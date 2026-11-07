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Serie C - Game Week 13 7 nov 2026 - 08:30

Inter U23-Salernitana è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

L'Inter U23 ospita la Salernitana nel Girone C di Serie C, un confronto tra due squadre che cercano continuità in una fase delicata della stagione.

I nerazzurrini arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta per 1-0 contro il Cosenza nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una serie positiva costruita con la vittoria per 2-1 sulla Scafatese. La squadra di casa occupa attualmente il nono posto in classifica.

La Salernitana viaggia con un umore simile. I granata hanno pareggiato 1-1 contro il Savoia nella giornata più recente, dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno che aveva fermato il loro momento. La formazione campana si trova al dodicesimo posto nel girone.

Entrambe le squadre hanno mostrato carattere offensivo nelle ultime settimane, ma anche fragilità difensive che l'avversario proverà a sfruttare. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti per consolidare la propria posizione.

Per seguire la sfida in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vedere Inter U23-Salernitana in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Inter U23 non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

La situazione è analoga per la Salernitana: nessun dato confermato sulle condizioni della rosa o sulle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

L'Inter U23 presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Cosenza, preceduta dalla vittoria per 2-1 sulla Scafatese. In questo parziale i nerazzurrini hanno segnato otto reti e ne hanno subite sette, con il netto 4-0 rifilato al Giugliano come prova più convincente della capacità offensiva del gruppo.

La Salernitana arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I granata hanno pareggiato 1-1 contro il Savoia nell'ultimo turno, dopo la sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato quattro reti e ne ha subite cinque, con la vittoria per 2-1 contro il Bari come risultato più positivo della serie.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Inter U23 e Salernitana. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica

Nel Girone C di Serie C, l'Inter U23 occupa il nono posto mentre la Salernitana si trova al dodicesimo posto in classifica.