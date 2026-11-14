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UEFA Nations League B
team-logoIrlanda del Nord
Windsor Park
team-logoUcraina
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Guarda Irlanda del Nord-Ucraina in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Irlanda del Nord vs Ucraina
Irlanda del Nord
Ucraina
UEFA Nations League B

Tutto quello che c’è da sapere su come vedere in diretta oggi Irlanda del Nord-Ucraina, partita della Lega B di UEFA Nations League.

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Presentazione della partita

crest
UEFA Nations League B - Game Week 5
Windsor Park

Ultime sulle squadre e convocati

Probabili formazioni Irlanda del Nord - Ucraina

3-4-2-1
Irlanda del Nord crest
Irlanda del Nord
IRN
Formazione
Ucraina crest
Ucraina
UCR
3-5-2
P. CharlesP. CharlesT. AtchesonT. Atchesonteam-logoC. BrownR. McConvilleR. McConvilleI. PriceI. PriceJ. DevennyJ. DevennyE. GalbraithE. GalbraithT. HumeT. HumeS. CharlesS. Charlesteam-logoP. KellyJ. DonleyJ. DonleyA. TrubinA. TrubinI. ZabarnyiI. Zabarnyiteam-logoE. Sarapiyteam-logoT. Mykhavkoteam-logoI. KrupskyiV. MykolenkoV. MykolenkoY. NazarynaY. NazarynaO. OcheretkoO. OcheretkoI. VarfolomeevI. VarfolomeevR. YaremchukR. Yaremchukteam-logoI. Krasnopir
Ucraina crest
Ucraina
UCR
3-4-2-1
Irlanda del Nord

Formazione titolare

Ucraina

Allenatore

  • M. O'Neill
  • A. Maldera

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