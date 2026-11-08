Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Serie C
team-logoLecco
team-logoJuventus Next Gen
Guarda su Sky SportGuarda su NOW
Con il contributo di

Guarda Lecco contro Juventus Next Gen in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Lecco vs Juventus Next Gen
Lecco
Juventus Next Gen
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Lecco e Juventus Next Gen, con orario di inizio e notizie sulle squadre

Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

NordVPN

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita

Guarda il calcio ovunque.
  • Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).
  • Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.
  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
  • Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.
  • Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!
crest
Serie C - Game Week 13

Lecco-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Il Lecco ospita la Juventus Next Gen nel Girone A di Serie C, uno scontro diretto tra due squadre che cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

I lariani arrivano all'appuntamento con il vento in poppa. Dopo il convincente 4-0 rifilato ai Dolomiti Bellunesi nell'ultimo turno, il Lecco si conferma una squadra capace di colpire con efficacia, avendo segnato undici reti nelle ultime cinque partite di campionato.

La difesa rimane però un punto interrogativo: dieci gol subiti nello stesso periodo raccontano di una squadra ancora vulnerabile, come dimostrato dal 2-2 contro la Folgore Caratese nella penultima uscita.

La Juventus Next Gen arriva con un bilancio recente altalenante. I bianconeri hanno trovato continuità a tratti, ma la sconfitta per 2-1 contro il Trento nell'ultima uscita ha frenato il loro slancio, dopo che la vittoria per 2-1 sul Renate aveva riacceso le ambizioni.

In classifica i bianconeri occupano la diciottesima posizione, una situazione che rende questo match quasi obbligatorio in termini di punti da conquistare. Affrontare il Lecco in trasferta non è mai semplice, ma la squadra ha già dimostrato di saper vincere fuori casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lecco-Juventus Next Gen in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Lecco, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte della Juventus Next Gen la situazione è analoga: non risultano dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena rese note dallo staff tecnico.

Stato di forma

LEC

LEC - Forma

BRE
D2-2
ALC
D1-1
PRO
V0-5
FRC
D2-2
DBE
V0-4
Gol segnato (subito)
14/5
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
JNG

JNG - Forma

ARZ
S2-1
LUM
D0-0
REN
V2-1
TRE
S2-1
PRO
D1-1
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Lecco arriva all'appuntamento con un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. La prestazione più recente è stata il netto 4-0 in casa dei Dolomiti Bellunesi, che ha fatto seguito al 2-2 contro la Folgore Caratese. Il 5-0 rifilato al Pro Vercelli resta il risultato più autorevole del periodo. In totale i lariani hanno segnato undici reti e ne hanno subite dieci nelle ultime cinque uscite.

La Juventus Next Gen presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Trento, mentre la vittoria per 2-1 sul Renate rappresenta il momento migliore del periodo. I due pareggi per 0-0 contro Lumezzane e 1-1 contro l'Arzignano Valchiampo completano il quadro. Nelle cinque partite la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite sei.

Precedenti

Testa a testa

LeccoPareggioJuventus Next Gen
4
0
1
Serie C
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
0
Lecco badge
Lecco
LEC
2
FIN
Serie C
Lecco badge
Lecco
LEC
1
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
0
FIN
Serie C
Lecco badge
Lecco
LEC
2
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
1
FIN
Serie C
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
1
Lecco badge
Lecco
LEC
0
FIN
Serie C
Lecco badge
Lecco
LEC
4
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
0
FIN
9Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato1/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2023, quando il Lecco si impose per 2-0 in casa della Juventus Next Gen in Serie C. Considerando i cinque scontri diretti disponibili, il Lecco ha vinto tre volte contro le due affermazioni della Juventus Next Gen, con un totale di otto gol segnati dai lariani e due dai bianconeri.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
121002196+1330
V
S
V
V
S
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
138412611+1528
V
V
V
S
V
3
TrentoTrentoTRE
13760197+1227
V
D
V
V
V
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
136341915+421
S
D
V
S
V
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
12543129+319
S
V
V
S
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
134632119+218
S
V
S
V
D
8
LeccoLeccoLEC
124531811+717
V
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
134542019+117
S
V
D
D
S
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
134451417-316
V
D
S
S
D
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
123451014-413
S
S
S
V
V
14
NovaraNovaraNOV
123451116-513
V
S
D
S
V
15
AC CarpiAC CarpiCAP
123361626-1012
S
V
V
S
S
16
RenateRenateREN
132561718-111
V
V
D
S
D
17
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
122551219-711
D
S
V
D
S
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
132471022-1210
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
121471121-107
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, il Lecco occupa l'ottava posizione, mentre la Juventus Next Gen si trova al diciottesimo posto.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google