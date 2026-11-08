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Serie A - Game Week 6 8 nov 2026 - 12:00

Lazio-Napoli Femminile è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire la partita in live streaming.

La Lazio ospita il Napoli Femminile in Serie A Femminile, in una sfida tra due squadre che cercano punti per ragioni molto diverse. Le biancocelesti di Gianluca Grassadonia hanno bisogno di invertire la rotta, mentre le partenopee di Alessandro Spugna vogliono ritrovare continuità dopo un avvio di stagione irregolare.

La Lazio arriva a questa partita in un momento di forma difficile. Le biancocelesti hanno perso tre delle ultime cinque gare di campionato, tra cui la sconfitta per 3-0 contro l'Inter nell'ultimo turno, e occupano l'undicesima posizione in classifica.

Il Napoli Femminile non attraversa un periodo molto migliore. Le partenopee hanno raccolto una sola vittoria nelle ultime cinque uscite in Serie A, con tre sconfitte nel computo complessivo. La recente sconfitta per 2-1 contro la Roma ha frenato il tentativo di rimonta delle ospiti.

I precedenti tra le due squadre sorridono alla Lazio, che ha dominato la serie negli ultimi anni con quattro vittorie nelle ultime cinque sfide dirette. Le biancocelesti partono dunque con i favori del pronostico, anche in un momento di forma non brillante.

Per il Napoli Femminile, questa trasferta rappresenta una chance per raccogliere punti preziosi lontano dalle mura amiche, ma servirà una prestazione solida contro una Lazio che in casa ha sempre qualcosa in più da dare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Lazio, Gianluca Grassadonia non ha ancora reso note la formazione ufficiale né comunicato indisponibili o squalificate. Gli aggiornamenti sulla rosa biancoceleste saranno diffusi nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte Napoli Femminile, Alessandro Spugna si trova nella stessa situazione: al momento non sono disponibili notizie ufficiali su infortuni o squalifiche. Le ultime informazioni sulla rosa a disposizione verranno aggiunte non appena disponibili.

Stato di forma

La Lazio arriva a questa partita con un bilancio di zero vittorie, due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie A. L'ultimo risultato è stata la sconfitta per 3-0 contro l'Inter, mentre in precedenza le biancocelesti avevano pareggiato 0-0 con il Como Women. Nelle cinque partite considerate, la Lazio ha segnato un solo gol e ne ha subiti sette, un dato che riflette le difficoltà offensive e difensive del momento.

Il Napoli Femminile presenta un ruolino di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite in campionato. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro la Roma, mentre la nota positiva arriva dal 4-1 rifilato al Sassuolo nell'ottobre scorso. Complessivamente, le partenopee hanno segnato sei gol e ne hanno subiti sette nelle cinque gare considerate.

Precedenti

Nell'ultimo precedente diretto, disputato nel marzo 2026 in Serie A Femminile, il Napoli Femminile ha ospitato la Lazio perdendo per 0-1. Guardando agli ultimi cinque confronti tra le due squadre, la Lazio ha vinto quattro volte contro una sola affermazione del Napoli Femminile, con le biancocelesti che si sono imposte anche per 4-0 in due occasioni nel corso della stagione 2024-25.

Classifica

In Serie A Femminile, la Lazio occupa l'undicesima posizione mentre il Napoli Femminile è nono in classifica.