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Serie C - Game Week 13 8 nov 2026 - 08:30

Lecco-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

Il Lecco ospita la Juventus Next Gen nel Girone A di Serie C, uno scontro diretto tra due squadre che cercano punti preziosi per migliorare la propria posizione in classifica.

I lariani arrivano all'appuntamento con il vento in poppa. Dopo il convincente 4-0 rifilato ai Dolomiti Bellunesi nell'ultimo turno, il Lecco si conferma una squadra capace di colpire con efficacia, avendo segnato undici reti nelle ultime cinque partite di campionato.

La difesa rimane però un punto interrogativo: dieci gol subiti nello stesso periodo raccontano di una squadra ancora vulnerabile, come dimostrato dal 2-2 contro la Folgore Caratese nella penultima uscita.

La Juventus Next Gen arriva con un bilancio recente altalenante. I bianconeri hanno trovato continuità a tratti, ma la sconfitta per 2-1 contro il Trento nell'ultima uscita ha frenato il loro slancio, dopo che la vittoria per 2-1 sul Renate aveva riacceso le ambizioni.

In classifica i bianconeri occupano la diciottesima posizione, una situazione che rende questo match quasi obbligatorio in termini di punti da conquistare. Affrontare il Lecco in trasferta non è mai semplice, ma la squadra ha già dimostrato di saper vincere fuori casa.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Lecco-Juventus Next Gen in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda il Lecco, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte della Juventus Next Gen la situazione è analoga: non risultano dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena rese note dallo staff tecnico.

Stato di forma

Il Lecco arriva all'appuntamento con un ruolino di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite di Serie C. La prestazione più recente è stata il netto 4-0 in casa dei Dolomiti Bellunesi, che ha fatto seguito al 2-2 contro la Folgore Caratese. Il 5-0 rifilato al Pro Vercelli resta il risultato più autorevole del periodo. In totale i lariani hanno segnato undici reti e ne hanno subite dieci nelle ultime cinque uscite.

La Juventus Next Gen presenta un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Trento, mentre la vittoria per 2-1 sul Renate rappresenta il momento migliore del periodo. I due pareggi per 0-0 contro Lumezzane e 1-1 contro l'Arzignano Valchiampo completano il quadro. Nelle cinque partite la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite sei.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al febbraio 2023, quando il Lecco si impose per 2-0 in casa della Juventus Next Gen in Serie C. Considerando i cinque scontri diretti disponibili, il Lecco ha vinto tre volte contro le due affermazioni della Juventus Next Gen, con un totale di otto gol segnati dai lariani e due dai bianconeri.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, il Lecco occupa l'ottava posizione, mentre la Juventus Next Gen si trova al diciottesimo posto.