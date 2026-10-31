Streaming flessibile NOW ✅ Funziona interamente via connessione internet. Puoi guardare le partite direttamente scaricando l'app sulla tua Smart TV, console o smartphone senza il fastidio di installare parabole. ✅ Scegliendo l'opzione mensile base, hai la libertà di disdire l'abbonamento con un clic durante la pausa estiva del campionato senza pagare penali. ✅ A differenza degli abbonamenti tradizionali in cui i pacchetti Calcio e Sport sono spesso separati, il Pass Sport di NOW sblocca immediatamente tutto il catalogo sportivo di Sky in una singola soluzione. Mensile da 19,99 € Attiva NOW

Come guardare Liverpool-Arsenal con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che torna utile una rete privata virtuale (VPN).

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore affidabile di servizi VP (per esempio ExpressVPN ) e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, cellulare o tablet).

. Scegli un fornitore affidabile di servizi VP (per esempio ) e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, cellulare o tablet). Scegli la posizione del server . Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella delle trasmissioni internazionali qui sopra).

. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella delle trasmissioni internazionali qui sopra). Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app ufficiale di streaming dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi al servizio dell’emittente ufficiale per ottenere accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Premier League - Game Week 9 1 nov 2026 - 11:30 Anfield

Domenica l’Arsenal fa visita al Liverpool ad Anfield per una sfida di Premier League che conta molto a entrambe le estremità della classifica. Seconda in campionato, la squadra di Mikel Arteta arriva nel Merseyside con le ambizioni di titolo intatte, mentre il Liverpool cerca di prolungare la recente serie di risultati positivi sotto la guida di Andoni Iraola.

L’Arsenal ha vinto otto delle prime nove partite di campionato, un ruolino che ne conferma le credenziali di autentica pretendente al titolo in questa stagione. Anfield, però, resta un ostacolo difficile da superare: l’Arsenal non conquista i tre punti su questo campo in una partita di Premier League da 14 anni e nelle ultime 13 trasferte di campionato non ha mai vinto.

Mikel Arteta ha parlato chiaramente del significato della sfida di domenica. Ha invitato la squadra ad affrontarla con assoluta convinzione, presentando quella serie negativa non come un peso, ma come un’opportunità per fare la storia.

Il Liverpool arriva da cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. La squadra di Iraola si è mostrata particolarmente brillante nelle ultime settimane, battendo il Brighton in campionato ed eliminando il Chelsea dalla Carabao Cup: risultati che le danno slancio in vista di questo incontro.

L’Arsenal si presenta alla partita con alcune preoccupazioni legate agli infortuni. William Saliba e Bukayo Saka restano indisponibili, mentre il giovane Max Dowman è squalificato dopo il rigetto del ricorso contro la sua espulsione. Anche Declan Rice e Riccardo Calafiori figurano tra gli assenti, sebbene entrambi siano tornati ad allenarsi venerdì e le loro condizioni saranno valutate prima del calcio d’inizio.

Thierry Henry, intervenuto prima della partita, ha detto di credere che l’Arsenal possa trovare il modo di farcela nonostante le assenze. Ha indicato i recenti risultati contro Bayern Monaco ed Everton come prova della capacità di questa squadra di ottenere risultati anche in condizioni difficili.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per guardare Liverpool-Arsenal in diretta.

Notizie sulle squadre e rose