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Serie A - Game Week 13 30 nov 2026 - 12:30 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Il Lecce ospita l'Atalanta allo stadio Via del Mare per la tredicesima giornata di Serie A. La partita si gioca lunedì 30 novembre alle 18.30.

I salentini vivono un momento complicato. Nelle ultime cinque gare di campionato hanno raccolto un solo pareggio e quattro sconfitte, l'ultima per 3-0 contro la Lazio. In casa l'unica vittoria stagionale risale a metà settembre contro il Monza.

L'Atalanta arriva da due rimonte consecutive. Ha pareggiato 4-4 con l'Inter e ha poi battuto 3-2 il Borac Banja Luka in Conference League, dopo essere stata sotto 2-0 fino all'86'.

In campionato la squadra di Maurizio Sarri non ha però trovato continuità. È dodicesima con 15 punti, mentre il Lecce occupa la quindicesima posizione.

Sarri ritrova da ex Nikola Krstovic, in grande momento e in gol anche in Bosnia. Resta invece fuori Marco Carnesecchi, e tra i pali tocca ancora a Sportiello.

Eusebio Di Francesco cerca punti per risalire la classifica davanti al proprio pubblico. Ecco tutte le informazioni su canale TV, streaming e orario.

Notizie sulle squadre

Il Lecce di Eusebio Di Francesco deve fare a meno degli infortunati Santiago Pierotti e Mohamed Kaba. Nessuno squalificato. L'XI probabile prevede Falcone in porta, la difesa con Tiago Gabriel, Veiga, Gallo e Siebert, Coulibaly e Maleh a centrocampo, e davanti Fofana, Geubbels, Fatah e N'Dri.

L'Atalanta di Maurizio Sarri è senza gli infortunati Isak Hien, Thomas Pompei, Odilon Kossounou e Marco Carnesecchi. Nessuno squalificato. L'XI probabile vede Sportiello in porta, Kolasinac, Bellanova, Scalvini e Zappacosta in difesa, Ederson e Kessie a centrocampo, alle spalle di Krstovic ci sono Zalewski, De Ketelaere ed Elmas. Eventuali aggiornamenti saranno inseriti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Lecce ha chiuso le ultime cinque partite con un pareggio e quattro sconfitte, senza vittorie. L'ultimo risultato è il 3-0 contro la Lazio. Gli altri ko sono arrivati contro Genoa (1-2), Frosinone (5-1) e Juventus (0-2), mentre il pareggio è l'1-1 con il Torino. I salentini hanno segnato 3 gol e ne hanno subiti 11.

L'Atalanta ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta. L'ultima gara è il successo per 3-2 sul campo del Borac Banja Luka in Conference League. Nel mezzo ci sono il 4-4 con l'Inter e l'1-0 a Monza, mentre il ko più pesante è lo 0-3 contro il Parma. I nerazzurri hanno realizzato 10 reti e ne hanno incassate 10.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 6 aprile 2026 in Serie A, con l'Atalanta vincente 3-0 in casa del Lecce. Nelle cinque sfide considerate i nerazzurri hanno vinto quattro volte e hanno pareggiato una volta, senza mai perdere. L'Atalanta ha segnato 14 gol e il Lecce 2.

Classifica

In Serie A il Lecce è quindicesimo in classifica, mentre l'Atalanta occupa la dodicesima posizione.