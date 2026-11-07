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Serie C
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Guarda Inter U23 contro Salernitana in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Inter U23 vs Salernitana
Inter U23
Salernitana
Serie C

Come vedere la partita di Serie C tra Inter U23 e Salernitana, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Serie C - Game Week 13

Inter U23-Salernitana è trasmessa in diretta su Sky Sport e in live streaming su NOW. Di seguito i canali disponibili per seguire la partita.

L'Inter U23 ospita la Salernitana nel Girone C di Serie C, un confronto tra due squadre che cercano continuità in una fase delicata della stagione.

I nerazzurrini arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta per 1-0 contro il Cosenza nell'ultimo turno, un risultato che ha interrotto una serie positiva costruita con la vittoria per 2-1 sulla Scafatese. La squadra di casa occupa attualmente il nono posto in classifica.

La Salernitana viaggia con un umore simile. I granata hanno pareggiato 1-1 contro il Savoia nella giornata più recente, dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno che aveva fermato il loro momento. La formazione campana si trova al dodicesimo posto nel girone.

Entrambe le squadre hanno mostrato carattere offensivo nelle ultime settimane, ma anche fragilità difensive che l'avversario proverà a sfruttare. La partita si preannuncia equilibrata, con entrambe le formazioni alla ricerca di punti per consolidare la propria posizione.

Per seguire la sfida in diretta, di seguito tutte le informazioni su come vedere Inter U23-Salernitana in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Inter U23 non sono al momento disponibili informazioni ufficiali su infortuni, squalifiche o sulla formazione probabile. Gli aggiornamenti saranno integrati nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

La situazione è analoga per la Salernitana: nessun dato confermato sulle condizioni della rosa o sulle assenze. Le ultime notizie sulle formazioni di entrambe le squadre saranno rese note a ridosso della partita.

Stato di forma

INT

INT - Forma

GIU
V0-4
MON
S2-4
SOR
D1-1
SCA
V2-1
COS
S1-0
Gol segnato (subito)
9/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SAL

SAL - Forma

BAR
V2-1
CAS
D0-0
SCA
D2-2
PIC
S3-0
SAV
D1-1
Gol segnato (subito)
5/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

L'Inter U23 presenta un bilancio di due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite di Serie C. Il risultato più recente è stata una sconfitta per 1-0 contro il Cosenza, preceduta dalla vittoria per 2-1 sulla Scafatese. In questo parziale i nerazzurrini hanno segnato otto reti e ne hanno subite sette, con il netto 4-0 rifilato al Giugliano come prova più convincente della capacità offensiva del gruppo.

La Salernitana arriva a questa partita con un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. I granata hanno pareggiato 1-1 contro il Savoia nell'ultimo turno, dopo la sconfitta per 3-0 contro l'AZ Picerno. Nelle cinque partite considerate la squadra ha segnato quattro reti e ne ha subite cinque, con la vittoria per 2-1 contro il Bari come risultato più positivo della serie.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti tra Inter U23 e Salernitana. Non è possibile fornire informazioni storiche sugli scontri diretti tra le due squadre.

Classifica

Grp. C

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
PotenzaPotenzaPOT
129213217+1529
V
D
V
V
V
2
BariBariBAR
12642158+722
D
D
D
V
S
3
Audace CerignolaAudace CerignolaACE
126241911+820
V
S
V
V
D
4
SorrentoSorrentoSOR
126241613+320
S
D
D
S
V
5
CataniaCataniaCAT
126152413+1119
S
V
S
V
V
6
MonopoliMonopoliMON
12543139+419
D
V
V
S
D
7
AZ PicernoAZ PicernoPIC
126062219+318
V
V
S
S
S
8
ScafateseScafateseSCA
124621816+218
D
S
V
D
V
9
Inter U23Inter U23INT
125252120+117
S
V
D
S
V
10
CasertanaCasertanaCAS
124531615+117
S
D
D
V
S
11
CaveseCaveseCAV
124352120+115
S
S
V
D
V
12
SalernitanaSalernitanaSAL
123631516-115
D
S
D
D
V
13
FoggiaFoggiaFOG
124351315-215
D
V
S
S
V
14
CasaranoCasaranoCAS
124351520-515
D
V
S
D
S
15
Team AltamuraTeam AltamuraALT
124351117-615
V
D
V
S
D
16
GiuglianoGiuglianoGIU
124171629-1313
V
S
V
S
S
17
BarlettaBarlettaBAR
122641316-312
D
S
V
D
S
18
SavoiaSavoiaSAV
122641318-512
D
D
S
V
D
19
CosenzaCosenzaCOS
122371023-139
V
D
S
V
S
20
CrotoneCrotoneCRO
121471220-81
S
S
D
S
S
Promozione
Play-Off Promozione
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Girone C di Serie C, l'Inter U23 occupa il nono posto mentre la Salernitana si trova al dodicesimo posto in classifica.

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