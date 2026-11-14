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Serie C - Game Week 14 15 nov 2026 - 11:30

Juventus Next Gen-Treviso sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i dettagli per seguire il match.

La Juventus Next Gen ospita il Treviso nel Girone A di Serie C, un confronto tra due squadre che vivono momenti opposti della stagione e si presentano all'appuntamento con ambizioni molto diverse.

I bianconeri occupano l'ultima posizione del girone, la diciottesima, e hanno assoluto bisogno di punti per muovere la classifica. Il rendimento recente ha mostrato luci e ombre: la vittoria sul Renate aveva riacceso qualche speranza, ma le due sconfitte consecutive contro Trento e Lecco hanno riportato la squadra in una situazione delicata.

Il Treviso arriva invece da un momento di buona continuità. I veneti sono quinti in classifica e nelle ultime settimane hanno collezionato risultati convincenti, tra cui successi contro il Dolomiti Bellunesi e il Folgore Caratese, oltre alla vittoria per 2-0 contro il Novara nell'ultimo turno.

Per la Juventus Next Gen questa è una partita da non sbagliare. Giocare in casa contro una squadra di metà classifica rappresenta una delle occasioni più concrete per interrompere un momento difficile.

Il Treviso, dal canto suo, punta a consolidare la propria posizione nella parte alta della graduatoria. Una vittoria in trasferta rafforzerebbe ulteriormente le ambizioni dei veneti.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Juventus Next Gen-Treviso in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda la Juventus Next Gen, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Gli aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte Treviso la situazione è analoga: non risultano dati confermati su indisponibili o diffidati. Ulteriori informazioni sulle scelte dei rispettivi allenatori saranno disponibili nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

La Juventus Next Gen arriva all'appuntamento con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 4-0 contro il Lecco, che ha fatto seguito al pareggio per 1-1 con il Pro Vercelli. La vittoria per 2-1 sul Renate resta il momento migliore del periodo. Nelle cinque gare i bianconeri hanno segnato quattro reti e ne hanno subite otto.

Il Treviso presenta invece un ruolino di tre vittorie e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I veneti arrivano dalla vittoria per 2-0 contro il Novara, il risultato più recente, e in precedenza avevano già battuto il Dolomiti Bellunesi per 2-1 e il Folgore Caratese per 2-0 in trasferta. Le uniche note negative sono le sconfitte contro il Cittadella e l'Ospitaletto. Nel periodo la squadra ha segnato sette reti e ne ha subite tre.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Juventus Next Gen e Treviso. Non è possibile fornire informazioni storiche sui confronti diretti tra le due squadre.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, la Juventus Next Gen occupa attualmente il diciottesimo posto in classifica, mentre il Treviso si trova in quinta posizione.