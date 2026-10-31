Serie B - Game Week 10 1 nov 2026 - 11:15 Stadio M. A. Bentegodi

Hellas Verona-Carrarese sarà trasmessa in diretta su DAZN e LaB Channel. Di seguito i canali disponibili per seguire il match in TV e in live streaming.

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Al Bentegodi di Verona va in scena la sfida di Serie B tra l'Hellas Verona di Marco Baroni e la Carrarese di Guido Pagliuca, due squadre che arrivano a questo appuntamento con situazioni di classifica molto diverse.

L'Hellas Verona ha ritrovato slancio nelle ultime uscite. Dopo il pareggio per 1-1 contro il Pisa, i gialloblu hanno strappato tre punti preziosi a Juve Stabia con un 1-0 esterno, un risultato che ha ridato fiducia all'ambiente e mosso la squadra verso la metà classifica.

La Carrarese arriva a Verona in un momento di ripresa. La vittoria per 2-1 sull'Arezzo ha interrotto un periodo difficile e dato continuità a un percorso che, nelle settimane precedenti, aveva già prodotto successi contro Modena e Calcio Padova.

Le due squadre si trovano in una zona di classifica ravvicinata, con l'Hellas che punta a consolidare la propria posizione e la Carrarese che cerca punti per allontanarsi dalla zona più pericolosa della graduatoria.

Sarà una partita tra formazioni che hanno bisogno di punti per ragioni diverse, ma con la stessa urgenza. Di seguito tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Notizie sulle squadre

Per l'Hellas Verona, Marco Baroni non ha ancora reso nota la formazione ufficiale né comunicato indisponibili per infortuni o squalifiche. Ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Anche per la Carrarese, Guido Pagliuca non ha fornito indicazioni sulla probabile formazione né sulla lista degli assenti. Le ultime notizie sulla rosa saranno aggiornate a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

L'Hellas Verona presenta nelle ultime cinque partite un bilancio di due vittorie, un pareggio e una sconfitta, escludendo l'amichevole contro il Lugano. Il risultato più recente in Serie B è la vittoria per 1-0 a Juve Stabia, preceduta dal pareggio per 1-1 contro il Pisa. In precedenza i gialloblu avevano pareggiato 2-2 con il Catanzaro e perso 3-2 contro il Modena. Il trend più recente indica una squadra in crescita, con due risultati utili consecutivi in campionato.

La Carrarese ha collezionato tre vittorie, zero pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di Serie B. La squadra di Pagliuca ha vinto l'ultima partita per 2-1 contro l'Arezzo, e in precedenza aveva perso 2-1 contro il Palermo. I marmiferi avevano però trovato due successi di fila con Modena (2-1) e Calcio Padova (0-2 in trasferta). Nelle cinque gare considerate, la Carrarese ha segnato sette reti e ne ha incassate sei.

Precedenti

I dati sui precedenti diretti tra Hellas Verona e Carrarese non sono attualmente disponibili nel dataset fornito. Le due squadre si ritrovano in Serie B con storie recenti che le hanno portate su percorsi diversi, e questo confronto rappresenta un capitolo ancora aperto tra loro.

Classifica

In Serie B, l'Hellas Verona occupa la nona posizione mentre la Carrarese si trova al tredicesimo posto. I gialloblu puntano alla parte alta della classifica, mentre i toscani cercano di consolidarsi lontano dalla zona più delicata della graduatoria.

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