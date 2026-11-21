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Serie A - Game Week 12 22 nov 2026 - 06:30 Allianz Stadium

Juventus-Venezia sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva su DAZN. La partita è visibile tramite abbonamento, accedendo all'app o al sito della piattaforma da qualsiasi dispositivo. Gli abbonati DAZN-Sky potranno seguire il match anche sul canale DAZN 1, disponibile al numero 214 di Sky.

La Juventus torna all'Allianz Stadium di Torino domenica 22 novembre per affrontare il Venezia nella dodicesima giornata di Serie A. Calcio d'inizio alle ore 12:30.

I bianconeri arrivano alla sfida reduci da un pareggio per 2-2 contro la Fiorentina nell'ultima uscita di campionato, un risultato che ha interrotto una serie positiva. Spalletti si trova a gestire un'emergenza infortuni significativa, con diverse assenze pesanti soprattutto sulle fasce.

Kenan Yildiz, il numero 10 bianconero, è ancora fuori dopo l'operazione al piede subita ad agosto. Il turco ha ripreso ad allenarsi con il pallone, ma il suo rientro tra i titolari non è atteso prima di qualche settimana. Anche Kalulu, Cambiaso e Nico Gonzalez restano ai box.

Buone notizie, invece, per il rientrante Francisco Conceiçao, tornato a disposizione dopo un mese di stop. Il portoghese potrebbe partire dalla panchina, con Kolo Muani confermato sulla fascia destra e Woltemade come centravanti.

Il Venezia di Davide Nicola arriva a Torino reduce dalla vittoria per 2-1 sull'Udinese prima della sosta, risultato che ha ridato speranze salvezza alla squadra lagunare, attualmente diciannovesima in classifica.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni sui canali disponibili sono riportate di seguito.

Notizie sulle squadre

Spalletti deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili. Out Yildiz, Thuram, Locatelli, Milik e Grabara per infortuni di lungo corso, mentre Kalulu si allena a parte e il suo recupero richiederà ancora settimane. Cambiaso e Nico Gonzalez sono in dubbio, Celik è incerto dopo il problema muscolare accusato in nazionale. Zhegrova, invece, si è regolarmente allenato ed è disponibile. Il probabile undici bianconero prevede Vicario in porta, Lucumi e Bremer al centro della difesa, Cabal a sinistra e McKennie adattato sulla corsia destra, con Koopmeiners, Douglas Luiz e Boga a centrocampo e il tridente offensivo composto da Kolo Muani, Woltemade e Alajbegovic o Boga.

Nicola recupera tutti i titolari abituali, con le sole assenze di Franjic, Sverko e Adorante. Il Venezia dovrebbe scendere in campo con Stankovic tra i pali, una difesa a quattro con Moreno, Halhal, Juan Jesus e Mazzocchi, Kike Perez, Sohm e Basic a centrocampo, e Adams e Yeboah in attacco. Aggiornamenti sulle formazioni ufficiali saranno disponibili nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Stato di forma

La Juventus ha raccolto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra Serie A ed Europa League. I bianconeri hanno battuto il Napoli per 2-0 e l'AZ Alkmaar per 2-1, ma hanno ceduto al Genoa per 2-0 e pareggiato 2-2 con la Fiorentina nell'ultima uscita. In queste cinque gare la squadra di Spalletti ha segnato sette reti e ne ha subite cinque.

Il Venezia ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque di campionato. I lagunari hanno battuto il Napoli per 1-0 e l'Udinese per 2-1, ma hanno perso contro Inter, Genoa e Como. Nelle ultime cinque gare il Venezia ha segnato quattro gol e ne ha incassati altrettanti.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 25 maggio 2025, quando la Juventus si impose per 3-2 in casa del Venezia in Serie A. Prima di quella sfida, le due formazioni avevano pareggiato 2-2 all'Allianz Stadium nel dicembre 2024. Nei cinque precedenti disponibili in Serie A, la Juventus conta tre vittorie contro una del Venezia, con un pareggio.

Classifica

In Serie A, la Juventus occupa attualmente il settimo posto in classifica, mentre il Venezia si trova in diciannovesima posizione.