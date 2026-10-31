Come guardare Heart of Midlothian-Hibernian con una VPN

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Presentazione della partita

Coppa di Lega - Semifinale 1 nov 2026 - 10:00 Tynecastle Park

Il Heart of Midlothian ospita l’Hibernian al Tynecastle Park in Coppa di Lega. Le due squadre di Edimburgo si affrontano in una sfida a eliminazione diretta che ha un peso particolare, indipendentemente dalla classifica.

Il Hearts di Wouter Vrancken arriva a questa partita dopo il 2-2 contro i Rangers nell’ultimo incontro, preceduto dalla sconfitta per 7-1 contro il Celtic e da quella contro il Trabzonspor in Conference League. È stato un periodo turbolento, anche se la vittoria per 2-0 sul campo del Motherwell ha offerto un po’ di stabilità.

L’Hibernian, allenato da Marink Reedijk, ha faticato a trovare continuità in Premiership. Ha perso tre delle ultime cinque partite di campionato, contro Celtic, Falkirk e Dundee United, e arriva a Gorgie con l’obiettivo di interrompere un periodo difficile.

Il bilancio degli scontri diretti recenti è favorevole al Hearts. Per passare il turno, l’Hibernian dovrà invertire la tendenza sul campo dei rivali.

Continua a leggere per sapere tutto su come e dove guardare questa partita di Coppa di Lega.

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