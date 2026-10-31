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Coppa di Lega
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Guarda Heart of Midlothian-Hibernian in diretta oggi: chi trasmette la partita in TV e streaming?

Heart of Midlothian vs Hibernian
Heart of Midlothian
Hibernian
Coppa di Lega

Tutto quello che c'è da sapere su come vedere in diretta Heart of Midlothian-Hibernian, partita di League Cup in programma oggi.

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Come guardare Heart of Midlothian-Hibernian con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

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  • Connettiti al server. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).
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  • Accedi e trova la diretta. Crea un account presso l’emittente ufficiale o accedi al tuo account per ottenere l’accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

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Coppa di Lega - Semifinale
Tynecastle Park

Il Heart of Midlothian ospita l’Hibernian al Tynecastle Park in Coppa di Lega. Le due squadre di Edimburgo si affrontano in una sfida a eliminazione diretta che ha un peso particolare, indipendentemente dalla classifica.

Il Hearts di Wouter Vrancken arriva a questa partita dopo il 2-2 contro i Rangers nell’ultimo incontro, preceduto dalla sconfitta per 7-1 contro il Celtic e da quella contro il Trabzonspor in Conference League. È stato un periodo turbolento, anche se la vittoria per 2-0 sul campo del Motherwell ha offerto un po’ di stabilità.

L’Hibernian, allenato da Marink Reedijk, ha faticato a trovare continuità in Premiership. Ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato, contro Celtic, Falkirk e Dundee United, e arriva a Gorgie con l’obiettivo di interrompere un periodo difficile.

Il bilancio degli scontri diretti recenti è favorevole al Hearts. Per passare il turno, l’Hibernian dovrà invertire la tendenza sul campo dei rivali.

Continua a leggere per sapere tutto su come e dove guardare questa partita di Coppa di Lega.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Heart of Midlothian - Hibernian

Allenatore

  • W. Vrancken

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