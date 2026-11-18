Vuoi accedere al tuo solito servizio di streaming con maggiore sicurezza, o da una parte del mondo diversa in cui potresti imbatterti in restrizioni geografiche? È qui che torna utile una Virtual Private Network (VPN).

Bypassa istantaneamente i blocchi geografici regionali e guarda le partite di calcio in diretta da tutto il mondo sulla tua piattaforma di streaming preferita Guarda il calcio ovunque. VPN sicura e ultraveloce Protegge la tua connessione e ti aiuta ad accedere ai tuoi contenuti preferiti. Proteggi fino a 10 dispositivi contemporaneamente Connetti fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Indirizzo IP dedicato Ottieni il tuo indirizzo IP univoco per una sicurezza extra.

Ottieni una VPN affidabile. Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet).

Scegli un fornitore di servizi VPN di fiducia e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone, tablet). Scegli la posizione del server. Seleziona un server VPN nel paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente.

Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita l'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Vai sul sito web o apri l'app di streaming ufficiale dell'emittente sportiva che detiene i diritti. Accedi e trova lo stream. Crea un account o accedi alla tua emittente ufficiale per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Women's Champions League - Game Week 5 18 nov 2026 - 15:00 Juventus Training Center

La partita tra Juventus e Oud-Heverlee Leuven sarà trasmessa in diretta streaming su Disney+. Di seguito i dettagli per seguire il match.

Al Juventus Training Center di Vinovo va in scena la sfida tra Juventus e Oud-Heverlee Leuven, valida per la fase a gironi della Women's Champions League.

Le bianconere di Isaac Guerrero arrivano a questa partita in un momento di forma altalenante. Tre vittorie nelle ultime cinque partite, ma anche una pesante sconfitta per 6-0 contro il Lione in Champions League, che ha lasciato il segno.

Il successo più recente in campionato è arrivato contro l'Inter, battuta 2-3 in Serie A il 15 novembre. Un risultato che ha ridato fiducia all'ambiente, dopo il ko europeo.

L'Oud-Heverlee Leuven, guidato da Ster Habibzadeh, attraversa un periodo difficile. Nelle ultime cinque gare tra Champions League e qualificazioni, la squadra belga ha raccolto una vittoria, due pareggi e due sconfitte, subendo 11 gol.

La sconfitta per 5-1 contro il Servette e il 5-0 incassato dal Paris Saint-Germain in Champions League raccontano le difficoltà difensive delle ospiti. Il pareggio per 1-1 contro l'HB Køge nell'ultima uscita europea non ha migliorato la situazione in classifica.

In classifica, la Juventus occupa l'ottavo posto nel girone di Women's Champions League, mentre l'OHL è diciassettesima. Le bianconere hanno bisogno di punti per risalire.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta.

Notizie sulle squadre

Isaac Guerrero non ha ancora comunicato la formazione ufficiale della Juventus. Non sono disponibili informazioni su infortuni o squalifiche in casa bianconera. Aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del fischio d'inizio.

Anche per l'Oud-Heverlee Leuven, l'allenatore Ster Habibzadeh non ha reso nota la probabile formazione. Non ci sono comunicazioni ufficiali sulle assenze delle ospiti. Ulteriori dettagli verranno aggiunti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

La Juventus ha ottenuto tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. La vittoria più recente è arrivata il 15 novembre in Serie A contro l'Inter, con il risultato di 2-3. In Champions League, le bianconere hanno battuto l'Austria Wien W per 4-1, ma hanno subito una netta sconfitta per 6-0 contro il Lione. Nelle ultime cinque gare, la Juventus ha segnato 10 gol e ne ha subiti 12.

L'Oud-Heverlee Leuven ha collezionato una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'ultima gara disputata è terminata 1-1 contro l'HB Køge in Women's Champions League l'11 novembre. La sconfitta più pesante è arrivata contro il Paris Saint-Germain, battuto per 5-0 in Champions League. Complessivamente, le belghe hanno segnato 9 gol e ne hanno incassati 11 nelle ultime cinque uscite.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti recenti tra Juventus e Oud-Heverlee Leuven.

Classifica

Nel girone di Women's Champions League, la Juventus occupa attualmente l'ottavo posto, mentre l'Oud-Heverlee Leuven è diciassettesima.