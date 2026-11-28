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Serie C - Game Week 16 29 nov 2026 - 08:30

Juventus Next Gen e Dolomiti Bellunesi si affrontano nel Girone A di Serie C, con i bianconeri padroni di casa. Stadio e orario del calcio d'inizio non sono ancora stati comunicati.

La squadra di casa arriva dal successo esterno sul campo della Giana Erminio, vinto per 1-3 il 21 novembre. È il secondo successo nelle ultime cinque gare, dopo il 3-0 al Treviso.

Il cammino dei giovani bianconeri resta comunque irregolare. Nel mezzo ci sono il 4-0 subito a Lecco, l'1-1 con la Pro Vercelli e il ko per 2-1 a Trento.

Gli ospiti vivono una stagione in salita. I Dolomiti Bellunesi hanno raccolto l'1-1 contro il Carpi il 22 novembre, un pareggio che ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive.

Il punto, però, non basta a cambiare il quadro. La squadra veneta resta nelle ultime posizioni della classifica e ha incassato dodici gol nelle ultime cinque partite.

Per la Juventus Next Gen è l'occasione di dare continuità al successo di Giana Erminio. Per i Dolomiti Bellunesi serve una risposta immediata dopo il pareggio con il Carpi.

Qui sotto trovate tutte le informazioni su canale TV e diretta streaming.

Notizie sulle squadre

Per la Juventus Next Gen non sono al momento disponibili informazioni su allenatore, formazione probabile, infortunati o squalificati. Gli aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Lo stesso vale per i Dolomiti Bellunesi: nessun dato confermato su indisponibili o probabile undici. Aggiungeremo le novità non appena saranno ufficiali.

Stato di forma

La Juventus Next Gen ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. L'ultimo risultato è il successo per 1-3 sul campo della Giana Erminio, preceduto dal 3-0 al Treviso. Nello stesso periodo ci sono il 4-0 subito a Lecco e il 2-1 di Trento. I bianconeri hanno segnato otto gol e ne hanno subiti otto.

I Dolomiti Bellunesi hanno un pareggio e quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Il più recente è l'1-1 con il Carpi, arrivato dopo l'1-0 incassato con l'Ospitaletto. Prima ancora la squadra aveva perso 4-2 con la Pro Vercelli e 0-4 a Lecco. In cinque partite ha segnato quattro reti e ne ha subite dodici.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti recenti tra Juventus Next Gen e Dolomiti Bellunesi.

Classifica

Nel Girone A di Serie C la Juventus Next Gen occupa il dodicesimo posto, mentre i Dolomiti Bellunesi sono al ventesimo.