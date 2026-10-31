Serie A - Game Week 10 1 nov 2026 - 12:00 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

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Il Lecce ospita il Genoa allo Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare in una sfida di Serie A che mette di fronte due squadre appaiate nella parte mediana della classifica.

I salentini di Eusebio Di Francesco arrivano a questo appuntamento in un momento difficile: quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di campionato raccontano di una squadra che fatica a trovare continuità. L'ultima uscita, una pesante sconfitta per 5-1 contro il Frosinone, ha accentuato le preoccupazioni in casa giallorossa.

Il Genoa, invece, si presenta al Via del Mare con tutt'altro spirito. La squadra di Daniele De Rossi ha battuto la Juventus per 2-0 mercoledì sera al Ferraris, una vittoria che ha ridato entusiasmo all'ambiente rossoblù e consolidato la posizione in classifica.

Per il Lecce si tratta di una partita da non sbagliare. I giallorossi devono fare i conti con diverse assenze pesanti e con la squalifica di Kialonda Gaspar, che complica ulteriormente i piani di Di Francesco in difesa.

De Rossi, dal canto suo, può contare su una rosa che ha dimostrato solidità nelle ultime settimane, con tre vittorie nelle ultime quattro gare di campionato. Il Grifone vorrà confermare il buon momento lontano dalle mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Il Lecce deve rinunciare a Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti e Medon Berisha per infortunio, mentre Kialonda Gaspar è squalificato. Di Francesco dovrebbe affidarsi al seguente undici probabile: Falcone; Tiago Gabriel, Siebert, Ndaba, Monteiro; Gandelman, Maleh, Ngom; Gallo, Veiga; Esteban.

Il Genoa dovrà fare a meno di Joi Xheto Nuredini, Elias Havel, Cody Drameh e Lorenzo Venturino per infortunio. De Rossi dovrebbe schierare il seguente undici probabile: Bijlow; Vasquez, Oestigard, Marcandalli; Ellertsson, Ehizibue, Baldanzi, Amorim, Frendrup; Vitinha, Osmajic. Aggiornamenti sono attesi nelle ore precedenti al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Lecce ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie A, con nove gol segnati e undici subiti. I salentini arrivano dalla pesante sconfitta per 5-1 contro il Frosinone, preceduta dal ko per 0-2 contro la Juventus. L'unica nota positiva del periodo recente resta il netto 3-0 rifilato all'Udinese. La squadra di Di Francesco non vince da tre partite consecutive.

Il Genoa presenta un bilancio di tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite tra tutte le competizioni, con sei gol segnati e quattro subiti. I rossoblù arrivano dalla vittoria per 2-0 sulla Juventus al Ferraris e prima ancora avevano battuto il Venezia per 1-0. Le due sconfitte nel parziale sono arrivate contro la Roma in campionato e contro il Rapid Bucarest in amichevole.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due squadre risale al 24 maggio 2026, quando il Lecce si impose per 1-0 in casa in Serie A. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio è equilibrato: il Genoa ha vinto due volte, il Lecce una, con due pareggi. Le ultime due sfide al Via del Mare hanno visto una vittoria per parte.

Classifica

In Serie A il Lecce occupa il quattordicesimo posto, mentre il Genoa si trova in tredicesima posizione: le due squadre sono separate da un solo punto in classifica.

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