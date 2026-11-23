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Serie B - Game Week 13 24 nov 2026 - 13:00 Stadio Romeo Menti, Stabia

Il Romeo Menti di Castellammare di Stabia ospita Juve Stabia-Catanzaro, partita del campionato di Serie B tra due squadre che arrivano da risultati opposti.

I padroni di casa di Pietro De Giorgio escono dalla sconfitta per 2-0 contro il Modena. Il ko ha interrotto la rincorsa dopo il successo di misura sull'Arezzo, e la squadra occupa il quindicesimo posto in classifica.

Il Catanzaro di Michele Mignani ha invece ritrovato un po' di fiducia. Gli ospiti hanno battuto il Palermo per 3-1 nell'ultimo turno, un risultato che interrompe una serie di quattro partite senza vittorie.

Per i calabresi la classifica resta però complicata, perché occupano l'ultimo posto. Il successo contro i rosanero ha dato morale, ma servono continuità e punti per risalire.

La Juve Stabia ha mostrato un rendimento altalenante tra le mura amiche e in trasferta nelle ultime settimane. Con due successi, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque, De Giorgio cerca una risposta di carattere davanti al proprio pubblico.

Le due squadre si sono già incrociate più volte negli ultimi anni, spesso con partite equilibrate e pochi vincitori. Ecco tutte le informazioni su canali TV e live streaming per seguire la sfida.

Notizie sulle squadre

Per la Juve Stabia, l'allenatore Pietro De Giorgio non ha ancora reso nota la probabile formazione e al momento non risultano indisponibili o squalificati. Anche in casa Catanzaro Michele Mignani non ha anticipato l'undici titolare, e non sono segnalate assenze. Gli aggiornamenti verranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

La Juve Stabia ha raccolto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie B. L'ultimo risultato è il 2-0 subito dal Modena, mentre il pareggio per 2-2 con l'Empoli e il 1-0 sull'Arezzo completano il quadro recente. In totale i gialloblù hanno segnato 4 gol e ne hanno subiti 5, con due partite chiuse senza reti al passivo. Il Catanzaro ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. L'ultima gara è il 3-1 al Palermo, dopo l'1-0 incassato dal Cesena e il pesante 6-1 subito dall'Ascoli. Nel complesso i calabresi hanno segnato 6 gol e ne hanno concessi 10.

Precedenti

L'ultimo confronto è il pareggio per 1-1 del 18 aprile 2026 in Serie B, giocato a Castellammare di Stabia. Negli ultimi cinque precedenti ci sono state una vittoria per parte e tre pareggi. La Juve Stabia ha segnato 6 gol e il Catanzaro 7, anche grazie al 4-1 ottenuto in Serie C nel febbraio 2023.

Classifica

In Serie B la Juve Stabia è quindicesima, in una posizione di metà classifica che lascia margine di manovra. Il Catanzaro è ultimo, quindi ogni punto in trasferta pesa di più nella corsa per uscire dalla zona retrocessione.