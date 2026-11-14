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Serie C
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Guarda Juventus Next Gen contro Treviso in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Juventus Next Gen vs Treviso
Juventus Next Gen
Treviso
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Juventus Next Gen e Treviso, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 14

Juventus Next Gen-Treviso sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

La Juventus Next Gen ospita il Treviso nel Girone A di Serie C, un confronto tra due squadre che vivono momenti opposti della stagione e si presentano all'appuntamento con ambizioni molto diverse.

I bianconeri occupano l'ultima posizione del girone, la diciottesima, e hanno assoluto bisogno di punti per muovere la classifica. Il rendimento recente ha mostrato luci e ombre: la vittoria sul Renate aveva riacceso qualche speranza, ma le due sconfitte consecutive contro Trento e Lecco hanno riportato la squadra in una situazione delicata.

Il Treviso arriva invece da un momento di buona continuità. I veneti sono quinti in classifica e nelle ultime settimane hanno collezionato risultati convincenti, tra cui successi contro il Dolomiti Bellunesi e il Folgore Caratese, oltre alla vittoria per 2-0 contro il Novara nell'ultimo turno.

Per la Juventus Next Gen questa è una partita da non sbagliare. Giocare in casa contro una squadra di metà classifica rappresenta una delle occasioni più concrete per interrompere un momento difficile.

Il Treviso, dal canto suo, punta a consolidare la propria posizione nella parte alta della graduatoria. Una vittoria in trasferta rafforzerebbe ulteriormente le ambizioni dei veneti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Juventus Next Gen-Treviso in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda la Juventus Next Gen, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte Treviso la situazione è analoga: non risultano dati confermati su indisponibili o diffidati. Ulteriori informazioni sulle scelte dei rispettivi allenatori saranno disponibili nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

JNG

JNG - Forma

LUM
D0-0
REN
V2-1
TRE
S2-1
PRO
D1-1
LEC
S4-0
Gol segnato (subito)
4/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
TRE

TRE - Forma

OSP
S0-1
FRC
V0-2
DBE
V2-1
CIT
S1-0
NOV
V2-0
Gol segnato (subito)
6/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Juventus Next Gen arriva all'appuntamento con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 4-0 contro il Lecco, che ha fatto seguito al pareggio per 1-1 con il Pro Vercelli. La vittoria per 2-1 sul Renate resta il momento migliore del periodo. Nelle cinque gare i bianconeri hanno segnato quattro reti e ne hanno subite otto.

Il Treviso presenta invece un ruolino di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I veneti arrivano dalla vittoria per 2-0 contro il Novara, il risultato più recente, e in precedenza avevano già battuto il Dolomiti Bellunesi per 2-1 e il Folgore Caratese per 2-0 in trasferta. Le uniche note negative sono le sconfitte contro il Cittadella e l'Ospitaletto. Nel periodo la squadra ha segnato sette reti e ne ha subite tre.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Juventus Next Gen e Treviso. Non è possibile fornire informazioni storiche sui confronti diretti tra le due squadre.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Union BresciaUnion BresciaBRE
149412812+1631
V
V
V
V
S
2
CittadellaCittadellaCIT
131012196+1331
D
V
S
V
V
3
TrentoTrentoTRE
14860218+1330
V
V
D
V
V
4
OspitalettoOspitalettoOSP
147432011+925
V
V
D
S
S
5
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
147342217+524
V
S
D
V
S
6
TrevisoTrevisoTRE
13643149+522
V
S
V
V
S
7
LeccoLeccoLEC
135532211+1120
V
V
D
V
D
8
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
144642322+118
S
S
V
S
V
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
144552121017
S
S
V
D
D
10
PergolettesePergolettesePGT
134541415-117
S
S
V
V
V
11
LumezzaneLumezzaneLUM
144461519-416
S
V
D
S
S
12
Pro VercelliPro VercelliPRO
134451522-716
V
D
V
S
S
13
DesenzanoDesenzanoDES
143561318-514
D
S
S
S
S
14
AC CarpiAC CarpiCAP
143561727-1014
D
D
S
V
V
15
Giana ErminioGiana ErminioGIA
142751418-413
D
D
S
V
V
16
NovaraNovaraNOV
133461118-713
S
V
S
D
S
17
RenateRenateREN
142662021-112
D
V
V
D
S
18
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
132561223-1111
S
D
S
V
D
19
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
142481023-1310
S
S
S
S
S
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
131571121-108
D
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, la Juventus Next Gen occupa attualmente il diciottesimo posto in classifica, mentre il Treviso si trova in quinta posizione.

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