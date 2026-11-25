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Europa League - Game Week 5 26 nov 2026 - 15:00 Allianz Stadium

La Juventus ospita l'Omonia Nicosia all'Allianz Stadium di Torino per una nuova giornata della fase a campionato di Europa League.

I bianconeri arrivano all'impegno europeo dopo il 4-0 rifilato al Venezia in Serie A. Una vittoria nata nella ripresa, dopo un primo tempo condito dai fischi del pubblico di casa.

Luciano Spalletti ha cambiato la partita all'intervallo e ha trovato i gol di Woltemade, Koopmeiners, Cabal e Kolo Muani. In Europa la Juventus occupa il quinto posto in classifica.

L'Omonia, allenata da Henning Berg, si presenta a Torino dopo il pareggio per 1-1 contro l'APOEL in campionato. Nell'ultima gara europea, il 5 novembre, i ciprioti hanno perso 3-1 contro il NEC Nijmegen.

Gli ospiti sono diciottesimi nella classifica di Europa League e cercano punti pesanti in una trasferta dal pronostico difficile.

Di seguito trovate canale TV, opzioni per la diretta streaming e tutte le informazioni utili per seguire la sfida.

Notizie sulle squadre

Per la Juventus, allenata da Luciano Spalletti, al momento non sono disponibili informazioni su probabile formazione, infortuni e squalifiche. Gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stesso quadro per l'Omonia di Henning Berg: nessun dato ufficiale su formazione, indisponibili o squalificati. Aggiorneremo la sezione non appena saranno disponibili novità.

Stato di forma

La Juventus ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare. L'ultimo risultato è il 4-0 al Venezia in Serie A del 22 novembre. In precedenza erano arrivati il 2-2 con la Fiorentina, il successo per 2-1 in casa dell'AZ Alkmaar in Europa League, il 2-0 al Napoli e il ko per 2-0 a Genova. Il bilancio complessivo è di 11 gol fatti e 5 subiti.

L'Omonia ha una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nello stesso arco di tempo. L'ultima partita è stata l'1-1 con l'APOEL in campionato. Prima c'erano stati il 2-0 in trasferta contro l'Anorthosis, il 3-1 subito dal NEC Nijmegen in Europa League, il 2-0 all'AEL Limassol e il 2-0 incassato dall'AEK Larnaca. I ciprioti hanno segnato 5 gol e ne hanno subiti 7.

Precedenti

L'ultimo precedente risale al 30 settembre 1999, quando la Juventus vinse 5-0 a Torino in Europa League. Nella gara d'andata, il 16 settembre 1999, i bianconeri si erano imposti 5-2 in casa dell'Omonia Nicosia. Nei due incontri disponibili la Juventus ha dunque vinto sempre, con 10 reti segnate e 2 subite.

Classifica

In classifica di Europa League la Juventus è al quinto posto, mentre l'Omonia Nicosia occupa la diciottesima posizione.