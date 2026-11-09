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Women's Champions League
team-logoInter
Stadio Brianteo
team-logoManchester City Women
Guarda su Disney+
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Guarda Inter contro Manchester City Women in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e in live streaming?

Inter vs Manchester City Women
Inter
Manchester City Women
Women's Champions League

Come vedere la partita di Women's Champions League tra Inter e Manchester City Women, con orario di inizio e notizie sulle squadre

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Women's Champions League - Game Week 4
Stadio Brianteo

Inter vs Manchester City Women sarà trasmessa in diretta su Disney+. Di seguito i dettagli per accedere alla visione.

L'Inter ospita il Manchester City Women allo Stadio Brianteo di Monza in un incontro valido per la Women's Champions League. Le due squadre si affrontano con ambizioni europee ancora aperte, in una gara che potrebbe rivelarsi decisiva per i rispettivi cammini nel torneo.

L'Inter arriva a questo appuntamento con buone sensazioni dopo una striscia positiva in campionato. La squadra di David Sassarini ha battuto l'AC Milan 3-0 nell'ultimo turno di Serie A Femminile, confermando una solidità difensiva che in questa stagione è diventata una firma riconoscibile. In Women's Champions League, però, le nerazzurre sanno che il livello si alza sensibilmente.

Il Manchester City Women, guidato da Andree Jeglertz, ha risposto con autorità alle sfide recenti in WSL. Le Citizens hanno travolto il West Ham 5-0 nell'ultimo turno di campionato, un risultato che testimonia la qualità offensiva di un gruppo capace di produrre calcio di alto livello con continuità.

In Europa, il City ha pareggiato 1-1 con il Paris Saint-Germain nella sua ultima uscita in Women's Champions League, un risultato che lascia la qualificazione ancora aperta. Jeglertz sa che una vittoria in Italia darebbe alla sua squadra una spinta importante nella classifica del girone.

Le due formazioni occupano rispettivamente l'ottava e la nona posizione nella classifica di Women's Champions League, segno che ogni punto conta in questa fase della competizione. Chi scenderà in campo con maggiore determinazione a Monza avrà l'occasione di fare un passo avanti significativo.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Probabili formazioni Inter - Manchester City Women

Allenatore

  • D. Sassarini

Per l'Inter, David Sassarini non ha ancora reso noto il probabile undici titolare. Non sono disponibili al momento informazioni su indisponibili o squalificati: aggiornamenti saranno diffusi in prossimità del fischio d'inizio.

Sul fronte Manchester City Women, Andree Jeglertz non ha comunicato la formazione prevista né fornito indicazioni su eventuali assenze per infortunio o squalifica. Ulteriori notizie sulle squadre saranno disponibili nelle ore precedenti alla partita.

Stato di forma

INT

INT - Forma

PAR
V3-0
NAP
D0-0
OLL
S6-0
LAZ
V3-0
MIL
V0-3
Gol segnato (subito)
9/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
0/5
MCI

MCI - Forma

BHA
V3-2
MAN
D1-1
PSG
D1-1
LCL
V1-2
WHU
V5-0
Gol segnato (subito)
12/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

L'Inter presenta un rendimento recente di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La squadra di Sassarini ha vinto 3-0 contro il Milan nell'ultimo impegno, dopo aver battuto la Lazio con lo stesso punteggio. L'unica battuta d'arresto in questo periodo è arrivata in Women's Champions League contro l'OL Lyonnes, con un pesante 6-0. Il pareggio a reti bianche con il Napoli Femminile completa un quadro di sostanziale solidità in Serie A.

Il Manchester City Women ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque uscite. Dopo il 5-0 rifilato al West Ham, le Citizens avevano già dimostrato continuità con il successo 3-2 sul Brighton e la vittoria 1-2 in casa del London City Lionesses. I due pareggi, contro il PSG in Champions League e contro il Manchester United in WSL, non hanno intaccato la fiducia di un gruppo che ha segnato con regolarità.

Precedenti

Non sono disponibili dati sui precedenti incontri diretti tra Inter e Manchester City Women. Non è possibile fornire un bilancio storico tra le due formazioni sulla base delle informazioni a disposizione.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
BarcellonaBarcellonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
D
V
3
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
D
V
4
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
V
D
V
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
S
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
D
V
D
7
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
312074+35
D
V
D
8
InterInterINT
311127-54
S
D
V
9
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
D
D
D
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
D
D
D
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
S
V
S
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
S
S
V
13
ServetteServetteSER
3102614-83
V
S
S
14
Paris FCParis FCPAR
302158-32
D
D
S
15
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
S
D
S
16
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
301215-41
D
S
S
17
RomaRomaROM
301208-81
S
S
D
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
S
S
D
Qualification to 1/4 finals
Qualificato agli ottavi di finale

Nella classifica della Women's Champions League, l'Inter occupa attualmente l'ottava posizione, mentre il Manchester City Women si trova al nono posto.

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