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Coppa del Mondo U17 - Game Week 1 20 nov 2026 - 10:00

Italia U17 vs Giamaica U17 sarà trasmessa in diretta su RaiPlay. Di seguito i dettagli per seguire la partita in live streaming.

L'Italia U17 scende in campo contro la Giamaica U17 nella Coppa del Mondo U17, con gli azzurrini chiamati a confermare il loro status di prima forza del Gruppo E.

Gli azzurrini arrivano a questa sfida in un momento di forma straordinaria. Cinque vittorie consecutive raccontano di una squadra solida, capace di imporsi anche nei momenti difficili, con un gioco che ha convinto sia in fase offensiva che difensiva.

La Giamaica U17 rappresenta un avversario da non sottovalutare, anche se i Reggae Boyz occupano la terza posizione nel girone. La squadra caraibica porta con sé esperienza internazionale e la voglia di stupire in un torneo di questa portata.

Per l'Italia, questa è un'occasione concreta per consolidare il primato nel gruppo e avvicinarsi alla fase successiva del torneo con piena fiducia nei propri mezzi. Gli azzurrini hanno dimostrato di saper gestire le partite con maturità tattica.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per quanto riguarda l'Italia U17, al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o probabili formazioni. I dettagli saranno aggiornati non appena comunicati dallo staff tecnico in avvicinamento al fischio d'inizio.

Anche sul fronte della Giamaica U17 non si registrano notizie certe riguardo alla rosa o a eventuali assenze. Ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

L'Italia U17 presenta un ruolino di marcia eccellente nelle ultime cinque partite, con cinque vittorie su cinque. L'ultimo risultato è il successo per 1-0 contro la Francia U17 nella qualificazione al Campionato Europeo U17, datato 17 novembre 2026. In precedenza, gli azzurrini avevano travolto l'Armenia U17 per 4-0 e il Lussemburgo U17 con un netto 6-0. Il computo totale dei gol segnati nelle ultime cinque gare è di tredici reti, con una sola subita, a testimonianza di un reparto difensivo molto affidabile.

La Giamaica U17 dispone di un campionario di risultati molto più limitato nel dataset disponibile, con tre partite registrate, tutte risalenti alla Coppa del Mondo U17 del 2011. Il bilancio è di una vittoria, un pareggio e una sconfitta: i Reggae Boyz avevano pareggiato 1-1 con la Francia e perso 2-1 contro l'Argentina. I dati recenti sulla forma della Giamaica non sono al momento disponibili.

Precedenti

Non sono disponibili dati sugli scontri diretti tra Italia U17 e Giamaica U17 negli ultimi cinque precedenti. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due nazionali sulla base delle informazioni presenti.

Classifica

Mondiali U17 Gruppo E Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Italia U17 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Costa d'Avorio U17 CIV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Giamaica U17 JAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Uzbekistan U17 UZB 0 0 0 0 0 0 0 0 Prossimo Turno Possibile Prossimo Turno

Nel Gruppo E dei Mondiali U17, l'Italia occupa attualmente la prima posizione, mentre la Giamaica è terza nel girone.