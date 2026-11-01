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Serie C
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Guarda Juventus Next Gen contro Pro Vercelli in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Juventus Next Gen vs Pro Vercelli
Juventus Next Gen
Pro Vercelli
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Juventus Next Gen e Pro Vercelli, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 12

Juventus Next Gen-Pro Vercelli sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

La Juventus Next Gen ospita il Pro Vercelli nel Girone A della Serie C, un confronto tra due squadre che vivono questo momento del campionato con obiettivi e stati d'animo molto diversi.

I bianconeri torinesi arrivano all'appuntamento dopo un percorso recente discontinuo. La sconfitta per 2-1 contro il Trento nell'ultimo turno ha interrotto una striscia positiva, ma la vittoria per 2-1 sul Renate nella gara precedente aveva dimostrato la capacità della squadra di portare a casa punti nei momenti che contano.

Il Pro Vercelli, invece, attraversa una fase delicata. I piemontesi hanno perso 0-5 contro il Lecco e ceduto 2-0 all'Union Brescia nelle ultime settimane, segnali che raccontano una squadra in difficoltà sia sul piano del gioco che dei risultati.

Per i vercellesi, ogni punto è prezioso. La classifica racconta una situazione che richiede risposte immediate, e affrontare una Juventus Next Gen tra le mura amiche dell'Allianz Stadium rende il compito ancora più complicato.

La Juventus Next Gen ha dalla sua il fattore campo e una rosa costruita per competere ai piani alti del girone. Il Pro Vercelli dovrà trovare compattezza e concretezza per strappare un risultato utile.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda la Juventus Next Gen, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla probabile formazione titolare. Aggiornamenti saranno forniti a ridosso del calcio d'inizio.

Sul fronte del Pro Vercelli la situazione è analoga: non ci sono dati confermati su indisponibili né sulla probabile formazione. Eventuali novità saranno integrate non appena disponibili.

Stato di forma

JNG

JNG - Forma

DES
D0-0
ARZ
S2-1
LUM
D0-0
REN
V2-1
TRE
S2-1
Gol segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
PRO

PRO - Forma

GIA
D1-1
CAP
V2-0
BRE
S2-0
LEC
S0-5
OSP
V2-1
Gol segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

La Juventus Next Gen ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. I bianconeri hanno battuto il Renate per 2-1, ma hanno perso contro il Trento per 2-1 nell'uscita più recente. I due pareggi per 0-0 contro Lumezzane e Desenzano completano il quadro. Nelle cinque gare la squadra ha segnato cinque reti e ne ha subite quattro.

Il Pro Vercelli presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite. I piemontesi hanno vinto per 2-1 contro l'Ospitaletto nell'ultimo turno, ma in precedenza avevano subito un pesante 0-5 dal Lecco e perso 2-0 contro l'Union Brescia. Il pareggio è arrivato per 1-1 contro la Giana Erminio. Nelle cinque partite la squadra ha segnato sei reti e ne ha subite otto.

Precedenti

Testa a testa

Juventus Next GenPareggioPro Vercelli
3
0
2
Serie C
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
0
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
1
FIN
Serie C
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
1
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
0
FIN
Serie C
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
0
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
1
FIN
Serie C
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
2
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
0
FIN
Serie C
Juventus Next Gen badge
Juventus Next Gen
JNG
0
Pro Vercelli badge
Pro Vercelli
PRO
2
FIN
3Gol segnati4
Partite senza 2.5 goal0/5
Entrambe le squadre hanno segnato0/5

Nell'ultimo scontro diretto, disputato nel marzo 2023 in Serie C, la Juventus Next Gen ha vinto per 1-0 in casa del Pro Vercelli. Considerando i cinque precedenti disponibili, la Juventus Next Gen si è imposta in tre occasioni, mentre il Pro Vercelli ha vinto due volte, con un totale di sei gol segnati dai bianconeri e quattro dai piemontesi.

Classifica

Grp. A

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
CittadellaCittadellaCIT
121002196+1330
V
S
V
V
S
2
Union BresciaUnion BresciaBRE
12741239+1425
V
V
S
V
D
3
TrentoTrentoTRE
12660176+1124
D
V
V
V
D
4
Arzignano ValchiampoArzignano ValchiampoARZ
126331712+521
D
V
S
V
D
5
OspitalettoOspitalettoOSP
125431811+719
D
S
S
V
D
6
TrevisoTrevisoTRE
12543129+319
S
V
V
S
D
7
Alcione MilanoAlcione MilanoALC
124622118+318
V
S
V
D
D
8
LeccoLeccoLEC
124531811+717
V
D
V
D
D
9
AlbinoLeffeAlbinoLeffeALB
124531917+217
V
D
D
S
V
10
PergolettesePergolettesePGT
124531212017
S
V
V
V
D
11
DesenzanoDesenzanoDES
113441013-313
S
S
V
V
D
12
LumezzaneLumezzaneLUM
123451317-413
D
S
S
D
V
13
Pro VercelliPro VercelliPRO
113351019-912
V
S
S
V
D
14
AC CarpiAC CarpiCAP
123361626-1012
S
V
V
S
S
15
Giana ErminioGiana ErminioGIA
122551317-411
S
V
V
D
D
16
NovaraNovaraNOV
112451016-610
S
D
S
V
S
17
Juventus Next GenJuventus Next GenJNG
112451118-710
S
V
D
S
D
18
Dolomiti BellunesiDolomiti BellunesiDBE
12246818-1010
S
S
S
S
S
19
RenateRenateREN
121561416-28
V
D
S
D
D
20
Folgore CarateseFolgore CarateseFRC
121471121-107
S
D
S
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone A di Serie C, la Juventus Next Gen occupa la diciassettesima posizione, mentre il Pro Vercelli è tredicesimo. Entrambe le squadre si trovano in una fascia di classifica che richiede continuità di risultati per allontanarsi dalle zone più scomode della graduatoria, rendendo questo scontro diretto particolarmente importante per entrambe.

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