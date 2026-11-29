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Serie C - Game Week 16 30 nov 2026 - 14:30

Il Latina riceve il Grosseto in una partita del girone B di Serie C. Sede e orario d'inizio non sono ancora stati confermati e verranno aggiornati su questa pagina appena disponibili.

I padroni di casa sono ottavi in classifica e arrivano da una vittoria. Sabato 21 novembre il Latina ha battuto 1-0 il Vado in trasferta, dopo il netto 4-0 al Campobasso del 13 novembre.

Prima di questa serie positiva era arrivato il ko per 2-0 contro la Torres. In precedenza erano arrivati due pareggi per 1-1, con Pianese e Spezia.

Il Grosseto è sesto, ma attraversa un momento complicato. La squadra ha perso le ultime tre partite di campionato: 3-1 con il Pescara, 3-2 sul campo del Gubbio e 2-1 contro il Guidonia Montecelio il 23 novembre.

La difesa è il punto debole del periodo, con otto reti subite nelle ultime tre gare. L'ultimo successo risale al 2-0 sulla Reggiana del 25 ottobre.

Per il Grosseto la trasferta è l'occasione per interrompere la serie negativa, mentre il Latina vuole confermare la risposta data nelle ultime due uscite. Ecco dove seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Per il Latina non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, probabile formazione, infortuni o squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Lo stesso vale per il Grosseto, per cui non risultano indisponibili né una probabile formazione ufficiale. Questa sezione sarà aggiornata con le novità prima del fischio d'inizio.

Stato di forma

Il Latina ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'ultima gara è stata il successo per 1-0 in casa del Vado, preceduto dal 4-0 al Campobasso. In totale i pontini hanno segnato 7 reti e ne hanno subite 3, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

Il Grosseto ha una vittoria, un pareggio e tre sconfitte. L'ultima partita è stata la sconfitta per 2-1 contro il Guidonia Montecelio, mentre il 3-2 a Gubbio e il 3-1 col Pescara completano una serie di tre ko consecutivi. Nelle cinque gare la squadra ha segnato 8 reti e ne ha subite 10.

Precedenti

I dati sui precedenti recenti tra Latina e Grosseto non sono al momento disponibili. Questa sezione sarà aggiornata appena le informazioni saranno rese note.

Classifica

Nel girone B di Serie C il Latina occupa l'ottava posizione, mentre il Grosseto è sesto.