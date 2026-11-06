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Serie A - Game Week 6 7 nov 2026 - 12:00

Juventus-Sassuolo sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi le opzioni disponibili per seguire la partita in streaming.

La Juventus ospita il Sassuolo in Serie A Femminile in una sfida che mette di fronte due squadre in cerca di punti per rilanciarsi in classifica. Le bianconere, ottave in graduatoria, vogliono dare continuità al recente ritorno alla vittoria, mentre le neroverdi, dodicesime, hanno assoluto bisogno di muovere la classifica.

La Juventus di Isaac Guerrero ha vissuto settimane difficili in campionato, con tre sconfitte consecutive contro Roma, Como e Milan che avevano appesantito l'umore attorno alla squadra. Le ultime due gare, però, hanno restituito segnali positivi: il 4-1 esterno contro l'Austria Wien W in Women's Champions League e la vittoria per 2-1 a Firenze contro la Fiorentina hanno rimesso le bianconere in carreggiata.

Il Sassuolo di Salvatore Colantuono arriva a Torino con un ruolino di marcia preoccupante. Le neroverdi non vincono da tempo e nelle ultime cinque gare hanno raccolto appena due pareggi e tre sconfitte, subendo dodici reti e segnandone cinque.

Per il Sassuolo si tratta di una trasferta complicata, ma anche di un'occasione: battere una Juventus che sta cercando continuità potrebbe valere molto in chiave salvezza. Le neroverdi hanno bisogno di punti e non possono permettersi di tornare a casa a mani vuote.

Le bianconere, dal canto loro, vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la posizione in classifica e rientrare nella lotta per i piani alti. Una vittoria darebbe ulteriore slancio a una stagione fin qui discontinua.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

In casa Juventus, il tecnico Isaac Guerrero non ha segnalato infortuni o squalifiche. Nessuna formazione ufficiale è stata diffusa dal club e gli aggiornamenti verranno forniti nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Sul fronte Sassuolo, anche Salvatore Colantuono non ha comunicato indisponibili o squalificate. La probabile formazione non è ancora stata resa nota e ulteriori notizie saranno disponibili a ridosso della partita.

Stato di forma

La Juventus ha registrato due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Il risultato più recente è la vittoria per 2-1 in trasferta contro la Fiorentina in Serie A, preceduta dal 4-1 contro l'Austria Wien W in Women's Champions League. In campionato le bianconere vengono però da tre ko consecutivi: 5-2 contro la Roma, 4-2 contro il Como e 1-2 contro il Milan. Nelle cinque gare la Juventus ha segnato dieci reti e ne ha subite quindici.

Il Sassuolo ha collezionato due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque uscite di Serie A. L'ultimo risultato è il pareggio per 0-0 contro il Parma, preceduto dal 2-2 contro il Como. Le neroverdi hanno perso tre delle ultime cinque partite, subendo dodici gol e segnandone cinque.

Precedenti

L'ultimo scontro diretto risale al 1° febbraio 2026, quando la Juventus si impose per 4-0 in casa contro il Sassuolo in Serie A. Guardando ai cinque precedenti disponibili, le bianconere conducono con tre vittorie contro zero del Sassuolo, con due pareggi nel mezzo. La Juventus ha segnato quindici reti in questi incontri, mentre le neroverdi ne hanno realizzate otto.

Classifica

In Serie A Femminile, la Juventus occupa l'ottava posizione in classifica mentre il Sassuolo si trova al dodicesimo posto.