questa partita utile per provare ad avvicinarsi alla zona playoff. L'Ostia Mare è diciassettesima, una posizione che richiede punti con urgenza per allontanarsi dalle acque agitate della parte bassa della graduatoria.

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