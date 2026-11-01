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Serie C - Game Week 12 2 nov 2026 - 14:30

Juventus Next Gen-Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

La Juventus Next Gen ospita il Pro Vercelli nel Girone A della Serie C, un confronto tra due squadre che vivono questo momento del campionato con obiettivi e stati d'animo molto diversi.

I bianconeri torinesi arrivano all'appuntamento dopo un percorso recente discontinuo. La sconfitta per 2-1 contro il Trento nell'ultimo turno ha interrotto una striscia positiva, ma la vittoria per 2-1 sul Renate nella gara precedente aveva dimostrato la capacità della squadra di portare a casa punti nei momenti che contano.

Il Pro Vercelli, invece, attraversa una fase delicata. I piemontesi hanno perso 0-5 contro il Lecco e ceduto 2-0 all'Union Brescia nelle ultime settimane, segnali che raccontano una squadra in difficoltà sia sul piano del gioco che dei risultati.

Per i vercellesi, ogni punto è prezioso. La classifica racconta una situazione che richiede risposte immediate, e affrontare una Juventus Next Gen tra le mura amiche dell'Allianz Stadium rende il compito ancora più complicato.

La Juventus Next Gen ha dalla sua il fattore campo e una rosa costruita per competere ai piani alti del girone. Il Pro Vercelli dovrà trovare compattezza e concretezza per strappare un risultato utile.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda la Juventus Next Gen, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte del Pro Vercelli la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

La Juventus Next Gen ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I bianconeri hanno battuto il Renate per 2-1, ma hanno perso contro il Trento per 2-1 nell'uscita più recente. I due pareggi per 0-0 contro Lumezzane e Desenzano completano il quadro. Nelle cinque gare la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite quattro.

Il Pro Vercelli presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I piemontesi hanno vinto per 2-1 contro l'Ospitaletto nell'ultimo turno, ma in precedenza avevano subito un pesante 0-5 dal Lecco e perso 2-0 contro l'Union Brescia. Il pareggio è arrivato per 1-1 contro la Giana Erminio. Nelle cinque partite la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite otto.

Precedenti

Nell'ultimo scontro diretto, disputato nel marzo 2023 in Serie C, la Juventus Next Gen ha vinto per 1-0 in casa del Pro Vercelli. Considerando i cinque precedenti disponibili, la Juventus Next Gen si è imposta in tre occasioni, mentre il Pro Vercelli ha vinto due volte, con un totale di sei gol segnati dai bianconeri e quattro dai piemontesi.

Classifica

Nel Girone A di Serie C, la Juventus Next Gen occupa la diciassettesima posizione, mentre il Pro Vercelli è tredicesimo. Entrambe le squadre si trovano in una fascia di classifica che richiede continuità di risultati per allontanarsi dalle zone più scomode della graduatoria, rendendo questo scontro diretto particolarmente importante per entrambe.