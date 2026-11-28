Juventus Next Gen-Dolomiti Bellunesi sarà trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW. Qui sotto trovate i canali disponibili per guardare la partita in diretta.
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Juventus Next Gen e Dolomiti Bellunesi si affrontano nel Girone A di Serie C, con i bianconeri padroni di casa. Stadio e orario del calcio d'inizio non sono ancora stati comunicati.
La squadra di casa arriva dal successo esterno sul campo della Giana Erminio, vinto per 1-3 il 21 novembre. È il secondo successo nelle ultime cinque gare, dopo il 3-0 al Treviso.
Il cammino dei giovani bianconeri resta comunque irregolare. Nel mezzo ci sono il 4-0 subito a Lecco, l'1-1 con la Pro Vercelli e il ko per 2-1 a Trento.
Gli ospiti vivono una stagione in salita. I Dolomiti Bellunesi hanno raccolto l'1-1 contro il Carpi il 22 novembre, un pareggio che ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive.
Il punto, però, non basta a cambiare il quadro. La squadra veneta resta nelle ultime posizioni della classifica e ha incassato dodici gol nelle ultime cinque partite.
Per la Juventus Next Gen è l'occasione di dare continuità al successo di Giana Erminio. Per i Dolomiti Bellunesi serve una risposta immediata dopo il pareggio con il Carpi.
Qui sotto trovate tutte le informazioni su canale TV e diretta streaming.
Notizie sulle squadre
Per la Juventus Next Gen non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortunati o squalificati. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.
Lo stesso vale per i Dolomiti Bellunesi: nessun dato confermato su indisponibili o probabile undici. Aggiungeremo le novità non appena saranno ufficiali.
Stato di forma
La Juventus Next Gen ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è il successo per 1-3 sul campo della Giana Erminio, preceduto dal 3-0 al Treviso. Nello stesso periodo ci sono il 4-0 subito a Lecco e il 2-1 di Trento. I bianconeri hanno segnato otto gol e ne hanno subiti otto.
I Dolomiti Bellunesi hanno un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Il più recente è l'1-1 con il Carpi, arrivato dopo l'1-0 incassato con l'Ospitaletto. Prima ancora la squadra aveva perso 4-2 con la Pro Vercelli e 0-4 a Lecco. In cinque partite ha segnato quattro reti e ne ha subite dodici.
Precedenti
Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Juventus Next Gen e Dolomiti Bellunesi.
Classifica
Grp. A
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|15
|10
|4
|1
|30
|13
|+17
|34
V
V
V
V
V
|2
|15
|9
|6
|0
|22
|8
|+14
|33
V
V
V
D
V
|3
|15
|10
|2
|3
|21
|9
|+12
|32
S
D
D
V
S
|4
|16
|6
|7
|3
|24
|12
|+12
|25
D
V
D
V
V
|5
|15
|7
|4
|4
|21
|14
|+7
|25
S
V
V
D
S
|6
|15
|7
|4
|4
|15
|12
|+3
|25
V
S
V
S
V
|7
|15
|7
|3
|5
|23
|19
|+4
|24
S
V
S
D
V
|8
|16
|5
|7
|4
|26
|23
|+3
|22
D
V
S
S
V
|9
|15
|5
|5
|5
|27
|22
|+5
|20
V
S
S
V
D
|10
|15
|4
|6
|5
|14
|16
|-2
|18
S
D
S
S
V
|11
|15
|4
|6
|5
|16
|23
|-7
|18
D
D
V
D
V
|12
|15
|4
|5
|6
|18
|24
|-6
|17
V
V
S
D
S
|13
|15
|4
|4
|7
|15
|20
|-5
|16
S
S
V
D
S
|14
|16
|3
|7
|6
|13
|20
|-7
|16
D
D
D
S
V
|15
|16
|3
|7
|6
|18
|28
|-10
|16
D
D
D
D
S
|16
|15
|3
|5
|7
|14
|24
|-10
|14
S
D
S
S
S
|17
|15
|2
|7
|6
|15
|21
|-6
|13
S
D
D
S
V
|18
|15
|2
|6
|7
|21
|23
|-2
|12
S
D
V
V
D
|19
|15
|2
|6
|7
|15
|24
|-9
|12
V
D
D
S
D
|20
|15
|2
|5
|8
|11
|24
|-13
|11
D
S
S
S
S
Nel Girone A di Serie C la Juventus Next Gen occupa il dodicesimo posto, mentre i Dolomiti Bellunesi sono al ventesimo.