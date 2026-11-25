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La Juventus ospita l'Omonia Nicosia all'Allianz Stadium di Torino per una nuova giornata della fase a campionato di Europa League.
I bianconeri arrivano all'impegno europeo dopo il 4-0 rifilato al Venezia in Serie A. Una vittoria nata nella ripresa, dopo un primo tempo condito dai fischi del pubblico di casa.
Luciano Spalletti ha cambiato la partita all'intervallo e ha trovato i gol di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani. In Europa la Juventus occupa il quinto posto in classifica.
L'Omonia, allenata da Henning Berg, si presenta a Torino dopo il pareggio per 1-1 contro l'APOEL in campionato. Nell'ultima gara europea, il 5 novembre, i ciprioti hanno perso 3-1 contro il NEC Nijmegen.
Gli ospiti sono diciottesimi nella classifica di Europa League e cercano punti pesanti in una trasferta dal pronostico difficile.
Di seguito trovate canale TV, opzioni per la diretta streaming e tutte le informazioni utili per seguire la sfida.
Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Juventus - Omonia Nicosia
Allenatore
- L. Spalletti
Per la Juventus, allenata da Luciano Spalletti, al momento non sono disponibili informazioni su probabile formazione, infortuni e squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.
Stesso quadro per l'Omonia di Henning Berg: nessun dato ufficiale su formazione, indisponibili o squalificati. Aggiorneremo la sezione non appena saranno disponibili novità.
Stato di forma
La Juventus ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato è il 4-0 al Venezia in Serie A del 22 novembre. In precedenza erano arrivati il 2-2 con la Fiorentina, il successo per 2-1 in casa dell'AZ Alkmaar in Europa League, il 2-0 al Napoli e il ko per 2-0 a Genova. Il bilancio complessivo è di 11 gol fatti e 5 subiti.
L'Omonia ha una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nello stesso arco di tempo. L'ultima partita è stata l'1-1 con l'APOEL in campionato. Prima c'erano stati il 2-0 in trasferta contro l'Anorthosis, il 3-1 subito dal NEC Nijmegen in Europa League, il 2-0 all'AEL Limassol e il 2-0 incassato dall'AEK Larnaca. I ciprioti hanno segnato 5 gol e ne hanno subiti 7.
Precedenti
Testa a testa
L'ultimo precedente risale al 30 settembre 1999, quando la Juventus vinse 5-0 a Torino in Europa League. Nella gara d'andata, il 16 settembre 1999, i bianconeri si erano imposti 5-2 in casa dell'Omonia Nicosia. Nei due incontri disponibili la Juventus ha dunque vinto sempre, con 10 reti segnate e 2 subite.
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|4
|4
|0
|0
|13
|3
|+10
|12
V
V
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|11
|2
|+9
|12
V
V
V
V
|3
|4
|4
|0
|0
|11
|3
|+8
|12
V
V
V
V
|4
|4
|3
|1
|0
|10
|2
|+8
|10
V
V
D
V
|5
|4
|3
|1
|0
|11
|4
|+7
|10
V
D
V
V
|6
|4
|3
|1
|0
|4
|1
|+3
|10
D
V
V
V
|7
|4
|3
|0
|1
|8
|1
|+7
|9
S
V
V
V
|8
|4
|2
|1
|1
|11
|8
|+3
|7
S
D
V
V
|9
|4
|2
|1
|1
|5
|4
|+1
|7
V
S
V
D
|10
|4
|2
|1
|1
|4
|3
|+1
|7
V
V
D
S
|11
|4
|2
|1
|1
|4
|4
|0
|7
S
D
V
V
|12
|4
|2
|1
|1
|8
|9
|-1
|7
V
V
D
S
|13
|4
|2
|1
|1
|6
|7
|-1
|7
D
S
V
V
|14
|4
|2
|0
|2
|7
|4
|+3
|6
S
V
V
S
|15
|4
|2
|0
|2
|6
|3
|+3
|6
V
V
S
S
|16
|4
|2
|0
|2
|5
|4
|+1
|6
V
S
S
V
|17
|4
|1
|3
|0
|4
|3
|+1
|6
D
D
V
D
|18
|4
|2
|0
|2
|6
|7
|-1
|6
S
S
V
V
|19
|4
|2
|0
|2
|7
|9
|-2
|6
V
S
S
V
|20
|4
|1
|2
|1
|9
|4
|+5
|5
D
V
D
S
|21
|4
|1
|2
|1
|9
|6
|+3
|5
D
D
S
V
|22
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
S
S
D
V
|23
|4
|1
|1
|2
|6
|6
|0
|4
D
V
S
S
|24
|4
|1
|1
|2
|3
|6
|-3
|4
S
V
S
D
|25
|4
|1
|1
|2
|5
|9
|-4
|4
V
D
S
S
|26
|4
|1
|1
|2
|3
|8
|-5
|4
S
D
S
V
|27
|4
|1
|0
|3
|4
|6
|-2
|3
S
V
S
S
|28
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
S
S
V
S
|29
|4
|1
|0
|3
|4
|7
|-3
|3
S
S
V
S
|30
|4
|1
|0
|3
|3
|7
|-4
|3
V
S
S
S
|31
|4
|1
|0
|3
|2
|6
|-4
|3
V
S
S
S
|32
|4
|1
|0
|3
|6
|11
|-5
|3
V
S
S
S
|33
|4
|0
|1
|3
|1
|8
|-7
|1
S
S
S
D
|34
|4
|0
|1
|3
|2
|10
|-8
|1
S
S
D
S
|35
|4
|0
|1
|3
|2
|12
|-10
|1
S
D
S
S
|36
|4
|0
|0
|4
|4
|14
|-10
|0
S
S
S
S
In classifica di Europa League la Juventus è al quinto posto, mentre l'Omonia Nicosia occupa la diciottesima posizione.