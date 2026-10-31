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Serie A
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Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
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Guarda Lecce contro Genoa in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Lecce vs Genoa
Lecce
Genoa
Serie A

Come vedere la partita di Serie A tra Lecce e Genoa, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie A - Game Week 10
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce-Genoa sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito le opzioni per abbonarsi e seguire il match.

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Il Lecce ospita il Genoa allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre appaiate nella parte mediana della classifica.

I salentini di Eusebio Di Francesco arrivano a questo appuntamento in un momento difficile: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato raccontano di una squadra che fatica a trovare continuità. L'ultima uscita, una pesante sconfitta per 5-1 contro il Frosinone, ha accentuato le preoccupazioni in casa giallorossa.

Il Genoa, invece, si presenta al Via del Mare con tutt'altro spirito. La squadra di Daniele De Rossi ha battuto la Juventus per 2-0 mercoledì sera al Ferraris, una vittoria che ha ridato entusiasmo all'ambiente rossoblù e consolidato la posizione in classifica.

Per il Lecce si tratta di una partita da non sbagliare. I giallorossi devono fare i conti con diverse assenze pesanti e con la squalifica di Kialonda Gaspar, che complica ulteriormente i piani di Di Francesco in difesa.

De Rossi, dal canto suo, può contare su una rosa che ha dimostrato solidità nelle ultime settimane, con tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato. Il Grifone vorrà confermare il buon momento lontano dalle mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Lecce - Genoa

4-3-3
Lecce crest
Lecce
LEC
Formazione
Genoa crest
Genoa
GEN
3-4-2-1
W. FalconeW. FalconeGabrielGabrielJ. SiebertJ. SiebertA. GalloA. GalloD. VeigaD. VeigaM. KabaM. KabaO. NgomO. NgomY. MalehY. Malehteam-logoJ. Monteiroteam-logoA. FatahN. StulicN. StulicJ. BijlowJ. BijlowJ. VasquezJ. VasquezL. OestigardL. OestigardA. MarcandalliA. MarcandalliM. MitajM. MitajK. EhizibueK. EhizibueT. BaldanziT. BaldanziM. FrendrupM. FrendrupL. ColomboL. ColomboH. TraoreH. TraoreM. OsmajicM. Osmajic
Genoa crest
Genoa
GEN
4-3-3
Lecce

Formazione titolare

Genoa

Allenatore

  • E. Di Francesco
  • D. De Rossi

Il Lecce deve rinunciare a Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti e Medon Berisha per infortunio, mentre Kialonda Gaspar è squalificato. Di Francesco dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Falcone; Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba, Monteiro; Gandelman, Maleh, Ngom; Gallo, Veiga; Esteban.

Il Genoa dovrà fare a meno di Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Cody Drameh e Lorenzo Venturino per infortunio. De Rossi dovrebbe schierare il seguente undici probabile: Bijlow; Vasquez, Oestigard, Marcandalli; Ellertsson, Ehizibue, Baldanzi, Amorim, Frendrup; Vitinha, Osmajic. Aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

LEC

LEC - Forma

MIL
S3-0
BOL
S1-2
UDI
V0-3
JUV
S0-2
FRC
S5-1
Gol segnato (subito)
5/12
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
GEN

GEN - Forma

RBU
S2-0
FIO
V2-1
ROM
S2-0
VEN
V1-0
JUV
V2-0
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Lecce ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, con nove gol segnati e undici subiti. I salentini arrivano dalla pesante sconfitta per 5-1 contro il Frosinone, preceduta dal ko per 0-2 contro la Juventus. L'unica nota positiva del periodo recente resta il netto 3-0 rifilato all'Udinese. La squadra di Di Francesco non vince da tre partite consecutive.

Il Genoa presenta un bilancio di tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni, con sei gol segnati e quattro subiti. I rossoblù arrivano dalla vittoria per 2-0 sulla Juventus al Ferraris e prima ancora avevano battuto il Venezia per 1-0. Le due sconfitte nel parziale sono arrivate contro la Roma in campionato e contro il Rapid Bucarest in amichevole.

Precedenti

Testa a testa

LeccePareggioGenoa
1
2
2
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Lecce badge
Lecce
LEC
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
0
Genoa badge
Genoa
GEN
0
FIN
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
2
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FIN
3Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 24 maggio 2026, quando il Lecce si impose per 1-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio è equilibrato: il Genoa ha vinto due volte, il Lecce una, con due pareggi. Le ultime due sfide al Via del Mare hanno visto una vittoria per parte.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
98102510+1525
V
V
V
V
D
2
LazioLazioLAZ
9810227+1525
V
V
V
V
V
3
RomaRomaROM
10730279+1824
V
V
D
V
D
4
ComoComoCOM
9621178+920
V
V
V
D
S
5
MilanMilanMIL
95311811+718
S
V
V
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
V
D
V
S
V
7
NapoliNapoliNAP
94231711+614
V
D
S
V
D
8
BolognaBolognaBOL
104241413+114
V
V
V
S
V
9
JuventusJuventusJUV
94231110+114
S
V
S
D
V
10
TorinoTorinoTOR
94141414013
S
V
V
V
D
11
CagliariCagliariCGL
9414813-513
S
S
S
D
V
12
AtalantaAtalantaATA
93241617-111
D
D
S
V
S
13
GenoaGenoaGEN
9315813-510
V
V
S
V
S
14
LecceLecceLEC
93061019-99
S
S
V
S
S
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
S
S
S
D
S
16
MonzaMonzaMON
102171724-77
S
S
S
V
S
17
FiorentinaFiorentinaFIO
91261121-105
D
S
S
S
D
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
D
S
S
S
V
19
UdineseUdineseUDI
101271022-125
S
D
S
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
9108619-133
S
S
V
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

In Serie A il Lecce occupa il quattordicesimo posto, mentre il Genoa si trova in tredicesima posizione: le due squadre sono separate da un solo punto in classifica.

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